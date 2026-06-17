Donald Trump Iran Warning: ''इराणसोबत सामंजस्य करार नाहीच, ते फक्त एक पत्र...'', पुन्हा हल्ले करण्याचा डोनाल्ड ट्रम्प यांचा इशारा

US-Iran MoU Threat 2026: इराण आणि अमेरिकेत शांतता करार झाल्याचं खुद्द डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाहीर केलं होतं. त्यानंतर ट्रम्प प्रशासनातील काही मंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केलेली होती. आता पुन्हा ट्रम्प यांनी काहीशी वेगळी भूमिका घेतलीय का? असा प्रश्न त्यांच्या ताज्या विधानावरुन दिसून येतोय. त्यांनी इराणला इशारा देत पुन्हा बॉम्बहल्ले करण्याचं सूतोवाच केलं आहे..डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितलं की, इराणसोबत सुरू असलेली चर्चा किंवा झालेला करार हा अद्याप अंतिम मानला जाऊ शकत नाही; ते केवळ एक सामंजस्य पत्र आहे. जर इराणने अमेरिकेच्या सर्व अटींचे तंतोतंत पालन केले नाही, तर अमेरिका इराणवर पुन्हा एकदा जोरदार बॉम्बफेक करेल, असा उघड इशारा त्यांनी दिला आहे. इजिप्तचे राष्ट्राध्यक्ष अब्देल फत्ताह अल-सिसी यांच्यासोबत झालेल्या एका महत्त्वपूर्ण बैठकीत ट्रम्प यांनी हे वक्तव्य केले..Road Accident : धुळे-सोलापूर महामार्गावर भीषण अपघात; भरधाव कारच्या धडकेत दुचाकीस्वार तरुण गंभीर जखमी.ट्रम्प पुढे म्हणाले की, इराणने जर अटी मान्य केल्या नाही तर आम्ही थेट त्यांच्या डोक्यावर बॉम्ब टाकू. कारण इराणने गेल्या ४७ वर्षांपासून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अत्यंत चुकीचे वर्तन केले आहे. या संदर्भात त्यांचे राजकीय विरोधक आणि अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्यावर निशाणा साधताना ट्रम्प म्हणाले की, २०१५ मध्ये ओबामा यांनी जो जेसीपीओए हा अणू करार केला होता, त्यामध्ये त्यांनी इराणला १.७ अब्ज डॉलर इतकी प्रचंड रक्कम रोख स्वरूपात सुपूर्द केली होती..''ओबामा प्रशासनाने इराणला कोट्यवधी डॉलर्स देऊन पैशांच्या जोरावर मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला होता, पण मी अशी कोणतीही मवाळ भूमिका घेणार नाही.'' अशा शब्दांत ट्रम्प यांनी भूमिका स्पष्ट केली. आखाती देशांच्या पैशांमधून इराणसाठी ३०० अब्ज डॉलरचा एक भव्य 'कन्स्ट्रक्शन फंड' उभारला जात आहे.. अशा आशयांच्या वृत्तांचं ट्रम्प यांनी खंडण केलं..RBI Recruitment: विनापरीक्षा लाखो रुपयांची नोकरी, फ्रेशर्ससाठी सुवर्णसंधी; आरबीआयच्या भरतीसाठी अर्ज कसा करणार?.अमेरिका अशा कोणत्याही कामात किंवा फंडात स्वतःचा एकही पैसा गुंतवणार नाही.. जर इतर देशांना त्यांच्या स्वतःच्या इच्छेने किंवा मर्जीने इराणमध्ये गुंतवणूक करायची असेल, तर आम्ही त्यांना रोखू शकत नाही. मात्र, जोपर्यंत आंतरराष्ट्रीय समुदाय इराणचे पुढील वर्तन आणि अटींचे पालन प्रत्यक्ष पाहत नाही, तोपर्यंत आखाती देश देखील तिथे कोणतीही गुंतवणूक करणार नाहीत, असा विश्वास शेवटी ट्रम्प यांनी व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.