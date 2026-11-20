कॅनडा : पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला यांच्या हत्येप्रकरणामुळे चर्चेत आलेला गँगस्टर गोल्डी ब्रार याच्या अडचणी आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वाढताना दिसत आहेत. कॅनडातील एका हत्या प्रकरणात त्याच्याविरोधात फर्स्ट डिग्री मर्डर आणि हत्येचा कट रचल्याचे आरोप ठेवण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, कॅनडाच्या नव्या मोस्ट वॉन्टेड फरार आरोपींच्या यादीत त्याला पहिला क्रमांक देण्यात आला आहे. त्याला पकडण्यासाठी माहिती देणाऱ्याला तब्बल २ लाख ५० हजार कॅनेडियन डॉलरपर्यंतचे बक्षीस जाहीर करण्यात आले आहे..कॅनडाच्या 'बोलो प्रोग्राम'ने १९ नोव्हेंबर रोजी देशातील २५ सर्वाधिक वॉन्टेड फरार आरोपींची नवीन यादी प्रसिद्ध केली. या यादीत गोल्डी ब्रारचे नाव सर्वांत वर आहे. कॅनडातील विनिपेग शहरात सप्टेंबर २०२३ मध्ये झालेल्या एका हत्येच्या तपासात त्याचा शोध घेतला जात आहे. त्यामुळे भारतात विविध गुन्ह्यांमध्ये चर्चेत असलेल्या गोल्डी ब्रारचा शोध आता कॅनडाच्या तपास यंत्रणांसाठीही महत्त्वाचा विषय बनला आहे..महाराष्ट्राच्या दुर्गम आदिवासी पाड्यातले 'गुऱ्हाळपाणी' हे डॉक्टरांचे गाव! एका स्वप्नाने कशी बदलली संपूर्ण पिढी? जाणून घ्या प्रेरणादायी कहाणी".नेमके काय आहे कॅनडातील हत्या प्रकरण?कॅनडातील विनिपेग शहरात २० सप्टेंबर २०२३ रोजी ३९ वर्षीय सुखदूल सिंग गिल ऊर्फ सुखा दुनेके याची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. शहराच्या वायव्य भागातील हेझलटन ड्राइव्ह परिसरातील एका घरात ही घटना घडली होती..या प्रकरणाचा तपास विनिपेग पोलिसांच्या होमिसाइड युनिटकडून करण्यात आला. तपासादरम्यान रॉयल कॅनेडियन माउंटेड पोलिस (RCMP) आणि मॅनिटोबा न्याय विभागासह इतर यंत्रणांचीही मदत घेण्यात आली..फक्त एक ग्लास बदामाचे दूध बदलेल आरोग्य; जाणून घ्या आश्चर्यकारक फायदे!.या तपासानंतर २३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी गोल्डी ब्रार आणि करणबीर सिंग या दोघांविरोधात फर्स्ट डिग्री मर्डर आणि हत्येचा कट रचल्याचे आरोप निश्चित करून अटक वॉरंट जारी करण्यात आले.अजूनही दोघांनाही अद्याप अटक झालेली नाही. कॅनडाच्या कायद्यानुसार फर्स्ट डिग्री मर्डर हा अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा आरोप आहे. या प्रकरणात आरोपींवरील आरोप अद्याप न्यायालयात सिद्ध झालेले नाहीत..अटकेसाठी अडीच लाख कॅनेडियन डॉलरचे बक्षीसगोल्डी ब्रारला पकडण्यासाठी कॅनडाच्या 'बोलो प्रोग्राम'ने २ लाख ५० हजार कॅनेडियन डॉलरपर्यंतचे बक्षीस जाहीर केले आहे. कॅनडा किंवा अमेरिकेत त्याच्या अटकेस मदत होईल अशी विश्वासार्ह माहिती देणाऱ्याला हे बक्षीस मिळू शकते. या बक्षिसाची मुदत २ नोव्हेंबर २०२७ पर्यंत आहे. कॅनडाच्या पोलिसांच्या माहितीनुसार, गोल्डी ब्रारचा विविध गुन्हेगारी कारवायांमध्ये महत्त्वाचा सहभाग असल्याचा संशय आहे. त्यामुळे त्याला शोधण्यासाठी नागरिकांचीही मदत घेतली जात आहे..अमेरिकेच्या FBI च्या यादीतही नावगोल्डी ब्रारचा शोध केवळ कॅनडातच सुरू नाही. अमेरिकेच्या फेडरल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशनने (FBI) सप्टेंबर २०२६ मध्ये त्याला 'टेन मोस्ट वॉन्टेड फ्युजिटिव्ह्ज' यादीत स्थान दिले होते. त्याच्या अटकेसाठी अमेरिकेकडून स्वतंत्रपणे १० लाख डॉलरपर्यंतचे बक्षीस जाहीर करण्यात आले आहे..रेल्वेच्या छतावर पाण्याची टाकी नसते तरी टॉयलेटमध्ये पाणी कुठून येते? जाणून घ्या रंजक सत्य.याशिवाय, अमेरिकेतील तपास यंत्रणांनी लॉरेन्स बिश्नोई आणि गोल्डी ब्रार यांच्यावर कॅनडातील खलिस्तानी फुटीरतावादी हरदीपसिंग निज्जर यांच्या २०२३ मधील हत्येचा कट रचल्याचा आरोप ठेवला आहे. हा आरोप अमेरिकेतील स्वतंत्र तपास आणि न्यायालयीन प्रक्रियेचा भाग आहे..२०१७ मध्ये विद्यार्थी व्हिसावर कॅनडात गेलेला गोल्डी ब्रार पुढे बिश्नोई टोळीशी संबंधित गुन्हेगारी कारवायांमुळे चर्चेत आला. सिद्धू मूसेवाला यांच्या हत्येनंतर त्याचे नाव आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अधिक चर्चेत आले. आता कॅनडा आणि अमेरिकेच्या मोस्ट वॉन्टेड यादीत त्याचा समावेश झाल्याने त्याच्यावरील आंतरराष्ट्रीय तपासाचा दबाव वाढल्याचे चित्र आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.