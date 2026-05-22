Hormuz Crisis: होर्मुझ बंद तर जग ठप्प! कच्च्या तेलाचे दर २०० डॉलरवर जाण्याची भीती, जागतिक मंदीचे संकट गडद

वुड मॅकेन्झी या आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संशोधन संस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या एका अहवालामुळे जागतिक ऊर्जा क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. या अहवालानुसार, होर्मुझ सामुद्रधुनी दीर्घकाळ बंद राहिल्यास कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल २०० डॉलरपर्यंत पोहोचू शकतात. त्यामुळे जगभरात गंभीर आर्थिक मंदी येण्याची शक्यता असून, भारतासारख्या मोठ्या तेल आयातदार देशांवर त्याचा थेट परिणाम होऊ शकतो..फेब्रुवारी २०२६ पासून इराणमध्ये सुरू झालेल्या युद्धामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारपेठ आधीच तणावपूर्ण स्थितीत आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनी ही जगातील ऊर्जा वाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाची जलवाहिनी मानली जाते. ती बंद झाल्यास पुरवठा साखळी पूर्णपणे विस्कळीत होण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो.उत्पादन आणि पुरवठ्यावर होणारा परिणामअहवालात नमूद करण्यात आले आहे की, आखाती देशांमधील ११ दशलक्ष बॅरलपेक्षा अधिक कच्चे तेल आणि कंडेन्सेटचे उत्पादन सध्या ठप्प झाले आहे. याशिवाय, जागतिक एलएनजी पुरवठ्याच्या सुमारे २० टक्के भागावरही विपरीत परिणाम झाला आहे. त्यामुळे ऊर्जेच्या उपलब्धतेत मोठी कमतरता निर्माण होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे..तीन संभाव्य परिस्थितींचे विश्लेषणसर्वोत्तम परिदृश्य:जर जून २०२६ पर्यंत या संकटावर तोडगा निघाला, तर ब्रेंट क्रूडची किंमत २०२६ च्या अखेरीस प्रति बॅरल सुमारे ८० डॉलरपर्यंत खाली येऊ शकते. तसेच, २०२७ मध्ये ती आणखी घसरून ६५ डॉलरपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला मोठा दिलासा मिळू शकतो.मध्यम परिदृश्य:या परिस्थितीत वाटाघाटी उन्हाळ्याच्या अखेरीपर्यंत सुरू राहतील आणि होर्मुझ सामुद्रधुनी मोठ्या प्रमाणात बंद राहू शकते. त्यामुळे तेल आणि एलएनजीचा तुटवडा कायम राहण्याची शक्यता आहे. परिणामी, २०२६ च्या उत्तरार्धात जागतिक स्तरावर सौम्य मंदी येऊ शकते..सर्वात वाईट परिदृश्य:जर होर्मुझ सामुद्रधुनी २०२६ च्या अखेरीपर्यंत बंद राहिली, तर परिस्थिती अत्यंत गंभीर होऊ शकते. या परिस्थितीत जागतिक तेल मागणीत प्रतिदिन ६ दशलक्ष बॅरल इतकी घट होऊनही किमती २०० डॉलरपर्यंत जाऊ शकतात. परिणामी, २०२६ मध्ये जागतिक अर्थव्यवस्था ०.४ टक्क्यांनी आकुंचन पावू शकते आणि गंभीर मंदी ओढवू शकते.भारतासाठी मोठे आव्हानभारत हा जगातील तिसरा सर्वात मोठा कच्चे तेल आयात करणारा देश आहे. देशाच्या ऊर्जेच्या गरजांचा मोठा भाग आखाती प्रदेशातून पूर्ण केला जातो. त्यामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील कोणतीही अडचण भारताला थेट प्रभावित करू शकते. कच्च्या तेलाच्या किमती २०० डॉलरपर्यंत गेल्यास पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात मोठी वाढ होणे अपरिहार्य ठरेल. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन खर्चात वाढ होऊन महागाईचा भडका उडू शकतो..याशिवाय, डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य आणखी घसरण्याची शक्यता आहे. सरकारवरील अनुदानाचा आर्थिक भारही वाढू शकतो, ज्याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेच्या इतर क्षेत्रांवरही होऊ शकतो.वुड मॅकेन्झीचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ पीटर मार्टिन यांनी याबाबत सांगितले की, "होर्मुझ सामुद्रधुनी ही जागतिक ऊर्जा बाजारातील सर्वात महत्त्वाची अडथळ्याची जागा आहे. ती जितक्या जास्त काळ बंद राहील, तितका ऊर्जा किमती, औद्योगिक क्रियाकलाप, व्यापार आणि जागतिक आर्थिक वाढीवर विपरीत परिणाम होईल."सध्या हा अहवाल जागतिक पातळीवर चर्चेचा विषय ठरला आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनी लवकरात लवकर खुली झाल्यासच मोठ्या आर्थिक संकटाला आळा घालता येईल, असे मत तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.