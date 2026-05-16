US Fuel System: अमेरिकेतील पेट्रोल पंपांवरील इंधन प्रणाली हॅक! ATG सिस्टम ठरले धोकादायक; तपास यंत्रणांचा कुणावर संशय?

अमेरिकेतील अनेक राज्यांमध्ये पेट्रोल पंपांवरील इंधन टाकी प्रणाली हॅक करण्यात आली आहे. यामागे इराणशी संबंधित हॅकर्सचा हात असल्याचा अमेरिकन अधिकाऱ्यांना संशय आहे. तपासाशी संबंधित सूत्रांनुसार, हॅकर्सनी पेट्रोल पंपांवरील इंधनाची पातळी मोजण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या 'ऑटोमॅटिक टँक गेज' नावाच्या प्रणालींना लक्ष्य केले. अनेक एटीजी प्रणाली इंटरनेटशी जोडलेल्या होत्या आणि त्यांना पासवर्डचे संरक्षण नव्हते. .हॅकर्सनी या त्रुटीचा फायदा घेऊन प्रणालींमध्ये प्रवेश मिळवला. अधिकाऱ्यांच्या मते, हॅकर्स काही ठिकाणी टाकीच्या स्क्रीनवर दिसणाऱ्या डेटामध्ये फेरफार करू शकले. परंतु ते टाकीमधील इंधनाचे वास्तविक प्रमाण बदलू शकले नाहीत. सीएनएनच्या एका अहवालानुसार, या सायबर हल्ल्यामुळे आतापर्यंत कोणतीही मोठी हानी किंवा अपघात झाल्याचे वृत्त नाही. अमेरिकी अधिकारी आणि सायबर सुरक्षा तज्ञांच्या मते हे प्रकरण अत्यंत गंभीर आहे. .त्यांच्या मते, जर एखाद्या हॅकरने अशा प्रणालीवर पूर्ण नियंत्रण मिळवले, तर तो गॅस गळतीसारखी धोकादायक परिस्थिती लपवू शकतो. यामुळे आग लागण्याचा किंवा मोठ्या अपघाताचा धोका वाढू शकतो. अमेरिकन संस्थांना इराणवरही संशय आहे. कारण इराणशी संबंधित सायबर गटांनी यापूर्वी तेल, वायू आणि पाणीपुरवठा प्रणालींना लक्ष्य केले आहे. अधिकाऱ्यांनी असे म्हटले आहे की, हे हल्ले इराणनेच केले हे निर्णायकपणे सिद्ध करण्यासाठी अद्याप कोणताही ठोस पुरावा सापडलेला नाही..जर तपासात इराणचा सहभाग सिद्ध झाला, तर अमेरिकेच्या एका महत्त्वपूर्ण पायाभूत संरचनेवरील हा एक मोठा सायबर हल्ला मानला जाईल. ही घटना अशा वेळी घडली आहे, जेव्हा अमेरिका आणि इस्रायल यांचे इराणसोबतचे संबंध ताणलेले आहेत. अहवालात म्हटले आहे की, इराण अमेरिकेवर थेट क्षेपणास्त्र किंवा ड्रोन हल्ले करू शकत नाही. त्यामुळे सायबर हल्ले हे त्यांच्यासाठी एक प्रमुख शस्त्र बनत आहे..या घटनेमुळे अमेरिकन सरकारवरील राजकीय दबावही वाढू शकतो, कारण युद्धामुळे अमेरिकेत पेट्रोल आणि इंधनाच्या किमती आधीच वाढल्या आहेत. सीएनएनच्या एका सर्वेक्षणात, ७५% अमेरिकन लोकांनी सांगितले की इराण युद्धामुळे त्यांच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम झाला आहे. सायबर सुरक्षा तज्ज्ञ अनेक वर्षांपासून इशारा देत आहेत की इंटरनेटशी जोडलेल्या एटीजी प्रणालींमुळे धोका निर्माण होऊ शकतो. २०१५ मध्ये, सायबर सुरक्षा कंपनी ट्रेंड मायक्रोने चाचणीसाठी ऑनलाइन बनावट एटीजी प्रणाली तैनात केल्या होत्या. तरीही, इराण-समर्थक हॅकर गटांनी त्यांना लक्ष्य केले. .२०२१ मध्ये, स्काय न्यूजच्या एका अहवालात असा दावा करण्यात आला होता की, इराणचे इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स गॅस स्टेशन प्रणालींना सायबर हल्ल्यांसाठी संभाव्य लक्ष्य मानत होते. अहवालानुसार, फेब्रुवारीमध्ये सध्याचे युद्ध सुरू झाल्यापासून, इराणशी संबंधित हॅकर्स अमेरिकेच्या तेल, वायू, पाणी आणि वैद्यकीय क्षेत्रांवर वारंवार सायबर हल्ले करत आहेत. तज्ञांचे म्हणणे आहे की इराणी हॅकर्स पूर्वीपेक्षा अधिक चपळ आणि तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत झाले आहेत.