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Google Earthquake Alert : निसर्गाच्या कोपाआधीच अँड्रॉइड फोनवर आला मेसेज अन् हजारो लोकांचे वाचले प्राण! 'गुगल'ने अब्जावधी सेन्सर्सच्या मदतीने कसा रोखला मृत्यूचा तांडव?

Google Android Earthquake Alert System Explained : व्हेनेझुएलामध्ये भूकंपाचे तीव्र धक्के बसण्यापूर्वी गुगलच्या अँड्रॉइड अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टीमने लाखो नागरिकांना अलर्ट दिला.
How does Google's Android Earthquake Alert work?

How does Google's Android Earthquake Alert work?

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कॅराकस (व्हेनेझुएला) : व्हेनेझुएलामध्ये नैसर्गिक आपत्तीपूर्वी काही क्षण आधी लाखो लोकांच्या अँड्रॉइड फोनवर भूकंपाचा धोक्याचा इशारा (अलर्ट) आला होता. या ‘अलर्ट’मुळे हजारो जणांचे प्राण (How Android Earthquake Alert Works) वाचले. निसर्गाचा कोप होण्यापूर्वी तंत्रज्ञान जीव वाचवण्यास मदत करू शकते का, याची चर्चा या निमित्ताने पुन्हा सुरू झाली आहे.

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