France Poland Defense: पोलंडमध्ये फ्रान्सची लढाऊ विमाने तैनात

Poland Security: रशियाच्या वाढत्या धमक्यांच्या पार्श्वभूमीवर फ्रान्सने पोलंडमध्ये तीन अत्याधुनिक राफेल लढाऊ विमाने तैनात केली आहेत. ब्रिटननेही रशियन जहाजे व तेल कंपन्यांवर नवीन निर्बंध जाहीर केले.
सकाळ वृत्तसेवा
वॉर्सा : पोलंडमध्ये लढाऊ विमाने तैनात करीत असल्याचे फ्रान्सने जाहीर केले. ब्रिटनने रशियाच्या तेल उत्पादक कंपन्या आणि लष्करी यंत्रणेवरही नवीन निर्बंध जाहीर केले आहेत.

