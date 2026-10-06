Nobel Prize 2026: फ्रान्सिस हॅल्झेन यांना भौतिकशास्त्रातला नोबेल पुरस्कार जाहीर; अशक्य वाटणाऱ्या कल्पनेला वास्तवात आणलं...

Royal Swedish Academy Honours Breakthrough in Neutrino Astronomy: भौतिकशास्त्रातील २०२६ चा प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार 'युनिव्हर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन-मॅडिसन'चे प्राध्यापक फ्रान्सिस हॅल्झेन यांना जाहीर झाला आहे. 'आईसक्यूब न्यूट्रिनो ऑब्झर्व्हेटरी'च्या उभारणीतील महत्त्वपूर्ण योगदान आणि विश्वातील अत्यंत विनाशकारी घडामोडींमधून निर्माण होणाऱ्या उच्च-ऊर्जा न्यूट्रिनो कणांच्या शोधासाठी त्यांना या सर्वोच्च पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे..विश्वाचा वेध घेण्यासाठी अंटार्क्टिकामधील एका घनकिलोमीटर बर्फाचा महाकाय डिटेक्टर म्हणून वापर करण्याच्या अशक्य वाटणाऱ्या कल्पनेला जगातील सर्वात शक्तिशाली खगोलशास्त्रीय साधनात रूपांतरित केल्याबद्दल 'द रॉयल स्वीडिश ॲकॅडमी ऑफ सायन्सेस'ने त्यांच्या या कार्याचा गौरव केला आहे..माझा एक भाऊ मुंबईत आहे, ठाकरे साहेब! नर्गिस यांनी संजय दत्तला दिलेला सल्ला; म्हणाल्या, 'कोणतीही अडचण आली तर... .न्यूट्रिनो हे निसर्गातील सर्वाधिक मुबलक कणांपैकी एक आहेत, परंतु त्यांना शोधणे अत्यंत कठीण काम मानले जाते. या कणांवर कोणताही विद्युत प्रभार नसतो आणि ते इतर पदार्थांशी अतिशय नगण्य संवाद साधतात. आपल्या शरीरातूनही दर सेकंदाला अब्जावधी न्यूट्रिनो कोणतीही जाणीव न होता आरपार निघून जातात. मात्र, हाच अशक्तपणा खगोलशास्त्रज्ञांसाठी सर्वात मोठी ताकद ठरतो..विद्युत प्रभारित कण चुंबकीय क्षेत्रांमुळे आपल्या मूळ मार्गावरून भरकटतात, परंतु उच्च-ऊर्जा न्यूट्रिनो अंतराळातील प्रचंड अंतर सरळ रेषेत पार करू शकतात. त्यामुळे ते विश्वातील सर्वात भीषण आणि टोकाच्या ठिकाणांची थेट माहिती आणणारे संदेशवाहक म्हणून काम करतात. अंतराळात असे काही नैसर्गिक पार्टिकल ॲक्सिलरेटर अस्तित्वात आहेत, जे मानवनिर्मित प्रवेगकांपेक्षा लाखो पटीने अधिक शक्तिशाली ऊर्जा कण तयार करू शकतात. मात्र, हे वैश्विक स्त्रोत शोधणे वैज्ञानिकांसाठी नेहमीच एक मोठे आव्हान होते..या कठीण आव्हानावर मात करण्यासाठी फ्रान्सिस हॅल्झेन यांनी १९८८ मध्येच एक धाडसी तोडगा सुचवला होता. दक्षिण ध्रुवावरील अथांग आणि पारदर्शक बर्फाच्या चादरीचाच पार्टिकल डिटेक्टर म्हणून वापर करण्याची ही योजना होती. जेव्हा एखादा उच्च-ऊर्जा न्यूट्रिनो बर्फातील अणूच्या केंद्राशी आदळतो, तेव्हा त्यातून प्रकाशाची एक सूक्ष्म चमक निर्माण होते..अंटार्क्टिकाच्या बर्फात हजारो मीटर खोलवर बसवलेले हजारो प्रकाश संवेदक या प्रकाशाच्या चमका टिपतात आणि त्यावरून न्यूट्रिनोचा मार्ग व त्याची ऊर्जा पुनर्रचित केली जाते. दक्षिण ध्रुवावरील प्रचंड विस्तार, स्थिर वातावरण आणि कमीत कमी व्यत्यय यामुळे हे ठिकाण या प्रयोगासाठी अत्यंत योग्य ठरले..Japanese Hair Care: जपानी महिलांच्या सिल्की-शायनी केसांचे रहस्य काय? १ रुपयाही खर्च न करता ट्राय करा 'या' ६ सोप्या ट्रिक्स....आईसक्यूब वेधशाळेच्या उभारणीसाठी अनेक वर्षांचा काळ लागला आणि २०११ मध्ये सुमारे एक घनकिलोमीटर बर्फाच्या क्षेत्रात ही वेधशाळा पूर्ण झाली. त्यानंतर संशोधकांनी उच्च-ऊर्जा न्यूट्रिनोंची नोंद घेण्यास सुरुवात केली आणि हे कण आपल्या सूर्यमालेच्याही पलीकडून येत असल्याचे निरीक्षण समोर आले. या ऐतिहासिक शोधामुळे विश्वाचा वेध घेण्यासाठी 'न्यूट्रिनो खगोलशास्त्र' नावाची एक नवीन शाखा सुरू झाली.