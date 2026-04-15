Hormuz Strait: ४८ तासांनंतर होर्मुझची सामुद्रधुनी पूर्णपणे खुली होणार; अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांची घोषणा, नेमकं काय घडलं?

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सामुद्रधुनी पूर्णपणे पुन्हा खुली होणार असल्याची घोषणा केली आहे. त्यांनी याबाबत औपचारिक घोषणा केली आहे. या निर्णयामुळे जागतिक व्यापार मार्ग पुन्हा सुरळीत होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. मात्र अद्याप इराणकडून कोणतीही अधिकृत माहिती आलेली नाही. त्यामुळे प्रत्यक्ष अंमलबजावणीबाबत अनिश्चितता कायम आहे. तोपर्यंत या घोषणेवर कितपत विश्वास ठेवावा, याबाबत जागतिक वर्तुळात संभ्रम निर्माण झाला आहे..राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी एका निवेदनात स्पष्ट केले की, "आम्ही आता ही सामुद्रधुनी पूर्णपणे खुली करत आहोत. चीनशी झालेल्या चर्चेनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. चीन इराणला कोणत्याही प्रकारचे शस्त्र पुरवठा करणार नाही, यामुळे आम्ही ती कायमस्वरूपी खुली ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे." नाकेबंदी पूर्णपणे अयशस्वी ठरल्याच्या चर्चांमध्येच ट्रम्प यांचे हे विधान आले आहे.सोशल माध्यमांवर एका पोस्टद्वारे ट्रम्प यांनी अधिक माहिती दिली. त्यांनी लिहिले, "होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा कधीही बंद केली जाणार नाही. ती आता सर्व देशांसाठी खुली झाली आहे. याचा मला खूप आनंद आहे." या घोषणेमुळे जागतिक स्तरावर दिलासा निर्माण झाला आहे..चीनकडून शस्त्र पुरवठा न करण्याचे आश्वासन या निर्णयामागील महत्त्वाचे कारण आहे. युद्धविरामाच्या काळात चीनने इराणला काही शस्त्रे पाठवल्याची माहिती समोर आली होती. ट्रम्प म्हणाले, "यानंतर मी चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांना पत्र लिहिले आणि शस्त्र पुरवठा न करण्याची विनंती केली. चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांनी ही विनंती मान्य केली आहे." ट्रम्प यांनी पुढे सांगितले की, "जेव्हा मी चीनला भेट देईन तेव्हा शी जिनपिंग यांनी मला मिठी मारावी, अशी अपेक्षा आहे. माझे आणि शी जिनपिंग यांचे संबंध नेहमीच चांगले राहिले आहेत."सोमवार, १३ एप्रिल रोजी सकाळी सेंटकॉमने राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या निर्देशानुसार होर्मुझवर संपूर्ण नाकेबंदी जाहीर केली होती. मात्र अवघ्या ४८ तासांतच ही नाकेबंदी उठवण्यात आली..ट्रम्प यांनी नाकेबंदी उघडण्याचा निर्णय का घेतला?याची तीन प्रमुख कारणे स्पष्ट झाली आहेत. वॉल स्ट्रीट जर्नलने प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तानुसार, नाकेबंदी पहिल्याच दिवशी अयशस्वी ठरली. सुमारे २० जहाजे होर्मुझमधून निर्विघ्नपणे गेली. अमेरिकन सैन्याने या जहाजांना थांबवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तो यशस्वी झाला नाही. यातील बहुतेक जहाजे चीनची होती. त्यांना थांबवणे अमेरिकेसाठी आर्थिक आणि राजकीयदृष्ट्या महागात पडू शकले असते, कारण चीनने अमेरिकेला कडक इशारा दिला होता..दुसरे कारण म्हणजे ब्रिटन आणि फ्रान्ससारख्या देशांनी होर्मुझ मुद्द्यावर सक्रिय भूमिका घेतली होती. फ्रान्सने स्पष्ट केले होते की, युद्धात सहभागी असलेल्या कोणत्याही देशाला होर्मुझमधून हटवले जाईल. एका युद्धखोर देशाने संपूर्ण जगाला त्रास देणे योग्य नाही. यासाठी ब्रिटन आणि फ्रान्स एक व्यापक आंतरराष्ट्रीय आघाडी तयार करण्याच्या प्रयत्नात होते.तिसरे महत्त्वाचे कारण शांतता कराराशी संबंधित आहे. या आठवड्याच्या शेवटी इस्लामाबादमध्ये अमेरिका आणि इराण यांच्यात एक महत्त्वाची बैठक होणार आहे. या बैठकीपूर्वी होर्मुझमधील नामुष्की अमेरिकेच्या वाटाघाटींना कमकुवत करू शकली असती. त्यामुळे ट्रम्प यांच्या टीमने चर्चा सुरू होण्यापूर्वीच स्वतःला या अडचणींपासून दूर केले.