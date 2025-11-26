Fire: भीषण अग्नितांडव! सात इमारतींना आग, १३ जणांचा मृत्यू; ७०० लोकांचं स्थलांतर

Hong Kong Fire News: हाँगकाँगमध्ये भीषण अग्नितांडव झालं आहे. एका निवासी संकुलातील सात बहुमजली इमारतींना बुधवारी आग लागली. या घटनेत आतापर्यंत १३ जणांचा मृत्यू झाला आहे. दुर्घटनेमुळे बाधित ७०० लोकांना तात्पुरत्या निवासगृहांमध्ये हलवण्यात आले आहे..ही आगीची घटना हाँगकाँगमधल्या न्यू टेरिटरीजमधील ताई पो जिल्ह्यात घडली. निवासी संकुलाच्या बाहेरील बाजूस लावलेल्या बांबूची मचान पेटली आणि बांधकाम जाळ्याला लागलेली आग वेगाने पसरली. या गृहनिर्माण संकुलामध्ये आठ ब्लॉक्सचा समावेश असून यात सुमारे २ हजार अपार्टमेंट्स आहेत आणि ४,८०० लोक राहतात..Uruli Kanchan Crime : शिवीगाळ, दमदाटी करून चाकुने पोटात, हातावर वार करून जिवे ठार मारण्याचा प्रयत्न.बुधवारी दुपारी ही आग लागली. रात्र झाली तरी आग आटोक्यात येत नव्हती. त्यामुळे अग्निशमन दलाच्या अधिकाऱ्यांनी लेव्हल ५ अलार्म घोषित केला. हाँगकाँगमध्ये आगीच्या तीव्रतेची ही आजवरची सर्वात मोठी पातळी असल्याचं सांगितलं जात आहे..दरम्यान, आगीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अग्निशमन दलाने १२८ फायर ट्रक आणि ५७ रुग्णवाहिका घटनास्थळी तैनात केल्या होत्या. अग्निशमन सेवा विभागाचे संचालक अँडी युंग यांनी पत्रकारांना सांगितले की, मृतांमध्ये एका अग्निशमन दलाच्या जवानाचा समावेश आहे, तर दुसरा जवान उष्णतेमुळे बाधित झाला आहे..Murlidhar Mohol : महापालिकेची निवडणूक वेळेत होईल; मुरलीधर मोहोळ यांचा दावा.हाँगकाँगच्या अधिकाऱ्यांनी या दुर्घटनेत जीव गमावणाऱ्यांची संख्या ४ वरून वाढून १३ झाल्याचे स्पष्ट केले आहे. या घटनेत २८ लोक जखमी झाले आहेत. घटनास्थळावरून समोर आलेल्या व्हिडीओमध्ये भीषण परिस्थिती दिसतेय. इमारती संपूर्ण पेटलेल्या असून सर्वत्र हाहाःकार माजलेला दिसून येतोय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.