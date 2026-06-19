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Hormuz Strait : होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा खुली! 40 LPG टँकर भारतात येणार; व्यावसायिक सिलिंडरचा तुटवडा दूर होणार

Hormuz Strait Reopening Boosts India's Energy and Fertilizer Supply : होर्मुझ सामुद्रधुनी खुली; ४० एलपीजी टँकर, १६ खत जहाजे भारताकडे रवाना, ऊर्जा व कृषी क्षेत्राला मोठा दिलासा
Strait of Hormuz

Strait of Hormuz

esakal

Sandip Kapde
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होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा खुली झाल्याने भारतासाठी महत्त्वाची चांगली बातमी समोर आली आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील शांतता करारानंतर पश्चिम आशियातील तणाव कमी होण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून, या भागातील युद्ध संपुष्टात येण्याची शक्यता वाढली आहे. अमेरिकेने इराणच्या बंदरांवरील नाकेबंदी उठवल्याने जगाच्या ऊर्जा वाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाची असलेली ही सामुद्रधुनी पूर्ववत झाली आहे.

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