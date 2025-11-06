ग्लोबल

Ghazala Hashmi: व्हर्जिनियातील उपराज्यपालपदी गजाला हाश्‍मी

Virginia Politics: भारतीय वंशाच्या गजाला हाश्‍मी यांनी व्हर्जिनियाच्या उपराज्यपालपदी निवडणूक जिंकून इतिहास रचला. त्या राज्याच्या पहिल्या मुस्लिम आणि पश्चिम आशियाई महिला आहेत.
न्यूयॉर्क : अमेरिकेच्या निवडणुकीत भारतीय वंशांच्या उमेदवारांनी यशाला गवसणी घातली. न्यूयॉर्क शहराच्या महापौरपदी झोहरान ममदानी यांनी बाजी मारली तर दुसरीकडे भारतात जन्मलेल्या गजाला हाश्‍मी (वय ६१) यांनी व्हर्जिनियातील उपराज्यपालपदाची निवडणूक जिंकून इतिहास रचला.

