US-Iran MoU Signed: मोठी बातमी! अमेरिका-इराण यांच्यातील सामंजस्य करारावर दोन्ही देशांच्या स्वाक्षऱ्या; 'या' दिवशी पूर्ण क्षमतेने सुरु होणार 'होर्मुज'

Donald Trump Tehran Nuclear Deal: ज्या गोष्टीची प्रतीक्षा दोन महिन्याभरापासून अनेक देशांना होती, ती गोष्ट अखेर झाली आहे. इराण आणि अमेरिका यांच्या सामंजस्य करार झाला असून त्यावर स्वाक्षऱ्यादेखील झालेल्या आहेत. अमेरिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी याबाबत माध्यमांना माहिती दिली. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीदेखील दुजोरा दिला आहे. .कोणाच्या सह्या झाल्या?या महत्त्वपूर्ण करारावर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी व्हॅन्स यांच्यासह इराणच्या संसदेचे (मजलीस) अध्यक्ष मोहम्मद बगेर कलिबाफ यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. या कराराची सविस्तर कागदपत्रे आणि दस्तऐवज शुक्रवारी सार्वजनिक केले जातील..काय म्हणाले डोनाल्ड ट्रम्प?अमेरिका आणि इराणमधील करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या असून सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचा असलेला 'हॉर्मुज सामुद्रधुनी' आंशिक स्वरूपात वाहतुकीसाठी खुली करण्यात आली आहे. तिथून आता जहाजांची ये-जा सुरू झाली असून, शुक्रवारपर्यंत हा मार्ग पूर्णपणे खुला केला जाईल, असं डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले.करार होण्यापूर्वी दोन रात्री सातत्याने हल्ले करावे लागल्याने आपल्याला वाईट वाटल्याचं ट्रम्प म्हणाले. आपण तिसऱ्या हल्ल्याचाही विचार करत होते; मात्र त्यापूर्वीच हा करार यशस्वीरित्या संपन्न झाला. या करारामुळे आता मध्य पूर्वेत अनेक चांगल्या गोष्टी घडतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला..अणुशस्त्रे न बनवण्यावर सहमतीया संपूर्ण करारातील सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे इराणकडे आता कधीही अणुशस्त्रे असणार नाहीत, यावर इराणचे नेतृत्व पूर्णपणे सहमत झाले आहे. ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले की, दोन्ही देशांनी मिळून एक उत्तम काम केले असून भविष्यात परस्परांचे संबंध चांगले राहतील आणि मिळून-मिसळून राहतील, असा आशावाद त्यांनी व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.