Nepal Floods: पूर, भूस्खलनाचा नेपाळला फटका; विविध भागांत ५१ जणांचा मृत्यू, १० जण बेपत्ता, जनजीवन विस्कळित

काठमांडू : मुसळधार पाऊस आणि भूस्खलनाने शनिवारी (ता. ४) रात्रीपासून रविवारी सकाळपर्यंत पूर्व नेपाळच्या विविध भागांत ५१ नागरिकांचा मृत्यू झाला असून, पुरामध्ये पाच ते १० जण बेपत्ता झाल्याचे वृत्त आहे. मृतांची संख्या वाढण्याची शक्यता सरकारी यंत्रणांनी व्यक्त केली आहे..राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने पत्रकामध्ये याबाबत माहिती दिली. शनिवारी रात्री मुसळधार पावसामुळे झालेल्या भूस्खलनामुळे कोशी प्रांतातील इलाम जिल्ह्यातील विविध ठिकाणी ३७ जणांचा मृत्यू झाला..३७ पैकी देऊमाई आणि मायजोगमाई नगरपालिकांमध्ये प्रत्येकी आठ, इलाम नगरपालिका आणि संदकपूर ग्रामीण नगरपालिकेत प्रत्येकी सहा, सूर्योदय नगरपालिकेत पाच, मांगसेबंगमध्ये तीन आणि फक्फोकथुम गावात एकाचा मृत्यू झाला..भूस्खलनामुळे पंचथारमध्ये एकाचा मृत्यू झाला, तर खोटांग आणि उदयपूर जिल्ह्यात पुरामुळे वाहून गेल्यामुळे प्रत्येकी एकाचा मृत्यू झाला, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. रासुवा जिल्ह्यात पुरामुळे वाहून गेल्याने चार जण बेपत्ता झाले आहेत. पंचथर जिल्ह्यात भूस्खलनात अडकलेली एक व्यक्तीही अद्याप बाहेर येऊ शकलेली नाही. नेपाळचे सैन्य, पोलिस व सशस्त्र पोलिस दलाचे जवान बचावकार्यात सहभागी झाले असून, या भागातील नागरिकांचे स्थलांतर करण्यात येत आहे..वाहतुकीवर निर्बंधकाठमांडू व परिसरामध्ये शनिवार ते सोमवारपर्यंत बाहेरील वाहनांच्या प्रवेशास बंदी असून, बाहेर जाणाऱ्या वाहनांवरही निर्बंध घालण्यात आल्याचे राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने म्हटले आहे. आपत्कालीन परिस्थितीशिवाय पुढील तीन दिवस लांब पल्ल्याची वाहने न चालवण्याचे आवाहनही अधिकाऱ्यांनी केले आहे..गर्भवतीसह चौघांना वाचवलेसुरक्षा दलाच्या सैनिकांनी हेलिकॉप्टरचा वापर करून इलाम जिल्ह्यातून एका गर्भवतीसह चार जणांना वाचवले आणि त्यांना धरण नगरपालिकेच्या रुग्णालयात दाखल केले. रविवारी सकाळी रौताहाट जिल्ह्यात वीज कोसळून तीन जणांचा मृत्यू झाला. त्याचप्रमाणे, नेपाळमध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी वीज कोसळल्याच्या घटनांमध्ये सात जण जखमी झाले. भोजपूर जिल्ह्यात तीन, खोटांग जिल्ह्यात तीन आणि मकावणपूर जिल्ह्यात एक जण जखमी झाल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. कोशी, माधेस, बागमती, गंडकी आणि लुंबिनीसह नेपाळच्या सातपैकी पाच प्रांतांमध्ये मान्सून सक्रिय असून, जोरदार पाऊस पडत आहे..Bihar Flood Update : बिहारला पुराचा धोका कायम; वाल्मिकीनगर, बीरपूर बंधाऱ्यातून विक्रमी विसर्ग.उड्डाणे थांबवलीबागमती आणि पूर्व राप्ती नद्यांच्या आसपासच्या भागासाठी 'रेड अॅलर्ट' जारी करण्यात आला आहे. मान्सून सक्रिय झाल्यामुळे काठमांडू आणि देशाच्या इतर भागात शुक्रवारी रात्रीपासून सातत्याने पाऊस पडत असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. दरम्यान, खराब हवामानामुळे त्रिभुवन आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून (टीआयए) देशांतर्गत उड्डाणे थांबवण्यात आली आहेत. 'टीआयए'चे व्यवस्थापक हंसराज पांडे यांनी सांगितले की, काठमांडू, भरतपूर, जनकपूर, भद्रपूर, पोखरा आणि तुमलिंगतर येथून देशांतर्गत उड्डाणे पुढील सूचना मिळेपर्यंत थांबवण्यात आली आहेत..