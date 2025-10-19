ग्लोबल

Louvre Museum Robbery : मोनालिसाची पेंटींग असलेल्या म्युझियममध्ये दरोडा, अवघ्या सात मिनिटांत लंपास केले ऐतिहासिक दागिने, कशी झाली चोरी?

Historic Jewels Stolen in Just 7 Minutes : ही संपूर्ण चोरी केवळ सात मिनिटांत करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता आश्चर्य व्यक्त केलं जातं आहे. या घटनेनंतर हे संग्रहालय तात्पुरतं बंद करण्यात आलं असून याप्रकरणी गुन्हाही नोंदवण्यात आला आहे.
Shubham Banubakode
Updated on

फ्रान्समधील जगप्रसिद्ध लूव्र म्युझियममध्ये रविवारी सकाळी दरोडा पडल्याची घटना घडली आहे. यावेळी चोरट्यांनी नऊ ऐतिहासिक दागिने लंपास केले आहेत. सकाळी १० च्या सुमारास हा प्रकार घडला. महत्त्वाचं म्हणजे ही संपूर्ण चोरी केवळ सात मिनिटांत करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता आश्चर्य व्यक्त केलं जातं आहे. दोघांनी बाईकवर येत सात मिनिटांत मौल्यवान दागिने लंपास केले आहेत.

