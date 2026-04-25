H-1B व्हिसावर येणार तीन वर्षांची बंदी? अमेरिकेतील खासदारांनी मांडलं विधेयक, नेमकी काय आहे तरतूद?

अमेरिकेतील रिपब्लिकन पक्षाच्या खासदारांनी 'एच-१बी' व्हिसावर तीन वर्षांची बंदी घालण्याबाबत तसेच त्याच्या नियमांमध्ये बदल करण्यासंदर्भातील विधेयक सादर केले आहे. या व्हिसामुळे स्थानिक अमेरिकन कामगारांचे नुकसान होत असल्याचा त्यांचा दावा आहे. एली क्रेन यांनी सादर केलेल्या या विधेयकाचे नाव 'एंड एच-१बी व्हिसा अब्यूज अॅक्ट २०२६' असे आहे..क्रेन यांनी म्हटले की, केंद्र सरकारने मोठ्या कंपन्यांच्या नफ्यासाठी नव्हे, तर स्थानिक कामगारांसाठी काम केले पाहिजे. "अमेरिकन नागरिकांप्रती आपली जबाबदारी लक्षात घेऊन या व्हिसा प्रक्रियेतील त्रुटी दूर करायला हव्यात," असे ते म्हणाले. क्रेन यांच्या मते, या विधेयकामुळे अमेरिकेतील स्थानिक कामगारांसाठी रोजगाराच्या संधी वाढतील..या विधेयकाला ज्या रिपब्लिकन खासदारांचा पाठिंबा दिला आहे. त्यामध्ये ब्रँडन गिल, पॉल गोसर आणि अँडी ओगल्स यांचा समावेश आहे. गिल यांनी सांगितले, "मी एली क्रेन यांच्या या प्रयत्नांना पाठिंबा देत आहे. हे विधेयक अमेरिकन कामगारांच्या हिताचे संरक्षण करेल..या विधेयकात मोठे बदल सुचवण्यात आले आहेत. दरवर्षी दिल्या जाणाऱ्या व्हिसांची मर्यादा ६५ हजारांवरून २५ हजारांपर्यंत कमी करण्याची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे. तसेच निवडीसाठी लॉटरी पद्धतीऐवजी वेतनाधारित पद्धत लागू करण्याचा प्रस्ताव असून किमान वार्षिक वेतन २ लाख डॉलर निश्चित करण्याचीही तरतूद आहे..महत्त्वाचे म्हणजे, या विधेयकानुसार एच-१बी धारकांना एकापेक्षा अधिक नोकऱ्या करण्यास मनाई करण्यात येणार आहे. तसेच 'ऑप्शनल प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग' (ओपीटी) योजना बंद करणे आणि व्हिसा धारकांना कायमस्वरूपी नागरिकत्व मिळण्यापासून रोखणे, असेही नमूद करण्यात आले आहे..पॉल गोसर यांनी म्हटले की, "या योजनेचा गैरवापर करून अमेरिकन कामगारांच्या जागी परदेशी कामगार ठेवले जात आहेत. ही वस्तुस्थिती आहे. हे विधेयक अशा व्यवस्थेला आळा घालून स्थानिकांना नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य मिळवून देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे."