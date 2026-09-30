ग्लोबल

Flight Incident: 180 प्रवाशांचा जीव... '9/11' सारख्या हल्ल्याचा धोका; फ्लायदुबईच्या भारतीय कॅप्टनमुळे टळला मोठा अपघात, नेमकं काय घडलं?

What Happened Inside the Flydubai Cockpit? : फ्लायदुबईच्या विमानात कॉकपिटमध्ये झालेल्या गंभीर घटनेनंतर भारतीय कॅप्टनने प्रसंगावधान राखत १८० हून अधिक प्रवाशांचे प्राण वाचवले.
Flydubai Boeing 737 MAX 8 aircraft involved in the reported emergency incident during a flight from Dubai to Tel Aviv

Flydubai Boeing 737 MAX 8 aircraft involved in the reported emergency incident during a flight from Dubai to Tel Aviv

esakal

Sandip Kapde
Updated on

दुबईहून तेल अवीवला जाणाऱ्या फ्लायदुबईच्या विमानात कॉकपिटमध्ये घडलेल्या गंभीर घटनेमुळे मोठी दुर्घटना टळल्याचे वृत्त समोर आले आहे. इस्राईली माध्यमांनी या घटनेची तुलना ९/११ सारख्या हल्ल्याच्या धोक्याशी केली आहे. वृत्तानुसार, विमानातील ओमानच्या सह-वैमानिकावर विमान पाडण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप आहे. चाकूने हल्ला झाल्यानंतरही भारतीय कॅप्टनने प्रसंगावधान राखत विमानावरील नियंत्रण कायम ठेवले. त्यानंतर विमानातील दोन ऑफ-ड्युटी वैमानिकांच्या मदतीने विमान सौदी अरेबियातील तबूक येथे उतरवण्यात आले. विमानात १८० हून अधिक प्रवासी होते.

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