Hormuz Strait Missile Attack: जहाजावर हल्ल्यात पुण्यातील इंजिनिअरचा मृत्यू; कुटुंबियांना सांगितलेलं, होर्मुझ पार केलंय, लवकरच घरी येतोय

दुबई: होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये संयुक्त अरब अमिरातीच्या (यूएई) मालवाहू जहाजांवर इराणने केलेल्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यात आज एका भारतीय खलाशाचा मृत्यू झाला. या हल्ल्यात सहा भारतीयांसह आठ जण जखमी झाले आहेत. ओमानजवळ हा हल्ला झाला. ‘यूएई’च्या संरक्षण मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, ओमानच्या सागरी हद्दीतून प्रवास करणाऱ्या ‘मोम्बासा’ आणि ‘अल बहिया’ या दोन जहाजांवर इराणने क्रूझ क्षेपणास्त्रांद्वारे हल्ला केला..पुण्यातील बेपत्ता इंजिनिअरचाही मृत्यूहोर्मुझच्या सामुद्रधुनीत दोन दिवसांपूर्वी ‘एमव्ही जीएफएस गॅलेक्सी’ या मालवाहू जहाजावर झालेल्या हल्ल्यानंतर बेपत्ता झालेल्या भारतीय खलाशाचा मृत्यू झाल्याचे त्यांच्या कुटुंबीयांनी सांगितले आहे. हेरंब करमरकर असे या खलाशाचे नाव असून, ते पुण्यातील रहिवासी आहेत. हेरंब यांचा मृत्यू झाल्याचे आम्हाला सरकारकडून कळविण्यात आल्याचे त्यांचे निकटवर्तीय ऋषी टंडन यांनी एका इंग्रजी वृत्तसमूहाला सांगितले..ओमानच्या जवळून जात असतानाा ‘गॅलेक्सी’ जहाजावर रविवारी हल्ला झाला होता. या जहाजावरील २४ कर्मचाऱ्यांपैकी ११ जण भारतीय होते. त्यातील १० जणांना वाचविण्यात आले होते, तर एक जण बेपत्ता होता. हेरंब हे तीन महिन्यांपासून जहाजावर होते. रविवारी पहाटे त्यांनी आपल्या कुटुंबीयांशी संवाद साधत होर्मुझ पार केल्याचे कळविले होते. ते लवकरच घरी परतणार होते. दरम्यान, करमरकर यांच्याबाबत विलंबाने माहिती कळविल्याबद्दल नाराजी व्यक्त होत आहे..Solapur: उजनी धरणातून आजपासून शेतीसाठी पाणी; रणजितसिंह शिंदे, अजिंक्यराणा पाटील यांची माहिती.‘मोम्बासा’ या जहाजावरील एका भारतीय कर्मचाऱ्याचा या हल्ल्यात मृत्यू झाला, तर अन्य आठ जण जखमी झाले. जखमींपैकी चौघांची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे सांगण्यात येत आहे. जखमींमध्ये सहा भारतीय आणि दोन युक्रेनी नागरिकांचा समावेश आहे. ‘यूएई’मधील भारतीय दूतावासाने या घटनेबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त केले आहे..Pandharpur News: श्री विठ्ठल-रुक्मिणीमातेचे उद्यापासून २४ तास दर्शन, ६ किमीपर्यंत दर्शनरांग; आषाढीसाठी खास व्यवस्था.‘आम्ही परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहोत आणि जखमींना तसेच त्यांच्या कुटुंबीयांना सर्वतोपरी मदत करण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाच्या संपर्कात आहोत, ’ असे दूतावासाने सोशल मीडियाद्वारे सांगितले आहे. या हल्ल्यामुळे जहाजांचे मोठे नुकसान झाले आहे. यूएईने हल्ल्याचा निषेध केला असून, हे आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे, तर खलाशाच्या मृत्यूनंतर केंद्र सरकारने जहाजांवर होणाऱ्या हल्ल्यांबद्दल चिंता व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.