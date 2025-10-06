ग्लोबल

Greta Thunberg: ग्रेटा थनबर्गसोबत गैरवर्तन तुर्कीयेला परत पाठविलेल्या कार्यकर्त्यांचा आरोप

Abuse in Israel: गाझाला मदत घेऊन जाणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी इस्राईलमध्ये नजरकैदेत मारहाण आणि अपमानाचा आरोप केला आहे. इस्राईलच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने या आरोपांचा खुलासा करून त्यांना खोटे ठरवले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
जेरुसलेम : स्वीडनमधील पर्यावरणवादी कार्यकर्ती ग्रेटा थनबर्गसोबत गैरवर्तन करण्यात आले आणि गाझाला मदत घेऊन जाणाऱ्या नौकेमध्ये सहभागी झाल्यानंतर तिला इस्राईलचा ध्वज लपेटून घेण्यास भाग पडण्यात आले, असे तुर्कीयेला परत पाठविण्यात आलेल्या कार्यकर्त्यांनी म्हटले आहे.

