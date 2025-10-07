ग्लोबल

Sébastien Lecornu: फ्रान्सच्या पंतप्रधानांचा महिनाभरातच राजीनामा; मंत्रिमंडळ निवडीवरून टीका झाल्याने निर्णय

France PM:फ्रान्सचे नवे पंतप्रधान सेबॅस्टियन लेकॉर्नू पदावर येऊन काही दिवसांत राजीनामा दिला. मंत्रीमंडळातील निवडीवरून विरोधकांनी टीका केली असून नव्याने निवडणुका होण्याची मागणी केली आहे.
Sébastien Lecornu

Sébastien Lecornu

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पॅरिस : फ्रान्सचे नवे पंतप्रधान सेबॅस्टियन लेकॉर्नू यांनी आपले मंत्रिमंडळ जाहीर केल्यानंतर काही तासांतच पदाचा राजीनामा दिला आहे. त्यांना पदावर येऊन एक महिनाही पूर्ण झाला नव्हता.

Loading content, please wait...
political
france
global news
parliament

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com