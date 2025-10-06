Greta Thunberg: ग्रेटा थनबर्गसोबत गैरवर्तन तुर्कीयेला परत पाठविलेल्या कार्यकर्त्यांचा आरोप

जेरुसलेम : स्वीडनमधील पर्यावरणवादी कार्यकर्ती ग्रेटा थनबर्गसोबत गैरवर्तन करण्यात आले आणि गाझाला मदत घेऊन जाणाऱ्या नौकेमध्ये सहभागी झाल्यानंतर तिला इस्राईलचा ध्वज लपेटून घेण्यास भाग पडण्यात आले, असे तुर्कीयेला परत पाठविण्यात आलेल्या कार्यकर्त्यांनी म्हटले आहे..एकूण १३७ कार्यकर्त्यांना परत पाठविण्यात आले असून, ते शनिवारी इस्तंबूलमध्ये पोहोचले, असे तुर्कीयेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या सूत्रांनी सांगितले. या गटात ३६ तुर्कीयेतील नागरिकांसह अमेरिका, यूएई, अल्जेरिया, मोरोक्को, इटली, कुवेत, लीबिया, मलेशिया, मॉरिटानिया, स्वित्झर्लंड, ट्युनिशिया आणि जॉर्डनमधील कार्यकर्ते होते..नजरकैदेत असताना त्यांना मारहाण करण्यात आली आणि त्यांचा अपमान करण्यात आला, असा आरोप अनेक कार्यकर्त्यांनी केला आहे. मलेशियातील हजवानी हेल्मी म्हणाले, ‘‘हा एक भीतीदायक अनुभव होता. त्यांनी आम्हाला प्राण्यांप्रमाणे वागवले.’’ अमेरिकी कार्यकर्त्या विनफिल्ड बीव्हर यांनी दावा केला की, स्वीडिश हवामान कार्यकर्त्या ग्रेटा थनबर्गला धक्काबुक्की झाली. तिला इस्राईलचा ध्वज अंगाभोवती लपेटण्यास सांगितले आणि ध्वजाचे चुंबन घेण्यास भाग पाडले..आणखी एक कार्यकर्ते, एर्सिन सेलिक म्हणाले, ‘‘ग्रेटाचे केस ओढण्यात आले, मारहाण केली आणि ध्वजाचे चुंबन घेण्यास भाग पाडले. इस्राईल सैन्याने त्यांच्या माध्यमातून इतरांसाठी भीती दाखविण्याचा प्रयत्न केला.’’ इटलीचे पाओलो रोमानो म्हणाले, ‘‘आम्हाला गुडघ्यावर बसवून आणण्यात आले आणि हात बांधण्यात आले. जर ते हलले तर त्यांना मारण्याची धमकी देण्यात आली.’’.Israel-Gaza War: इस्राईलकडून गाझा शहरात लष्करी कारवाईला सुरुवात; नागरिकांना दक्षिणेकडे निघून जाण्याचं आवाहन.इस्राईलने फेटाळले आरोपइस्राईलच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने हे आरोप पूर्णपणे खोटे असल्याचे म्हटले आहे. मंत्रालयाने सांगितले की, सर्व कैद्यांना पाणी, अन्न आणि वकिलाची मदत देण्यात आली होती. त्यांच्या सर्व कायदेशीर अधिकारांचा आदर केला गेला. त्यांना सुरक्षित परत पाठवण्यात आले. कार्यकर्त्यांना कायदेशीर मदत पुरविणारी इस्राईलची संस्था अदालाहच्या दाव्यानुसार, काहींना वकील, औषधे आणि शौचालये नाकारण्यात आली होती. ‘जेव्हा त्यांनी ‘फ्री पॅलेस्टाईन’चा नारा दिला, तेव्हा त्यांना पाच तास गुडघ्यावर बसवून ठेवण्यात आले,’ असेही सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.