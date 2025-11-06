न्यूयॉर्क : अमेरिकेच्या निवडणुकीत भारतीय वंशांच्या उमेदवारांनी यशाला गवसणी घातली. न्यूयॉर्क शहराच्या महापौरपदी झोहरान ममदानी यांनी बाजी मारली तर दुसरीकडे भारतात जन्मलेल्या गजाला हाश्मी (वय ६१) यांनी व्हर्जिनियातील उपराज्यपालपदाची निवडणूक जिंकून इतिहास रचला..राज्याच्या सर्वोच्चपदी पोहोचलेल्या हाश्मी या पहिल्या मुस्लिम आणि पश्चिम आशियाई महिला आहेत. डेमॉक्रॅटिक नेत्या गजाला हाश्मी यांनी उपराज्यपालपदाच्या निवडणुकीत रिपब्लिकन पक्षाचे नेते जॉन रीड यांचा पराभव केला..मतदान मंगळवारी (ता.४) झाली. त्यांना १४ लाख ६५ हजार ६३४ मते (५४.२ टक्के) मते मिळाली तर रीड यांना १२ लाख ३२ हजार २४२ मते मिळाली. हाश्मी या व्हर्जिनिया राज्याच्या सिनेटर आहेत..Latest Marathi News Live Update : देश-विदेशासह राज्यात दिवसभरात काय घडलं? वाचा एका क्लिकवर.अमेरिकेत २०२५ मध्ये निवडणूक लढविणाऱ्या ३० पेक्षा जास्त भारतीय वंशाचे अमेरिकी आणि पश्चिम आशियाई उमेदवारांमध्ये त्या सर्वांत जास्त चर्चेत होत्या. राज्यातील सर्वोच्च पदासाठीच्या शर्यतीत असल्याने त्यांची निवडणूक विशेष लक्षवेधी ठरली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.