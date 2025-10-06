Donald Trump: फेडरल न्यायालयाचा दणका; पोर्टलँडमध्ये सैन्य तैनात करण्याचा ट्रम्प यांचा निर्णय थांबवला

पोर्टलँड : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना फेडरल न्यायालयाने दणका देताना पोर्टलँड येथे नॅशनल गार्डचे सैनिक पाठविण्याच्या त्यांच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. एखाद्या शहरामध्ये सैन्याला तैनात करणे अमेरिकेच्या राज्यघटनेविरोधात असून देशांतर्गत कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी सैन्याचा वापर करणे कायदेसंमत नाही, असे युक्तिवाद ओरेगॉन प्रांताच्या वकीलांनी केला होता..पोर्टलँडमध्ये गुंडांचे साम्राज्य असल्याचा आरोप करणाऱ्या डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या शहरामध्ये सैन्य तैनात करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मात्र, पोर्टलँडचे गव्हर्नर आणि नागरिकांनी त्याला तीव्र विरोध दर्शविला होता..ट्रम्प यांच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल झाली होती. त्या याचिकेवर आज फेडरल न्यायालयात सुनावणी होऊन ट्रम्प यांच्या निर्णयाला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली. ‘राज्यातील पोलिस त्यांचे कर्तव्य बजावत नसतील तर तेथे सैन्य तैनात करण्याचे अध्यक्षांना अधिकार आहेत..मात्र, पोर्टलँडच्या बाबतीत ती स्थिती नाही,’ असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. पोर्टलँडमध्ये मागील काही आठवड्यांपासून स्थलांतरित लोक रात्रीच्या वेळात आंदोलने करत आहेत..Tik Tok: अमेरिकेत ‘टिक टॉक’ सुरू राहणार; ट्रम्प यांचा आदेश सुरक्षा कायदा बंधनकारक, चीनची मालकी जाणार.याआधीही झटकाट्रम्प यांनी काही महिन्यांपूर्वी लॉस एंजेलिस येथे ४७०० सैनिक तैनात करण्याचे आदेश दिले होते. हा निर्णय बेकायदा असल्याचा निर्णय फेडरल न्यायालयाने दिला होता. डेमोक्रॅटिक पक्षाची सत्ता असलेल्या प्रांतांनाच ट्रम्प हे लक्ष्य करत असल्याचा आरोप आहे. आतापर्यंत त्यांनी लॉस एंजेलिस, वॉशिंग्टन, शिकागो, बाल्टिमोर, मेरीलँड, टेनेसी, न्यू ऑर्लिन्स, लुसियाना, कॅलिफोर्निया आणि सॅन फ्रान्सिस्को येथे सैन्य पाठविले होते किंवा तसा इशारा दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.