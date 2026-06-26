Google Earthquake Alert : निसर्गाच्या कोपाआधीच अँड्रॉइड फोनवर आला मेसेज अन् हजारो लोकांचे वाचले प्राण! 'गुगल'ने अब्जावधी सेन्सर्सच्या मदतीने कसा रोखला मृत्यूचा तांडव?

कॅराकस (व्हेनेझुएला) : व्हेनेझुएलामध्ये नैसर्गिक आपत्तीपूर्वी काही क्षण आधी लाखो लोकांच्या अँड्रॉइड फोनवर भूकंपाचा धोक्याचा इशारा (अलर्ट) आला होता. या ‘अलर्ट’मुळे हजारो जणांचे प्राण (How Android Earthquake Alert Works) वाचले. निसर्गाचा कोप होण्यापूर्वी तंत्रज्ञान जीव वाचवण्यास मदत करू शकते का, याची चर्चा या निमित्ताने पुन्हा सुरू झाली आहे..‘गुगल’ने भूकंपाचा अंदाज व्यक्त केला नव्हता, तर भूकंपाची सुरुवातीची लक्षणे ओळखून तीव्र धक्के बसण्यापूर्वीच प्रभावित क्षेत्रातील लोकांना वेगाने सावध केले होते..Khandesh Expressway : 9 हजार कोटींचा 'खानदेश एक्स्प्रेस वे' ठरणार विकासाचा राजमार्ग, 'समृद्धी'शी कनेक्ट; मुंबई, पुण्यासह नागपूरला 6 तासांत पोहोचता येणार.वृत्तानुसार, गुगलच्या ‘अँड्रॉइड अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टीम’ने सुरुवातीच्या हालचाली ओळखून विनाशकारी धक्के पोहोचण्यापूर्वीच परिसरातील ‘यूझर’ना सूचना पाठवल्या. हे तंत्रज्ञान मोशन सेन्सर असलेल्या अब्जावधी अँड्रॉइड स्मार्टफोनवर अवलंबून आहे, जे जमिनीतील सूक्ष्म हालचाली शोधू शकतात..Wilson Point Mahabaleshwar : पर्यटकांच्या 'या' कृत्यामुळे महाबळेश्वरचा विल्सन पॉइंट आता सूर्यास्तानंतर राहणार पूर्णपणे बंद; पाळीव प्राण्यांनाही नो-एन्ट्री!.बचावासाठी काही सेकंद‘बॉट्स डॉट एआय बाय एचआर अनेक्सी’चे संचालक निखर अरोरा म्हणाले, ‘‘अनेक उपकरणांमध्ये एकाच प्रकारचा पॅटर्न ओळखून ‘गुगल’चे अल्गोरिदम भूकंपाचे ठिकाण आणि तीव्रतेचा अंदाज घेतात आणि परिसरातील सर्व लोकांना सूचित करतात.’’ याचा परिणाम म्हणून केवळ काही सेकंदांचा अवधी मिळतो. मात्र, आणीबाणीच्या परिस्थितीत हे काही सेकंद अत्यंत निर्णायक ठरू शकतात. यामुळे लोक धोकादायक इमारतींपासून दूर जाऊ शकतात, धोकादायक कामे थांबवू शकतात किंवा सुरक्षित ठिकाणी आश्रय घेऊ शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.