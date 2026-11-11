Germany Kebab Chaos : अवघ्या ९० रुपयांत कबाब खाण्यासाठी रस्त्यावर उतरली तुफान गर्दी; शहरात पेटला भडका, थेट हेलिकॉप्टर पाचारण!

एखाद्या खाद्यपदार्थावरील बंपर डिस्काउंट ऑफरमुळे संपूर्ण शहरात थेट युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, यावर कोणाचाही विश्वास बसणार नाही; मात्र जर्मनीत अशीच एक धक्कादायक आणि चक्रावून टाकणारी घटना घडली आहे. .जर्मनीतील डॉर्टमुंड (Dortmund) शहरात एका नव्याने सुरू झालेल्या रेस्टॉरंटने अवघ्या १ युरोमध्ये (अंदाजे ९० ते १०० रुपये) 'डोनर कबाब' देण्याची ऑफर जाहीर केली. या ऑफरची बातमी सोशल मीडियावर वाऱ्यासारखी पसरताच कबाब खाण्यासाठी हजारो नागरिकांनी दुकानाबाहेर तुफान गर्दी केली. .Flight Hijack Scare : विमानाचे उड्डाण होणार इतक्यात टॉयलेटच्या आरशावर दिसला 'तो' मेसेज; १०५ प्रवाशांचा जीव टांगणीला!.काही वेळातच या गर्दीचे रूपांतर भीषण हाणामारी आणि दंगलीत झाले. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी अखेर तब्बल १०० पोलिसांची फौज आणि हवेतून पाळत ठेवण्यासाठी हेलिकॉप्टर तैनात करावे लागले. द गार्डियनने दिलेल्या वृत्तानुसार, डॉर्टमुंड शहरातील कोर्ने (Körne) भागात रविवारी ही घटना घडली असून पोलिसांनी दंगलखोरांवर थेट गुन्हे दाखल केले आहेत..८०० रुपयांचा कबाब अवघ्या ९० रुपयांत!जर्मनीमध्ये डोनर कबाब हा अत्यंत लोकप्रिय स्ट्रीट फूड मानला जातो. सामान्यतः एका कबाबची किंमत बाजारात ७.५० ते ९ युरो (सुमारे ७०० ते ८५० रुपये) इतकी असते. मात्र, आपल्या नव्या दुकानाच्या उद्घाटनाच्या प्रसिद्धीसाठी रेस्टॉरंट मालकाने पहिल्याच दिवशी प्रत्येकी अवघ्या १ युरोमध्ये कबाब देण्याची जाहिरात केली होती. ही सवलत मिळवण्यासाठी दुकानाबाहेर लहान मुलांपासून ते तरुणांपर्यंत जवळपास १,००० लोकांची प्रचंड रांग लागली. दुकानातील कबाबचा साठा संपू लागल्याने रांगेत उभ्या असलेल्या लोकांमध्ये बाचाबाची आणि धक्काबुक्की सुरू झाली..पोलिसांवर दगडफेक, खुर्च्या आणि फटाके फेकले!परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याचे पाहून रेस्टॉरंट मालकाने खाजगी सुरक्षा रक्षकांच्या मदतीने गर्दी रोखण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, खादाडांचा जमाव अधिकच आक्रमक झाला. मालकाने तातडीने पोलिसांना पाचारण केले.पोलिसांचे पथक घटनास्थळी दाखल होताच जमावाने पोलिसांवरच हल्ला चढवला:जमावाने पोलिसांच्या दिशेने काचेच्या बाटल्या, दगड आणि जळते फटाके (Fireworks) फेकले.इतकेच नव्हे, तर रस्त्यावरील प्लास्टिकच्या खुर्च्या आणि एक इलेक्ट्रिक स्कूटरही थेट पोलिसांच्या अंगावर भिरकावण्यात आली..Sonia Gandhi Book : "अजिबात नाही!"; भारताचे पंतप्रधानपद का नाकारले? अनेक वर्षांनंतर गांधी घराण्यातील 'त्या' निर्णयामागचे सत्य उघड!.१०० पोलीस तैनात; अनेक उपद्रवी गजाआडवाढता हिंसाचार पाहून डॉर्टमुंड पोलीस प्रशासनाने शहरात दंगल नियंत्रण पथकाचे दोन तुकड्या (जवळपास १०० हून अधिक अधिकारी) आणि हवेतून परिस्थितीवर नजर ठेवण्यासाठी हेलिकॉप्टर पाचारण केले. पोलिसांनी बळाचा वापर करत लाठीचार्ज करून संपूर्ण गर्दी पांगवली..या हिंसाचारात सहभागी असलेल्या अनेक संशयितांना पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या असून, एकाकडून बनावट पिस्तूलही जप्त करण्यात आले आहे. शांतता भंग करणे, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणे आणि कर्तव्य बजावणाऱ्या पोलिसांवर हल्ला केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर गंभीर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. अखेर तणाव निवळल्यानंतर दुकान मालकाने उरलेले सर्व कबाब बेघर आणि गरजू लोकांच्या संस्थेला दान करण्याचा निर्णय घेतला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.