ग्लोबल

US Iran Peace Deal Update: इराणचा अमेरिकेसोबत शांतता करार, पण इस्रायलची भूमिका काय?; पंतप्रधान मोदींची पहिली प्रतिक्रिया आली समोर

Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi outlines demands for permanent ceasefire in Lebanon: भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिका आणि इराण यांच्यात पश्चिम आशियातील संघर्ष संपवण्यासाठी झालेल्या या महत्त्वपूर्ण कराराचे मनापासून स्वागत केले आहे.
Regional Diplomacy Mobilized

Regional Diplomacy Mobilized

esakal

संतोष कानडे
Updated on

Following the historic US-Iran peace deal: अमेरिका आणि इराणध्ये शांतता करार निश्चित झाल्याचं डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाहीर केलं आहे. उभय देशांमधला तणाव आता निवळत आहे. त्यामुळे शांतता करारावरील मुद्द्यांवर इराणने इतर देशांशी चर्चा सुरु केली आहे. इराणने तुर्की, इराक आणि इजिप्त या देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांना फोन करून संपर्क साधला आहे.

Loading content, please wait...
Donald Trump
US
peace
Iran
Deals