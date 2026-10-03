हल्लेखोर को-पायलटचं नाव समोर, ओमानमध्ये घातलेली बंदी; कट्टरपंथी विचारसरणीचा असल्याचंही उघड

दुबईहून तेल अवीवकडे जाणाऱ्या फ्लायदुबईच्या FZ1073 विमानात कॅप्टन स्मित मच्छार यांच्यावर को पायलटनं चाकू हल्ला केल्याच्या घटनेनं खळबळ उडाली होती. कॅप्टन स्मित मच्छार यांनी धाडसाने हल्ला रोखला आणि विमान सुखरुप उतरवून १७४ प्रवाशांचे प्राण वाचवले. हल्ल्यानंतर विमानाचा ताबा मिळवण्याचा आणि ते खाली नेण्याचा प्रयत्न झाल्याची माहिती तपासातून समोर आली. मात्र, कॅप्टन, प्रवासी आणि क्रू मेंबर्सच्या प्रयत्नांमुळे मोठी दुर्घटना टळली. विमानातील राखीव वैमानिकांच्या मदतीने ते सौदी अरेबियातील तबूक विमानतळावर सुरक्षित उतरवण्यात आले. आता हल्ला करणाऱ्या को पायलटबाबत मोठी माहिती समोर आली..ओमानचा असलेल्या को पायलटला या घटनेनंतर सौदी अरेबियाच्या अधिकाऱ्यांनी ताब्यात घेतलं होतं. त्यानंतर त्याला संयुक्त अरब अमिरातीच्या (यूएई) ताब्यात देण्यात आले आहे. आता या प्रकरणाची चौकशी यूएईच्या नेतृत्वाखाली सुरू आहे. इस्रायली तपास अधिकारीही त्यात सहभागी होणार असल्याचं समोर आलं आहे. विमानातील नेमकी घटना कोपायलटचा हेतू आणि त्याची पार्श्वभूमी तपासली जात आहे..Cockpit attack: 'मोठी किंमत मोजावी लागेल', कॉकपिट घटनेवर इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांचा इशारा.दरम्यान, हल्ला करणाऱ्या को पायलटचं नाव हमाम अल-हम्मामी असे असल्याचं सांगण्यात येत आहे. त्याच्यावर कट्टरतावादी विचारसरणीचा प्रभाव असल्याच्या संशयामुळे ओमानमध्ये त्याच्यावर यापूर्वी विमान उडवण्यास बंदी घालण्यात आली होती, अशी माहितीही समोर आली आहे. मात्र, ओमानने ही माहिती इतर देश किंवा विमान कंपन्यांना दिली होती का? हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. ओमान आणि इस्रायलचे संबंध चांगले नसतानाही इस्रायलला निघालेल्या विमानात त्याची ड्युटी कशी असाही प्रशअन उपस्थित होतोय..इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी सहवैमानिकाला कट्टरतावादी इस्लामी विचारांचे प्रशिक्षण मिळाल्याचा दावा केला आहे. प्राथमिक तपासात त्याच्यात आत्मघातकी प्रवृत्ती असल्याचे आणि विमान पाडण्याचा प्रयत्न केल्याचे संकेत मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, हल्ल्यामागील अंतिम हेतू अद्याप अधिकृत तपासातून निश्चित झालेला नाही..फ्लायदुबईने या घटनेला ‘सेफ्टी इन्सिडेंट’ म्हटले असून अधिकृत तपासात सहकार्य करत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या घटनेचा दहशतवादी कटाशी संबंध आहे का, आधीपासून कोणते नियोजन होते का आणि सहवैमानिकाची विमानसेवेसाठी निवड कशी झाली, याचा तपास सध्या सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.