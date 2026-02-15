१० मिनिटात मृत्यू, बेडकाच्या विषाचा वापर; नवाल्नींच्या मृत्यू प्रकरणी ब्रिटनसह ५ युरोपीय देशांचा दावा

रशियाचे अध्यक्ष व्लादीमीर पुतीन यांचे कट्टर विरोधक अलेक्सी नवाल्नी यांचा विषबाधेमुळे मृत्यू झाला होता. आता त्यांच्यावर विषप्रयोग झाल्याचा आरोप ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, स्वीडन, नेदरलँड या पाच युरोपीय देशांनी केलाय. एपिबॅटिडीन या विषारी द्रव्यामुळे नवाल्नींचा मृत्यू झाला. हे विष दक्षिण अमेरिकेतली विषारी बेडकांमध्ये आढळतं. रशियात ते उपलब्ध होत नाही असंही या आरोपात म्हटलं आहे. .ब्रिटनच्या परराष्ट्र कार्यालयाने अलेक्सी नवाल्नी यांच्यावर विषप्रयोगाबाबत दावा करणारं निवेदन जारी केलंय. त्यात म्हटलं की, रशियाने नवाल्नी यांच्या विरोधामुळे भीतीपोटी हे प्राणघातक विष वापरले, हे आम्हाला आता माहिती आहे.हे विष देण्याचा रशियाचा हेतू स्पष्ट आहे. त्याची संधीही रशियाने साधली असल्याचा दावा करण्यात आलाय..बँकेच्या लॉकरमधील ४ कोटींच्या २ किलो ७८० ग्रॅम सोन्याची चोरी, मॅनेजरनेच मारला डल्ला; कुणालाच कसं कळलं नाही?.रशियात न मिळणारं विष नवाल्नी यांच्या हत्येसाठी वापरण्यात आल्याचा दावा ब्रिटनसह युरोपीय देशांनी केलाय. एपिबॅटीडीन नावचं हे विष दक्षिण अमेरिकेच्या जंगलात आढळणाऱ्या डार्ट बेडकांमध्ये नैसर्गिकरित्या सापडतं. डार्ट बेडकांना वेगळं ठेवल्यास ते विष तयार होत नाही. त्यामुळे बेडकांच्या पोटात ते तयार कसं होतं असाही प्रश्न अनेकांना पडतो..डार्ट बेडूक हे रंगबेरंगी असतात. ते विषारी नसले तरी विषारी गोष्टी खाल्ल्यानं त्यांच्या शरीरात विष साचून राहतं. जंगलात एल्कलॉइड असलेल्या सेंटिपेड्स, मुंग्या, कीडे आणि अळ्या खते खातात. यानंतर शरीरात जाणारे विषारी द्रव्य त्वचेत साचून राहते. शिकाऱ्यांपासून संरक्षणासाठीही बेडूक याचा वापर करतात..डार्ट बेडकांना जर वेगळं ठेवलं आणि त्यांना संतुलित आहार दिला तर त्यांच्यातलं विष कमी होतं. शिकाऱ्यांपासून स्वत:चं सरक्षणही वेगळ्या पद्धतीने हे बेडूक करतात. त्यांच्या त्वचेवर गाठींसारखे ग्लँडस टॉक्सिन तयार होतात. बेडकाची त्वचा जर शिकार करणाऱ्या प्राण्याच्या संपर्कात आली आणि त्यांनी जर खायचा किंवा चावण्याचा प्रयत्न केला तर ते मरू शकतात..शरीरात प्राणघातक विष असूनही हे बेडूक जिवंत कसे राहतात असाही प्रश्न निर्माण होतो. यासाठी बेडकांमध्ये खास प्रकारची प्रतिरोधक क्षमता निर्माण झालेली असते. टॉक्सिन स्पंज प्रोटीन असतं ते टॉक्सिनला जोडलेलं असतं. यामुळे त्यांच्या शरीरात ते विष पसरत नाही..बेडकांपासून तयार होणारं विष हे थेट नर्व सेल्सवर हल्ला करतं. यामुळे मांसपेशी आखडतात, थंड पडतात. श्वास घेण्यासाठी त्रास होतो. जर याचा डोस जास्त झाला तर माणसाचा १० ते २० मिनिटातही मृत्यू होऊ शकतो. आदिवासींकडून शिकारीसाठी अशा विषाचा वापर केला जातो. असंही सांगण्यात येतं की बाणाला एकदा लावलेलं विष वर्षभर प्रभावी ठरू शकतं. बाणाच्या टोकाला विष लावून त्याचा शिकारीसाठी वापर केला जातो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.