ग्लोबल

FBI Raid on Former US NSA: अमेरिकेच्या माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागाराच्या घरावरच 'FBI'चा छापा!

FBI raid news : जाणून घ्या, नेमकं काय आहे प्रकरण अन् भारताशी आहे का संबंध?
FBI officers conducting a raid at the former US National Security Advisor’s residence, sparking major political and security debates.
FBI officers conducting a raid at the former US National Security Advisor’s residence, sparking major political and security debates.esakal
Mayur Ratnaparkhe
Updated on

FBI Raid at Former US National Security Advisor’s Residence: अमेरिकेतून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार आणि संयुक्त राष्ट्रांमधील अमेरिकेचे राजदूत जॉन बोल्टन यांच्या घरावरच एफबीआयने छापा टाकला आहे. न्यू यॉर्क पोस्टच्या वृत्तानुसार, शुक्रवारी सकाळी सात वाजता एफबीआय एजंटांनी मेरीलँडच्या बेथेस्डा भागात बोल्टन यांच्या घरावर छापा टाकला.

हे प्रकरण त्यांच्या 'द रूम व्हेअर इट हॅपन्ड' या पुस्तकातील गुप्त माहितीच्या उघडकीस आणण्याशी संबंधित असल्याचे सांगितले जात आहे. तर एफबीआय संचालक काश पटेल यांच्या आदेशावरून ही कारवाई करण्यात आली आहे.

 छाप्यानंतर, काश पटेल यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर पोस्ट करत म्हटले की, "कायद्याच्या वर कोणीही नाही. FBI एजंट एका मोहिमेवर आहेत. खरंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कारकिर्दीत बोल्टन हे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार होते. पण ट्रम्प यांच्याशी मतभेद झाल्यापासून ते सतत त्यांच्या धोरणांवर टीका करत आहेत. भारतावर लादलेल्या टॅरिफवरूनही त्यांनी ट्रम्पवर टीका केली होती.

FBI officers conducting a raid at the former US National Security Advisor’s residence, sparking major political and security debates.
Online Gaming Bill News : मोठी बातमी! राष्ट्रपती मुर्मू यांनी ‘ऑनलाइन गेमिंग’ विधेयकाला दिली मंजुरी

हे संपूर्ण प्रकरण २०२० मध्ये प्रकाशित झालेल्या बोल्टन यांच्या पुस्तकाशी संबंधित आहे. ट्रम्प प्रशासनाच्या काळात अनेक गोपनीय गोष्टी पुस्तकात लिहिण्यात आल्या होत्या. ट्रम्प यांनी त्याचे प्रकाशन थांबवण्याचा प्रयत्नही केला होता, परंतु पुस्तक प्रकाशित झाले.

सप्टेंबर २०२० मध्ये, ट्रम्प सरकारच्या न्याय विभागाने या पुस्तकाबाबत चौकशी सुरू केली. आता ही चौकशी पुढे नेत, FBI ने छापा टाकला आहे. बोल्टन यांच्यावर राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित गोपनीय माहिती सार्वजनिक केल्याचा आरोप आहे.

FBI officers conducting a raid at the former US National Security Advisor’s residence, sparking major political and security debates.
Rajnath Singh statement : 'जर पाकिस्तान अजूनही डंपर आहे, तर ते त्यांचे...' ; राजनाथ सिंह यांनी लगावला टोला!

एवढंच नाहीतर काही दिवस आधीच, बोल्टन यांनी ट्रम्प यांच्या विधानावर भाष्य केले, ज्यामध्ये ट्रम्प यांनी भारत आणि पाकिस्तानमध्ये युद्धबंदी आणल्याचा दावा केला होता. यावर बोल्टन म्हणाले होते की, ती फक्त ट्रम्पची सवय आहे, ते सर्व काही श्रेय घेऊ इच्छितात. याचं भारताशी काहीही देणंघेणं नाही.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

america

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com