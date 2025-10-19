Louvre Museum Robbery : मोनालिसाची पेंटींग असलेल्या म्युझियममध्ये दरोडा, अवघ्या सात मिनिटांत लंपास केले ऐतिहासिक दागिने, कशी झाली चोरी?

फ्रान्समधील जगप्रसिद्ध लूव्र म्युझियममध्ये रविवारी सकाळी दरोडा पडल्याची घटना घडली आहे. यावेळी चोरट्यांनी नऊ ऐतिहासिक दागिने लंपास केले आहेत. सकाळी १० च्या सुमारास हा प्रकार घडला. महत्त्वाचं म्हणजे ही संपूर्ण चोरी केवळ सात मिनिटांत करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता आश्चर्य व्यक्त केलं जातं आहे. दोघांनी बाईकवर येत सात मिनिटांत मौल्यवान दागिने लंपास केले आहेत. .लूव्र म्युझियम हे जगातील लोकप्रिय संग्रहालयांपैकी एक आहे. या संग्रहालयात जगप्रसिद्ध मोनालिसाची पेटींग आहे. मात्र, आता या संग्रहालयातून दागिने लंपास करण्यात आलं आहेत. या घटनेनंतर संग्रहालयाच्या सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असून हे संग्रहालय तात्पुरतं बंद करण्यात आलं आहे. फ्रान्सच्या गृहमंत्र्यांनी यासंदर्भात माहिती दिली आहे..Pebble Museum Sinnar : 'साकूरमधील गारगोटी सिन्नरच्या संग्रहालयात'; देशातील एकमेव आणि वैशिष्ट्यपूर्ण गारगोटी संग्रहालय .गृहमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही घटना रविवारी सकाळी ९:३० ते ९:४० या वेळेत घडली. चोरांनी हायड्रॉलिक लिफ्ट वापर करत आत प्रवेश केला आणि त्यानंतर अपोलो गॅलरीमधील दागिने लंपास केले. यावेळी चोरट्यांनी काच कापण्यासाठी डिस्क कटरचा वापर केल्याचंही त्यांनी सांगितलं.मीडिया रिपोर्टनुसार, या चोरट्यांनी नेपोलियन आणि महारानी यांच्या दागिन्यांपैकी नऊ मौल्यवान दागिने लंपास केले आहेत. यापैकी तुटलेला दागिन्याचा भाग संग्रहालयाच्या बाहेर सापडला आहे. हा भाग महारानी यूजनी डे मोंटिजो यांच्या मुकुटाचा असल्याचा अंदाज वर्तवला जातो आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, या चोरांनी सीन नदीच्या बाजूने असलेल्या प्रवेशद्वारातून लिफ्टचा वापर करत आत प्रवेश केला. त्यानंतर डिस्क कटरने खिडक्या कापून त्यांनी दागिने चोरले. त्यानंतर त्याच मार्गाने पळ काढला. ही संपूर्ण चोरी केवळ सात मिनिटांत करण्यात आली आहे. या घटनेनंतर आता विविध प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. “लूव्रसारख्या संग्रहालयात अशी चोरी होणे धक्कादायक आहे. चित्रपटांप्रमाणे ही चोरी करण्यात आली आहे. लूव्रसारख्या सुरक्षित ठिकाणी अशी घटना घडणं हे अकल्पनीय आहे” अशी प्रतिक्रिया पॅरिसच्या महापौरांनी दिली..International Museum Day: संग्रहालयांतून संस्कृती संवर्धनाचा वसा आणि जपली जाते इतिहासाची शान.दरम्यान, या घटनेनंत हे संग्रहालय तात्पुरतं बंद करण्यात आलं आहे. याप्रकरणी गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. या घटनेच्या तपास करण्यासाठी पॅरिस पोलिसांचं एक पथकही नेमण्यात आलं आहे. याप्रकरणी तपास सुरू केला असून चोरांचा शोध घेतला जात असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे. मात्र, या घटनेनंतर संग्रहालयाच्या सुरक्षाव्यवस्थेवर नक्कीच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.