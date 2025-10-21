Nicolas Sarkozy: फ्रान्सचे माजी राष्ट्राध्यक्ष निकोलस सार्कोझींना ५ वर्षांची शिक्षा, नेमकं प्रकरण काय? वाचा...

युरोपीय देश फ्रान्समधील एका न्यायालयाने माजी राष्ट्राध्यक्ष निकोलस सार्कोझी यांना पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे. या निर्णयामुळे फ्रेंच राजकारणात खळबळ उडाली आहे. कारण निकोलस सार्कोझी हे फ्रेंच अध्यक्षपद भूषवणारे पहिले व्यक्ती आहेत ज्यांना तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. जी मंगळवार (२१ ऑक्टोबर २०२५) पासून सुरू होऊ शकते..मिळालेल्या माहितीनुसार, फ्रान्सचे माजी राष्ट्राध्यक्ष निकोलस सार्कोझी यांना राजधानी पॅरिसमधील ला सांते तुरुंगाच्या एका विशेष विभागात ठेवण्यात येईल. ज्याला सामान्यतः तुरुंगाचा व्हीआयपी विभाग म्हटले जाते. जिथे ते त्यांच्या गुन्ह्यासाठी पाच वर्षांची शिक्षा भोगतील. माजी फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष सार्कोझी यांना २००७ च्या एका प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आले होते. ज्यामध्ये त्यांच्यावर लिबियातून मिळालेल्या पैशाने त्यांच्या निवडणूक मोहिमेला निधी देण्यासाठी गुन्हेगारी कट रचल्याचा आरोप होता..Pakistan Army Attack : बलुचिस्तान प्रांतात पाकिस्तानी सैन्यावर पुन्हा दहशतवादी हल्ला; सलग दुसऱ्या दिवशी पाच सैनिक ठार.माजी राष्ट्राध्यक्ष सार्कोझी यांनी त्यांच्यावरील सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. दोषी नसल्याचे सांगितले आहे. एका अभूतपूर्व निर्णयात पॅरिस न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी असा निर्णय दिला की सार्कोझी त्यांच्या अपीलावर सुनावणी होण्याची वाट न पाहता त्यांची तुरुंगवासाची शिक्षा भोगण्यास सुरुवात करतील. न्यायालयाच्या आदेशानंतर, निकोलस यांनी त्यांचे अपील प्रलंबित असताना त्यांची शिक्षा भोगण्याच्या निर्णयाला तीव्र विरोध केला. .त्यांनी सांगितले की, "मला तुरुंगात जाण्याची भीती वाटत नाही. मी माझे डोके उंच धरून ठेवेन, अगदी ला सांतेच्या दारातही. मी शेवटपर्यंत लढत राहीन." फ्रान्सचे माजी राष्ट्राध्यक्ष निकोलस सार्कोझी यांना ला सांते तुरुंगाच्या एका विशेष व्हीआयपी विभागात ठेवण्यात येईल. सुरक्षेच्या कारणास्तव त्यांना इतर सर्व कैद्यांपासून वेगळे ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. परिणामी त्यांना तुरुंगाच्या अशा विभागात ठेवण्यात येऊ शकते जिथे १९ व्या शतकापासून काही सर्वात उच्च-प्रोफाइल कैद्यांना ठेवण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.