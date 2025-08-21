Explainer: 'गाझा'वर ताबा मिळवण्यासाठी इस्रायल तयार; पण २० वर्षांपूर्वी सैनिकांना माघारी बोलावण्याची आली होती वेळ

Israel-Gaza war: इस्रायल सध्या दोन आघाड्यांवर लढाई लढत आहे. एका बाजूला ते गाझा पट्टी ताब्यात घेण्यासाठी आणि त्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी हमाससोबत लढत आहेत, तर दुसरीकडे इराणसोबतही तणावाचे वातावरण आहे. दरम्यान, दोन्ही देशांमध्ये क्षेपणास्त्रेही डागण्यात आली होती, पण सध्या शांतता आहे. पण, इराणसोबत पुन्हा कधीही युद्ध सुरू होऊ शकते..मात्र, या दरम्यान इस्रायली सैन्याने गाजा पट्टीवर कब्जा करण्याची आणि तिला पूर्णपणे नियंत्रित करण्याची योजना सुरू केल्याची बातमी येत आहे. सैन्यानुसार, गाझा सिटीच्या बाहेरील भागावर त्यांचे नियंत्रण झाले आहे. ताबा घेण्याच्या तयारीसाठी जैतून आणि जबालिया यांसारख्या भागात इस्रायली सैनिक आधीच तैनात आहेत. परंतु, २० वर्षांपूर्वी याच गाझा पट्टीवर इस्रायलचा कब्जा होता. मग असे काय घडले की २००५ मध्ये त्याला गाजा पट्टी सोडावी लागली?.'गाझा'चा इतिहास काय?गाझा सोडण्याची कारणे सांगण्यापूर्वी तुम्हाला या ऐतिहासिक शहराचा इतिहास थोडक्यात जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे. गाझा हे असे शहर आहे, ज्यावर अनेक साम्राज्यांनी राज्य केले आहे. १९१७ पर्यंत हे शहर ऑटोमन साम्राज्याचा भाग होते, जे एक विशाल आणि शक्तिशाली साम्राज्य होते, ज्याने ६०० वर्षांपेक्षा अधिक काळ मध्य पूर्व, पूर्व युरोप आणि उत्तर आफ्रिकेच्या मोठ्या भागांवर राज्य केले. या साम्राज्याची सुरुवात १३व्या शतकाच्या शेवटी झाली आणि पहिल्या महायुद्धानंतर म्हणजे १९२२ मध्ये ते संपुष्टात आले. १९२२ पूर्वीच हे साम्राज्य कमकुवत होऊ लागले, ज्यामुळे १९१७ मध्ये गाझावर ब्रिटिशांचे शासन आले, जे १९४८ पर्यंत राहिले. १९४८ मध्ये जेव्हा इस्रायलची निर्मिती झाली, तेव्हा १९६७ मध्ये झालेले हे युद्ध ६ दिवस चालले आणि इस्रायलने इजिप्तला हरवून गाजा सिटीवर इजिप्तने कब्जा केला. पण इस्रायलने आपल्या निर्मितीपासूनच गाझा सिटीला आपला भाग मानले. त्यामुळे सुमारे दोन दशकांच्या प्रतीक्षेनंतर त्यांनी इजिप्तकडून हे शहर परत मिळवण्यासाठी युद्ध सुरू केले..१९६७ मध्ये झालेले हे युद्ध ६ दिवस चालले आणि इस्रायलने इजिप्तला हरवून गाझा सिटीवर कब्जा केला. गाझा सिटीमध्ये आता सर्व काही व्यवस्थित होईल, असे वाटत होते. पण पॅलेस्टिनी आणि इस्रायली लोकांमधील संघर्ष वारंवार होऊ लागला. हा उठाव १९८७ ते १९९३ पर्यंत चालला. या उठावाला पहिला इंतिफादा असे म्हटले जाते. इंतिफादा म्हणजे “झटकून टाकणे” किंवा “उखडून फेकणे”. हा शब्द पॅलेस्टिनींनी इस्रायली कब्ज्याच्या विरोधात केलेल्या बंडासाठी वापरला गेला. एका बाजूला २० लाख पॅलेस्टिनी तर दुसरीकडे ९ हजार इस्रायली. असे असूनही गाझा पट्टी (गाझा सिटी आणि आसपासचा ४१ किलोमीटर लांब आणि ६ ते १२ किलोमीटर रुंद प्रदेश) वर इस्रायलचा कब्जा २००५ पर्यंत होता. त्यानंतर इस्रायलने 'एकतर्फी डिसइंगेजमेंट प्लॅन' (unilateral disengagement plan) अंतर्गत तिथल्या ज्यू वस्त्या आणि आपले सैन्य गाझातून मागे बोलावले. पण या काळातही इस्रायलने गाजाच्या हवाई, जमीनी आणि सागरी सीमेवर आपले नियंत्रण कायम ठेवले..जरांगे यांच्या आंदोलनात\nबारामतीकर सहभागी होणार.इस्रायलच्या माघारीची तीन कारणे दिली गेली१. सुरक्षा आणि आर्थिक खर्च: इस्रायलसाठी गाजा पट्टीतील ज्यू वस्त्यांची सुरक्षा करणे आणि तिथे सैन्य ठेवणे खूप महाग आणि धोकादायक झाले होते. पॅलेस्टिनी उठाव (दुसरा इंतिफादा) आणि हिंसक हल्ल्यांमुळे इस्रायली सैन्याला सतत संघर्षाला तोंड द्यावे लागत होते, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात जीवित आणि मालमत्तेचे नुकसान होत होते.२. शांतता प्रक्रियेत सुधारणेची आशा: तत्कालीन इस्रायली पंतप्रधान एरियल शेरोन यांचे असे मानणे होते की गाजातून माघार घेतल्यामुळे इस्रायल आणि पॅलेस्टिनी यांच्यातील संघर्ष कमी होईल आणि शांतता प्रक्रियेला प्रोत्साहन मिळेल. पॅलेस्टिनींना स्वायत्तता दिल्यावर काय होते, हे पाहण्यासाठी हा एक प्रयोग होता.३. राजकीय आणि लोकसंख्याशास्त्रीय कारण: गाझामध्ये ज्यू वस्त्यांची लोकसंख्या सुमारे ९,००० होती, तर पॅलेस्टिनींची लोकसंख्या २० लाखांहून अधिक होती. या मोठ्या असंतुलनामुळे गाझावर कब्जा कायम ठेवणे इस्रायलसाठी एक राजकीय ओझे बनले होते. याशिवाय, इस्रायली जनतेच्या मोठ्या भागाचेही गाजातून माघार घेण्याला समर्थन होते..Maratha Reservation Protest:'मराठा आरक्षणासंदर्भातील मुंबईत २९ ऑगस्टच्या मोर्चासाठी सांगलीत जिल्हाभर बैठका; मोठ्या संख्येने मुंबईला जाण्याचा निर्धार.पण, इस्रायल गाझा सिटीतून बाहेर पडताच, हमासने आपली ताकद वाढवण्यास सुरुवात केली. २००७ मध्ये हमासने गाझा सिटीवर नियंत्रण मिळवले होते. त्यानंतर, हमासला शस्त्रे आणि इतर सामग्री मिळू नये म्हणून इस्रायलने गाजा पट्टीच्या चारही बाजूंनी कठोर नाकेबंदी केली. या नाकेबंदीमुळे गाजामधील लोकांना मोठ्या आर्थिक अडचणी आणि मानवी संकटाचा सामना करावा लागला. हमास या नाकेबंदीला पॅलेस्टिनी लोकांसाठी एक सामूहिक शिक्षा मानतो. यामुळे हमास आणि इस्रायल यांच्यात संघर्ष सामान्य झाला. पण, गेल्या काही वर्षांपासून या दोघांमधील दुश्मनीने एका भयंकर युद्धाचे रूप घेतले आहे..सध्याच्या संघर्षात, हमासला संपवण्याच्या उद्देशाने इस्रायलने गाझा सिटीवर पुन्हा एकदा लष्करी मोहीम सुरू केली आहे. इस्रायली सैन्य (आयडीएफ) च्या प्रवक्त्यानुसार, त्यांनी शहराच्या बाहेरील भागांवर नियंत्रण मिळवले आहे. तरीही, इस्रायलचे म्हणणे आहे की, त्यांचा उद्देश कायमस्वरूपी कब्जा करणे नसून, हमासचे नियंत्रण संपुष्टात आणणे आहे. या मोहिमेसाठी इस्रायलने मोठ्या संख्येने राखीव सैनिकांनाही बोलावले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 