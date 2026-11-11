ग्लोबल

Temperature Rise: जगभर उष्णतेचा प्रकोप कायम ;यंदाही झळा तीव्रच; हवामान संघटनेचा अहवाल

Global Temperature Rise : जागतिक तापमानवाढ आणि एल-निनोच्या प्रभावामुळे २०२६ हे उष्ण वर्ष ठरण्याची शक्यता असून, तापमानातील वाढीमुळे हवामान बदल, अन्नसुरक्षा, रोजगार आणि स्थलांतराचे प्रश्न गंभीर होण्याचा इशारा जागतिक हवामान संघटनेने दिला आहे.
Global temperatures continue to rise amid climate change and the El Nino effect.

Global temperatures continue to rise amid climate change and the El Nino effect.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवी दिल्ली,: वैश्विक तापमानवाढ आणि ‘एल-निनो’चा प्रभाव यामुळे २०२६ हे देखील उष्ण वर्ष ठरणार असल्याचे जागतिक हवामान संघटनेच्या ताज्या अहवालात (डब्लूएमओ) नमूद करण्यात आले आहे. औद्योगिकपूर्व कालखंडाशी (१८५०-१९००) तुलना केली असता सरासरी वैश्विक तापमानामध्ये ‘जानेवारी-सप्टेंबर २०२६’ या काळात १.४७ अंश सेल्सिअसची वाढ झाल्याचे हा अहवाल सांगतो.

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