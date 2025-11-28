Hong Kong fire: हाँगकाँगमधील मृतांची संख्या ९४वर; शेकडो सदनिका जळून खाक, अजूनही आग आटोक्यात नाही

Latest Marathi News: हाँगकाँगमधील ताय पो भागातील वांग फुक कोर्ट येथे निवासी इमारत संकुलात लागलेल्या आगीचे भीषण रुप समोर येत असून मृतांचा आकडा किमान ९४ वर पोचला आहे. बुधवारी दुपारी लागलेली आग अजून पूर्णपणे आटोक्यात आलेली नाही. या संकुलातील सात इमारतींमधील शेकडो सदनिका धूर आणि ज्वाळांनी व्यापल्या असून, घटनास्थळी जातानाही अग्निशमन दलाच्या जवानांना अडचणी येत आहेत. बॅटरीच्या प्रकाशात अग्निशामक दलाचे जवान शोध व बचाव मोहीम राबवत आहेत. काही खिडक्यांमधून अजूनही धूर बाहेर पडताना दिसत आहे..यासंदर्भात अग्निशमन दलाचे अधिकारी डेरेक आर्मस्ट्रॉंग चॅन म्हणाले, अग्निशमन दलाची मोहीम जवळपास पूर्ण झाली आहे. आग पुन्हा भडकू नये यासाठी अग्निशमन दलाकडून प्रयत्न केले जात आहेत. आता यातील पुढचा टप्पा म्हणजे शोध आणि बचाव मोहीम होय. यावेळी अधिकाऱ्यांनी अद्याप किती लोक बेपत्ता किंवा अडकलेले आहेत याबाबत स्पष्ट माहिती दिली नाही..भारतातील सर्वात मोठे हॉटेल-कन्व्हेन्शन सेंटर नागपुरात बांधणार, कशी आहे रचना अन् सुविधा? वाचा संपूर्ण प्लॅन... .हाँगकाँगचे प्रमुख जॉन ली यांनी सांगितले की, गुरुवारी सकाळपर्यंत २७९ जणांशी संपर्क होऊ शकलेला नाही. व्हिडिओ फुटेजमध्ये काही फ्लॅट्समध्ये अंधारात मदतकार्य सुरू असल्याचे दिसले. या आगीत आतापर्यंत ९४ जणांचा मृत्यू, ७० हून अधिक जखमी झाले आहेत. यात अकरा कर्मचाऱ्यांचा समावेश असल्याची माहिती अग्निशमन खात्याने दिली. सुमारे ९०० नागरिकांना रातोरात तात्पुरत्या निवाऱ्यांमध्ये हलवण्यात आले. या भीषण आगीचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही; मात्र बांधकाम सुरू असलेल्या ‘स्कॅफोल्डिंग’मधूनच आग भडकली असावी, असा प्राथमिक अंदाज अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे..Mokhada Protest : प्रकल्प ग्रस्तांची मध्य वैतरणा धरणावर धडक; मागण्यांसाठी प्रवेशद्वारावरच ठिय्या आंदोलन!.आग लागल्यावर मी तिला (पत्नीला) फोनवर पळून जाण्यास सांगितले. पण ती फ्लॅटमधून बाहेर पडताच कॉरिडॉर आणि पायऱ्या धुराने भरलेल्या होत्या आणि सर्वत्र काळोख होता, त्यामुळे तिच्याकडे फ्लॅटमध्ये परत जाण्याशिवाय पर्याय नव्हता. मी रात्रभर निवारागृहात तिची वाट पाहत होतो.- लॉरेन्स ली, पीडित नागरिक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.