Hormuz Strait : होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा खुली! 40 LPG टँकर भारतात येणार; व्यावसायिक सिलिंडरचा तुटवडा दूर होणार

होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा खुली झाल्याने भारतासाठी महत्त्वाची चांगली बातमी समोर आली आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील शांतता करारानंतर पश्चिम आशियातील तणाव कमी होण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून, या भागातील युद्ध संपुष्टात येण्याची शक्यता वाढली आहे. अमेरिकेने इराणच्या बंदरांवरील नाकेबंदी उठवल्याने जगाच्या ऊर्जा वाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाची असलेली ही सामुद्रधुनी पूर्ववत झाली आहे. .भारतासारख्या देशांसाठी ही घटना अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते, कारण आपल्या एकूण ऊर्जा गरजांपैकी तीन-चतुर्थांश भाग पश्चिम आशियातील देशांवर अवलंबून आहे. आता एलपीजी, एलएनजी आणि कच्च्या तेलाची वाहतूक पूर्वीप्रमाणे सुरळीत होण्याची आशा निर्माण झाली आहे. यामुळे भारतीय घरगुती स्वयंपाकासाठी एलपीजीच्या उपलब्धतेवरील धोका मोठ्या प्रमाणात कमी झाला आहे..एलपीजी टँकरची प्रतीक्षा, ४० टँकर भारताकडे‘टेलिग्राफ’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, भारताच्या दिशेने येत असलेल्या ४० टँकरपैकी एलपीजी वाहून नेणाऱ्या टँकरची सर्वाधिक प्रतीक्षा आहे. अनेक महिन्यांच्या युद्ध आणि सागरी नाकेबंदीमुळे भारताच्या एलपीजी आयातीवर गंभीर परिणाम झाला होता. त्यामुळे देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी साठा पुन्हा भरण्याची तातडीची गरज निर्माण झाली होती..तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, युद्धपूर्व पातळीच्या तुलनेत भारताची एलपीजी आयात सुमारे ५१ टक्क्यांनी घसरली होती. मात्र आता आखाती निर्यात टर्मिनल्सचे कामकाज पूर्ववत होत असल्याने आणि जहाजांची उपलब्धता वाढत असल्याने एलपीजी व एलएनजी वाहतुकीत लवकरच सुधारणा दिसून येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. कच्च्या तेलाच्या बाबतीत मात्र संकटकाळातही पुरवठा तुलनेने स्थिर राहिला. अनेक टँकर आधीच रवाना झाले होते आणि भारतीय रिफायनरींनी विविध स्रोतांचा वापर करून पुरवठा कायम ठेवला होता. त्यामुळे कच्च्या तेलाची आयात पूर्णपणे विस्कळीत झाली नव्हती. ब्रेंट क्रूडच्या किमतीही गेल्या काही महिन्यांतील नीचांकी पातळीजवळ आहेत..इराणची टोलची घोषणा, तणाव मात्र कायमशांततेच्या करारानंतरही पूर्ण स्थिरता अद्याप प्रस्थापित झालेली नाही. इराणने ६० दिवसांनंतर होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या सर्व जहाजांवर आणि टँकरवर टोल आकारण्याची घोषणा केली आहे. या हट्टी भूमिकेमुळे प्रदेशात पुन्हा तणाव वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे..रिफायनरी क्षेत्राला फायदा, रघुराम राजन यांचा इशाराहोर्मुझ सामुद्रधुनीतून वाहतूक पूर्ववत झाल्याने भारताच्या रिफायनिंग क्षेत्राला मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे. सुधारित पुरवठा, कमी झालेला मालवाहतूक खर्च आणि विमा खर्च यामुळे रिफायनरी अधिक पूर्ण क्षमतेने कार्यरत होतील. राजस्थानातील नवीन बारमेर रिफायनरीत वाढलेल्या उत्पादनामुळे डिझेल, पेट्रोल आणि जेट इंधनाच्या निर्यातीला चालना मिळू शकते.मात्र भारतीय रिझर्व बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी याकडे एक इशारा म्हणून पाहिले आहे. भविष्यात अशा प्रकारचे धक्के टाळण्यासाठी देशाने मोठ्या प्रमाणात सामरिक पेट्रोलियम साठे तयार करावेत, पर्यायी ऊर्जा स्रोत विकसित करावेत आणि आपत्कालीन योजना आखाव्यात, असे त्यांनी सांगितले. केवळ ऊर्जा क्षेत्रातच नव्हे तर औषधनिर्माण उद्योगासारख्या इतर महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्येही एकाच देशावर किंवा एकाच मार्गावर अत्यधिक अवलंबून राहणे टाळावे, असा सल्लाही राजन यांनी दिला आहे..US-Iran Deal : जगासाठी दिलासा! अमेरिका-इराण तणाव १०७ दिवसांनी संपला, 'होर्मुझ' पुन्हा खुली होणार, ट्रम्प यांची शांती कराराची घोषणा.खते घेऊन येणारी १६ जहाजे लवकरच भारतातपश्चिम आशियातील तणावामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनीत अडकलेली खते घेऊन येणारी १६ जहाजे आता भारतात पोहोचण्याच्या मार्गावर आहेत. खत मंत्रालयाच्या सहसचिव बंदना प्रेयशी यांनी याबाबत माहिती दिली. या जहाजांमध्ये युरिया, डीएपी, अमोनिया आणि सल्फरचा मोठा साठा आहे. त्यापैकी आठ जहाजांमध्ये सुमारे ३३०,००० मेट्रिक टन युरिया, चार जहाजांमध्ये २५७,००० टन डीएपी, एका जहाजात अमोनिया आणि तीन जहाजांमध्ये ११०,००० टन सल्फर वाहून नेले जात आहे..खरीप हंगामाची मागणी लक्षात घेता भारताने आधीच ५० लाख टन खते आयात केली आहेत. याशिवाय देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यात आले आहे. सरकारने १७०,००० टन युरियाच्या अतिरिक्त आयातीसाठी जागतिक निविदा काढली आहे. सामुद्रधुनी खुली झाल्याने या जहाजांच्या आगमनाने खत पुरवठ्यात सुधारणा होण्याची आशा आहे..US Iran Peace Deal : मध्यपूर्वेत शांततेची नवी पहाट ! अमेरिका-इराणमध्ये ऐतिहासिक शांतता करार; युद्धाला पूर्णविराम, 'होर्मुझ' खुली होणार .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.