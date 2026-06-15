US Iran Peace Deal Update: इराणचा अमेरिकेसोबत शांतता करार, पण इस्रायलची भूमिका काय?; पंतप्रधान मोदींची पहिली प्रतिक्रिया आली समोर

Following the historic US-Iran peace deal: अमेरिका आणि इराणध्ये शांतता करार निश्चित झाल्याचं डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाहीर केलं आहे. उभय देशांमधला तणाव आता निवळत आहे. त्यामुळे शांतता करारावरील मुद्द्यांवर इराणने इतर देशांशी चर्चा सुरु केली आहे. इराणने तुर्की, इराक आणि इजिप्त या देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांना फोन करून संपर्क साधला आहे. .या चर्चेदरम्यान अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासमोर कोणत्या मुख्य अटी ठेवल्या आहेत, याची सविस्तर माहिती इराणने दिली. इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी त्यांच्या अधिकृत टेलिग्राम अकाउंटवरून या संवादाची पुष्टी केली आहे. लेबनॉनवर होणारे इस्रायली हल्ले पूर्णपणे थांबवले पाहिजेत. तसेच, हा युद्धबंदीचा फ्रेमवर्क करार यशस्वीपणे लागू करण्याची संपूर्ण जबाबदारी आता अमेरिकेची आहे, असेही इराणने त्यांनी नमूद केले..जीवन संपवण्याच्या काही तासांपूर्वी नाचत-गात होती प्रसिद्ध अभिनेत्री; पण नंतर घडलं भयंकर, संचिता उगलेनं टोकाचा निर्णय का घेतला?.दुसरीकडे, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिका आणि इराण यांच्यात पश्चिम आशियातील संघर्ष संपवण्यासाठी झालेल्या या महत्त्वपूर्ण कराराचे मनापासून स्वागत केले आहे. पंतप्रधान मोदींनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वरून या पावलाचे कौतुक केले.नरेंद्र मोदी म्हणाले की, या दीर्घकालीन संघर्षामुळे जगभरात महागाईचं संकट उभं राहिलं होतं. अनेक देशांतील निष्पाप लोकांना आपले प्राण गमवावे लागले होते. या नव्या समजुतीची आणि कराराची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास आखाती देशांमध्ये शांतता आणि स्थिरता पुनर्संचयित होईल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली..मोदी पुढे म्हणाले, सागरी मार्गावरील वाहतूक विनाअडथळा सुरू राहील आणि जागतिक व्यापार अधिक सुरक्षित होईल.. भारतासाठीही हा महत्त्वाचा निर्णय आहे, असे पंतप्रधान मोदी यांनी नमूद केले. दोन्ही देशांमधील उर्वरित मुद्द्यांवरील चर्चा सकारात्मक दिशेने पुढे जाऊन अखेर एक कायमस्वरूपी आणि व्यापक करार अस्तित्वात येईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला..Murlidhar Mohol : मोदी सरकारने १२ वर्षांत विकास पाया भक्कम केला; केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ.इस्रायलची भूमिका काय?या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू हे मात्र चिंतेत असल्याचं सांगितलं जातंय. मीडिया रिपोर्टनुसार, ते तातडीने डोनाल्ड ट्रम्प यांची भेट घेण्याच्या प्रयत्नात आहेत. यापूर्वी 'सीएनएन'ने आपल्या रिपोर्टमध्ये दावा केला होता की, फ्रान्समधील जी-७ शिखर परिषद संपल्यानंतर लागलीच पंतप्रधान नेतन्याहू हे अमेरिकेच्या अध्यक्षांची भेट घेऊ इच्छितात. अमेरिका आणि इराणमधील हा नवा सलोखा इस्रायलच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील मानला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.