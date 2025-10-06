ग्लोबल

Donald Trump: फेडरल न्यायालयाचा दणका; पोर्टलँडमध्ये सैन्य तैनात करण्याचा ट्रम्प यांचा निर्णय थांबवला

US News: फेडरल न्यायालयाने डोनाल्ड ट्रम्प यांचा पोर्टलँडमध्ये नॅशनल गार्ड तैनात करण्याचा निर्णय स्थगित केला आहे. शहरातील नागरिक आणि गव्हर्नर यांनी या निर्णयाविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
पोर्टलँड : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना फेडरल न्यायालयाने दणका देताना पोर्टलँड येथे नॅशनल गार्डचे सैनिक पाठविण्याच्या त्यांच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. एखाद्या शहरामध्ये सैन्याला तैनात करणे अमेरिकेच्या राज्यघटनेविरोधात असून देशांतर्गत कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी सैन्याचा वापर करणे कायदेसंमत नाही, असे युक्तिवाद ओरेगॉन प्रांताच्या वकीलांनी केला होता.

