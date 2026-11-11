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Germany Kebab Chaos : अवघ्या ९० रुपयांत कबाब खाण्यासाठी रस्त्यावर उतरली तुफान गर्दी; शहरात पेटला भडका, थेट हेलिकॉप्टर पाचारण!

Dortmund Fast Food Violence : ९ युरोचा कबाब १ युरोत मिळताच खादाडांचा गोंधळ; पोलिसांवर दगडफेक, १०० जवान मैदानात!
Riot breaks out in city due to 1 euro kebab offer in Germany.

Riot breaks out in city due to 1 euro kebab offer in Germany.

Sakal

Vinayan
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एखाद्या खाद्यपदार्थावरील बंपर डिस्काउंट ऑफरमुळे संपूर्ण शहरात थेट युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, यावर कोणाचाही विश्वास बसणार नाही; मात्र जर्मनीत अशीच एक धक्कादायक आणि चक्रावून टाकणारी घटना घडली आहे.

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