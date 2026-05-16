US Fuel System: अमेरिकेतील पेट्रोल पंपांवरील इंधन प्रणाली हॅक! ATG सिस्टम ठरले धोकादायक; तपास यंत्रणांचा कुणावर संशय?

US Petrol Pump Hacking Case: अमेरिकेतील अनेक पेट्रोल पंपांवरील इंधन टाकी प्रणाली हॅक झाली आहे. यामागे इराणशी संबंधित हॅकर्सचा हात असल्याचा अमेरिकन अधिकाऱ्यांना संशय आहे.
Vrushal Karmarkar
अमेरिकेतील अनेक राज्यांमध्ये पेट्रोल पंपांवरील इंधन टाकी प्रणाली हॅक करण्यात आली आहे. यामागे इराणशी संबंधित हॅकर्सचा हात असल्याचा अमेरिकन अधिकाऱ्यांना संशय आहे. तपासाशी संबंधित सूत्रांनुसार, हॅकर्सनी पेट्रोल पंपांवरील इंधनाची पातळी मोजण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या 'ऑटोमॅटिक टँक गेज' नावाच्या प्रणालींना लक्ष्य केले. अनेक एटीजी प्रणाली इंटरनेटशी जोडलेल्या होत्या आणि त्यांना पासवर्डचे संरक्षण नव्हते.

