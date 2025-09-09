ग्लोबल

4 अपत्ये जन्माला घाला, करमुक्त व्हा; लोकसंख्या घटल्यानं ग्रीसच्या पंतप्रधानांची घोषणा, १६ हजार कोटींची तरतूद

ग्रीसचे पंतप्रधान किरयाकोस मित्सोताकिस यांनी रविवारी नव्या धोरणांची घोषणा केली. यात म्हटलं की, घटत्या लोकसंख्येच्या प्रश्नावर तोडग्यासाठी १६ हजार ५६३ कोटी रुपयांचं पॅकेज तयार करण्यात आलंय.
घटत्या लोकसंख्येमुळं चिंतेत असलेल्या दक्षिण पूर्व युरोपीय देश ग्रीसने लोकसंख्या वाढीसाठी तब्बल १.६ अब्ज युरोंच्या पॅकेजची घोषणा केलीय. या पॅकेजमध्ये सरकारने जास्ती जास्त मुलं जन्माला घालण्यासाठी लोकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी निधी जाहीर केला आहे. करात सूट आणि इतरही सुविधांची घोषणा करण्यात आलीय. ग्रीसचे पंतप्रधान किरयाकोस मित्सोताकिस यांनी रविवारी नव्या धोरणांची घोषणा केली. यात म्हटलं की, घटत्या लोकसंख्येच्या प्रश्नावर तोडग्यासाठी १६ हजार ५६३ कोटी रुपयांचं पॅकेज तयार करण्यात आलंय.

