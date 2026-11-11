Temperature Rise: जगभर उष्णतेचा प्रकोप कायम ;यंदाही झळा तीव्रच; हवामान संघटनेचा अहवाल

नवी दिल्ली,: वैश्विक तापमानवाढ आणि ‘एल-निनो’चा प्रभाव यामुळे २०२६ हे देखील उष्ण वर्ष ठरणार असल्याचे जागतिक हवामान संघटनेच्या ताज्या अहवालात (डब्लूएमओ) नमूद करण्यात आले आहे. औद्योगिकपूर्व कालखंडाशी (१८५०-१९००) तुलना केली असता सरासरी वैश्विक तापमानामध्ये ‘जानेवारी-सप्टेंबर २०२६’ या काळात १.४७ अंश सेल्सिअसची वाढ झाल्याचे हा अहवाल सांगतो..यंदाचे सरासरी तापमान हे २०२५ आणि २०२३ पेक्षा अधिक भरते मात्र आतापर्यंतच्या सर्वाधिक उष्ण वर्ष ठरलेल्या २०२४ च्या तुलनेमध्ये यंदाची उष्णता किंचित कमी आहे. यंदा ऑगस्टपासूनचा एल-निनोचा प्रभाव वाढला असून डिसेंबरपर्यंत तो सर्वोच्च पातळीवर पोचेल. समुद्रातून मोठ्या प्रमाणावर उष्णतेचे उत्सर्जन होऊ लागल्याने तापमान आणखी वाढू शकते. पुढील वर्षी हवामान बदलाच्या तीव्र घटनांमध्ये वाढ होणार असून उष्णतेच्या झळा तीव्र होऊ शकतात..तापमानवाढीची कारणे : पृथ्वीवरील ऊर्जा संतुलन ढासळू लागले असून उष्णता आता पृथ्वीच्याच आवरणात साठून राहू लागली आहे. शिवाय हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जनामुळे देखील उष्णतेमध्ये वाढ झाल्याचे दिसून येते. सूर्यापासून पृथ्वीवर येणारी आणि येथून बाहेर पडणारी ऊर्जा यांच्यात मोठ्या प्रमाणावर असंतुलन निर्माण झाल्याचे अभ्यासकांचे म्हणणे आहे..परिणाम काय?हवामान बदलामुळे रोजगार धोक्यात येईलअन्नसुरक्षेची साखळी तुटण्याचा मोठा धोकाविविध देशांतील गरिबीचा दरही वाढणारजागतिक पातळीवर स्थलांतराचे प्रमाण वाढेल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.