Flight Incident: 180 प्रवाशांचा जीव... '9/11' सारख्या हल्ल्याचा धोका; फ्लायदुबईच्या भारतीय कॅप्टनमुळे टळला मोठा अपघात, नेमकं काय घडलं?

दुबईहून तेल अवीवला जाणाऱ्या फ्लायदुबईच्या विमानात कॉकपिटमध्ये घडलेल्या गंभीर घटनेमुळे मोठी दुर्घटना टळल्याचे वृत्त समोर आले आहे. इस्राईली माध्यमांनी या घटनेची तुलना ९/११ सारख्या हल्ल्याच्या धोक्याशी केली आहे. वृत्तानुसार, विमानातील ओमानच्या सह-वैमानिकावर विमान पाडण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप आहे. चाकूने हल्ला झाल्यानंतरही भारतीय कॅप्टनने प्रसंगावधान राखत विमानावरील नियंत्रण कायम ठेवले. त्यानंतर विमानातील दोन ऑफ-ड्युटी वैमानिकांच्या मदतीने विमान सौदी अरेबियातील तबूक येथे उतरवण्यात आले. विमानात १८० हून अधिक प्रवासी होते..कॉकपिटमध्ये वैमानिकांमध्ये वादइस्रायलच्या Ynet न्यूज आणि चॅनल 12 च्या वृत्तानुसार, विमानाच्या कॉकपिटमध्ये भारतीय कॅप्टन आणि ओमानच्या सह-वैमानिकामध्ये वाद झाला. प्राथमिक माहितीनुसार, या वादादरम्यान कॅप्टनवर चाकूने हल्ला करण्यात आला. मात्र, हल्ल्यानंतरही कॅप्टनने विमानाचे नियंत्रण सोडले नाही आणि विमान कोसळण्यापासून वाचवले..या घटनेच्या वेळी विमानात मोठ्या संख्येने इस्रायली नागरिक प्रवास करत होते. काही प्रवाशांनी चॅनल 12 शी फोनवरून बोलताना विमानाच्या पुढील भागातून किंकाळ्या ऐकू आल्याचे सांगितले. वैमानिकांमध्ये बाचाबाची सुरू असल्याचेही प्रवाशांनी ऐकले. सौदी अरेबियात उतरण्यापूर्वी विमान अचानक मोठ्या प्रमाणात एका बाजूला झुकल्याचेही त्यांनी सांगितले.अपहरणाचा संशय निर्माण झाल्यानंतर इस्रायलने लढाऊ विमाने पाठवल्याचेही वृत्त आहे. विमानात अनेक इस्रायली नागरिक असल्याने या घटनेकडे गंभीरपणे पाहण्यात आले..आपत्कालीन संकेतदुबईहून उड्डाण केल्यानंतर विमानाने काही वेळातच आपत्कालीन संकेत पाठवला. उड्डाणानंतर सुमारे अडीच तासांनी विमानाची उंची अतिशय वेगाने कमी झाली. अवघ्या एका मिनिटात विमान ३३ हजार फूट उंचीवरून १७ हजार फूट उंचीवर आले.त्यानंतर विमानाने जॉर्डनच्या सीमेजवळ असामान्य पद्धतीने घिरट्या घातल्या. सुमारे एका तासानंतर विमानाने सौदी अरेबियातील तबूक येथे सुरक्षित लँडिंग केले. तबूकमध्ये नागरी तसेच लष्करी वापरासाठी विमानतळ उपलब्ध आहेत..US Iran Conflict : पेट्रोल अन् गॅसचे दर कमी होणार, डोनाल्ड ट्रम्प यांची इराण युद्धाबाबत मोठी घोषणा !.फ्लायदुबईकडून घटनेची पुष्टीफ्लायदुबईने बेन गुरियन विमानतळाकडे जाणाऱ्या FZ 1073 या विमानात तांत्रिक किंवा आपत्कालीन घटना घडल्याची पुष्टी केली. या घटनेनंतर विमान तबूक येथे सुरक्षितपणे उतरवण्यात आले. संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत कंपनीची टीम काम करत असून अधिक ठोस माहिती उपलब्ध झाल्यानंतर पुढील तपशील दिला जाईल, असे कंपनीने सांगितले.या घटनेतील विमान बोईंग 737 मॅक्स 8 मॉडेलचे होते. फ्लायदुबई ही एमिरेट्स एअरलाइन्सची कमी किमतीची उपकंपनी आहे. कंपनीच्या ताफ्यात बोईंग 737 मालिकेतील विमानांचा समावेश असून तिच्याकडे अंदाजे 100 विमाने आहेत. त्यापैकी 69 विमाने मॅक्स 8 मॉडेलची आहेत. हे दोन इंजिन आणि एकाच मार्गिकेचे विमान असून जगभरात मोठ्या प्रमाणावर वापरले जाते..ओमानच्या सह-वैमानिकाची चौकशीया घटनेनंतर ओमानच्या सह-वैमानिकाची चौकशी सुरू आहे. इस्रायलला जाणाऱ्या विमानात त्याला प्रवेश कसा मिळाला, हा तपासातील प्रमुख प्रश्न असल्याचे वृत्त आहे. अहवालानुसार, परदेशी कर्मचाऱ्यांची, विशेषतः अरब किंवा आखाती देशांतील कर्मचाऱ्यांची, इस्रायली हवाई क्षेत्रात प्रवेश करण्यापूर्वी किंवा इस्रायलमध्ये उतरण्यापूर्वी कडक वैयक्तिक सुरक्षा तपासणी केली जाते.सह-वैमानिकाकडे दुहेरी नागरिकत्व होते का आणि त्यामुळे त्याला विमानात चढण्याची परवानगी मिळाली का, याचाही तपास केला जात आहे. इस्राईली सूत्रांच्या हवाल्याने दिलेल्या माहितीनुसार, संबंधित सह-वैमानिक फ्लायदुबईमध्ये एका वर्षापेक्षा कमी काळापासून कार्यरत होता.भारतीय कॅप्टन आणि ओमानचा सह-वैमानिक हे दोघेही सध्या सौदी अरेबियातील तबूक येथील रुग्णालयात दाखल आहेत..Fight Between Two Pilots: विमानात 174 प्रवासी अन् दोन पायलटचे भांडणे, हाणामारी... नंतर थेट हायजॅकचा अलर्ट; इस्राईल सरकारमध्ये खळबळ! .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.