France Poland Defense: पोलंडमध्ये फ्रान्सची लढाऊ विमाने तैनात

वॉर्सा : पोलंडमध्ये लढाऊ विमाने तैनात करीत असल्याचे फ्रान्सने जाहीर केले. ब्रिटनने रशियाच्या तेल उत्पादक कंपन्या आणि लष्करी यंत्रणेवरही नवीन निर्बंध जाहीर केले आहेत. .रशियाच्या पोलंडमधील ड्रोन घुसखोरीनंतर युरोपकडून ही पावले उचलली गेली असून, याबाबत आक्रमक कृती करण्यासाठी मागेपुढे पाहिले जाणार नाही, असा संदेश यातून देण्यात आला असल्याचे म्हटले आहे..पोलंडचे पंतप्रधान डोनाल्ड टस्क यांना दिलेले वचन पूर्ण करण्यासाठी, पोलंडचे हवाई क्षेत्र आणि ‘नाटो’च्या पूर्व सीमेचे रक्षण करण्यासाठी तीन अत्याधुनिक राफेल लढाऊ विमाने तैनात करणार असल्याचे फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्यूएल मॅक्रॉन यांनी सांगितले. .‘नाटो’चे सरचिटणीस मार्क रुट्टे आणि ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर या दोघांशीही याबाबत चर्चा करण्यात आली होती. युरोपीय खंडाची सुरक्षितता हा आमचा सर्वोच्च प्राधान्यक्रम आहे. रशियाच्या वाढत्या धमक्यांसमोर आम्ही मागे हटणार नाही, असे मॅक्रॉन यांनी ‘एक्स’वर म्हटले आहे..Himachal Pradesh Cloudburst : हिमाचलमध्ये अस्मानी संकट! ५ ठिकाणी ढगफुटीने हाहाकार; पूल, गाड्या वाहून गेल्या, ३२५ रस्ते बंद .ब्रिटनच्या नव्या प्रतिबंधांमध्ये रशियाच्या ७० जहाजांवर बंदी घालण्यात आली आहे. या जहाजामधून पूर्वी घातलेले निर्बंध झुगारून रशियाच्या तेलाची वाहतूक केली जाते. याशिवाय अंदाजे ३० व्यक्ती आणि कंपन्यांवरही प्रतिबंध लादण्यात आले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.