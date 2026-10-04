FlyDubai FZ1073 : अल कायदाचा फिदायीन होता फ्लायदुबईचा को-पायलट? कॅप्टन मच्छार यांना संपवून विमान इमारतीवर आदळवण्याचा होता कट, धक्कादायक खुलासा

फ्लायदुबईच्या FZ1073 या दुबई-तेल अवीव विमानातील हल्ल्याप्रकरणी ओमानी सहवैमानिक हमाम अल-हम्मामी याच्याबाबत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. ३० सप्टेंबर रोजी विमान हवेत असताना अल-हम्मामीने भारतीय कॅप्टन स्मित मच्छार यांच्यावर हल्ला करून विमानाचा ताबा घेण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप आहे. संयुक्त अरब अमिरातीच्या अधिकाऱ्यांनी या घटनेला दहशतवादी हल्ल्याचा प्रयत्न म्हणून संबोधले असून, या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. .इटालियन वृत्तपत्र ‘कोरिएरे डेला सेरा’च्या वृत्तानुसार, तपास यंत्रणांना अल-हम्मामीचा उद्देश कॅप्टन मच्छार यांची हत्या करून विमान स्वतःच्या नियंत्रणात घेणे आणि तेल अवीवमधील इमारतीवर विमान आदळवणे असा संशय आहे. या दाव्यानुसार, त्याला विमान नियोजित मार्गाने तेल अवीवपर्यंत नेऊन शहराच्या मध्यवर्ती भागात दुर्घटना घडवायची होती. मात्र, या कथित कटाचे सर्व तपशील अद्याप अधिकृत तपासातून स्वतंत्रपणे सिद्ध झालेले नाहीत. .कॉकपिटमध्ये नेमकं काय घडलं?कॅप्टन स्मित मच्छार यांनी इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्याशी संवाद साधताना त्या रात्रीची थरारक घटना सांगितली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सहवैमानिकाने प्रार्थना करण्यासाठी परवानगी मागितली होती. त्यानंतर काही मिनिटांनी त्यांच्या डोक्याच्या मागील बाजूला जोरदार प्रहार झाला. सुरुवातीला विमानात काही बिघाड झाला असावा असे त्यांना वाटले; मात्र सलग हल्ल्यानंतर सहवैमानिकच आपल्यावर हल्ला करत असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले..चाकू हल्ला, विमान वेगाने खाली आलं..१७६ प्रवाशांचे प्राण वाचवणारे भारतीय वैमानिकाचं स्मित मच्छार कोण?.अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, अल-हम्मामीने कॉकपिटमधील आपत्कालीन ‘क्रॅश अॅक्स’चा वापर करून कॅप्टनवर हल्ला केला. परिस्थिती बिघडत असताना विमानाचा ताबा घेण्याचा त्याचा प्रयत्न होता. अखेर इतर क्रू सदस्य आणि प्रवाशांनी हस्तक्षेप करून त्याला नियंत्रणात घेतले. त्यानंतर विमानाचे सौदी अरेबियातील तबूक येथे सुरक्षितपणे आपत्कालीन लँडिंग करण्यात आले. .अल-हम्मामीच्या कट्टर विचारांबाबत काय माहिती?या घटनेनंतर अल-हम्मामीच्या पूर्वीच्या कारकिर्दीवरही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. CNN आणि इतर वृत्तसंस्थांच्या माहितीनुसार, तो यापूर्वी ओमान एअरमध्ये कार्यरत होता. त्याच्या कथित कट्टर विचारांबाबत चिंता निर्माण झाल्यानंतर त्याला उड्डाणाच्या भूमिकेतून हटवण्यात आल्याचे वृत्त आहे. त्यानंतर त्याने रॉयल एअर मारोकमध्ये प्रशिक्षण घेतले, तर सुमारे आठ महिन्यांपूर्वी तो फ्लायदुबईमध्ये दाखल झाला होता. .त्याच्या नावाशी संबंधित आता हटवण्यात आलेल्या सोशल मीडिया खात्यांवर अल-कायदा आणि त्याच्या नेत्यांशी संबंधित छायाचित्रे व व्हिडिओ आढळल्याचे CNNच्या तपासात समोर आले आहे. एका पोस्टमध्ये अयमान अल-जवाहिरी आणि २००९ मधील आत्मघातकी हल्ल्यासाठी ओळखला जाणारा अल-कायदाशी संबंधित हुमाम खलील अबू-मुलाल अल-बालावी यांचे फोटो असल्याचे वृत्त आहे. मात्र, ही सोशल मीडिया सामग्री नेमकी त्यानेच पोस्ट केली होती का आणि तिचा विमानातील हल्ल्याशी थेट संबंध आहे का, याचा तपास सुरू आहे..कॉकपिटमध्ये चाकू हल्ला, विमान वेगाने खाली आलं... तरी १७४ जणांचे प्राण वाचवणारे स्मित मच्छार कोण? साहस पाहून नेतान्याहू, ट्रम्पही शॉक.दरम्यान, अल-कायदाशी संबंधित एका प्रकाशनाने या घटनेचा संदर्भ देत विमानांना लक्ष्य करण्याचे आवाहन केल्याचेही वृत्त समोर आले आहे. त्यामुळे या घटनेचा व्यापक दहशतवादी कटाशी संबंध आहे का, याबाबत तपास यंत्रणा अधिक खोलवर चौकशी करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.