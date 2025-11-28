ग्लोबल

Hong Kong fire: हाँगकाँगमधील मृतांची संख्या ९४वर; शेकडो सदनिका जळून खाक, अजूनही आग आटोक्यात नाही

Horrific Fire at Hong Kong’s Wang Fuk Court Leaves 94 Dead: तीन दिवस झाले तरी अद्याप आग आटोक्यात आलेली नाही. मृतांची संख्या आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. अग्निशमन दलाकडून शोधमोहीम सुरु आहे.
Latest Marathi News: हाँगकाँगमधील ताय पो भागातील वांग फुक कोर्ट येथे निवासी इमारत संकुलात लागलेल्या आगीचे भीषण रुप समोर येत असून मृतांचा आकडा किमान ९४ वर पोचला आहे. बुधवारी दुपारी लागलेली आग अजून पूर्णपणे आटोक्यात आलेली नाही. या संकुलातील सात इमारतींमधील शेकडो सदनिका धूर आणि ज्वाळांनी व्यापल्या असून, घटनास्थळी जातानाही अग्निशमन दलाच्या जवानांना अडचणी येत आहेत. बॅटरीच्या प्रकाशात अग्निशामक दलाचे जवान शोध व बचाव मोहीम राबवत आहेत. काही खिडक्यांमधून अजूनही धूर बाहेर पडताना दिसत आहे.

