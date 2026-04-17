मोठी बातमी! LPG वापरकर्त्यांचं संकट संपणार, अखेर होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली… इराणच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची घोषणा

इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी सर्व प्रकारच्या जहाजांसाठी पूर्णतः खुली केल्याची मोठी घोषणा परराष्ट्रमंत्र्यांनी केली आहे. चाळीस दिवसांच्या कडक नाकेबंदीनंतर ही सामुद्रधुनी पुन्हा मुक्त झाली असून, आता कोणत्याही अडथळ्याशिवाय जहाजे तिचा वापर करू शकतील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे..इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी ही महत्त्वाची माहिती दिली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, लेबनॉनमधील युद्धविराम झाल्यानंतर इराणने हा निर्णय घेतला आहे. आता सर्व जहाजांना होर्मुझमधून निर्धोकपणे जाण्याची मुभा मिळाली आहे. एका सोशल मीडिया पोस्टमध्ये अराघची यांनी सविस्तर स्पष्टीकरण दिले. ते म्हणाले, "तात्पुरता युद्धविराम लागू असलेल्या काळात सर्व व्यापारी जहाजे होर्मुझच्या मार्गाने मुक्तपणे प्रवास करू शकतील. यासाठी इराणच्या इस्लामिक प्रजासत्ताकाच्या बंदर आणि सागरी संघटनेने आधीच जाहीर केलेल्या समन्वित मार्गांचा वापर करावा लागेल.".या निर्णयामागे इराणने ६ मार्च रोजी अमेरिकेच्या हल्ल्याच्या प्रभावामुळे होर्मुझवर नाकेबंदी लादली होती. मात्र आता परिस्थिती बदलली आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केवळ दोन दिवसांपूर्वी होर्मुझवरील नाकेबंदी उठवण्याची घोषणा केली होती. एका मुलाखतीत ट्रम्प म्हणाले होते की, चीनशी झालेल्या चर्चेनंतर इराणने होर्मुझबाबतचा आमचा प्रस्ताव स्वीकारला आहे आणि चीननेही तो मान्य केला आहे. त्यामुळे नाकेबंदी उठवण्यात येत आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले..शस्त्रसंधी वाढवण्याच्या व्यापक प्रयत्नांचा हा एक भाग आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. रॉयटर्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, इराण आणि अमेरिका यांच्यात शस्त्रसंधी वाढविण्याबाबत एका करारावर चर्चा झाली आहे. अमेरिकेने स्पष्ट सांगितले होते की, होर्मुझची सामुद्रधुनी उघडली नाही तर शस्त्रसंधीची चर्चा पुढे जाणार नाही. या दबावामुळे इराणला सामुद्रधुनी उघडण्याचा निर्णय घ्यावा लागला..दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निर्माण झालेला दबाव. होर्मुझची सामुद्रधुनी उघडण्यासंबंधी पॅरिसमध्ये ४० देशांच्या प्रमुख नेत्यांची बैठक नियोजित आहे. या बैठकीला फ्रान्स आणि ब्रिटनसारख्या प्रभावशाली देशांचे नेते उपस्थित राहणार आहेत. इतक्या देशांच्या एकत्रित विरोधाचा सामना करणे इराणला सध्या शक्य नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली होती. त्यामुळे सामुद्रधुनी खुली करण्याचा निर्णय घेणे इराणसाठी आवश्यक ठरले..या निर्णयामुळे आता आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि ऊर्जा पुरवठ्यावर होणारा परिणाम कमी होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. होर्मुझ ही जगातील सर्वात महत्त्वाची जलमार्गांपैकी एक आहे. तिच्या माध्यमातून जगातील मोठ्या प्रमाणात तेल आणि इतर वस्तूंची वाहतूक होते. चाळीस दिवसांच्या बंदीमुळे निर्माण झालेल्या अडचणी आता संपुष्टात येणार आहेत.अब्बास अराघची यांनी केलेल्या घोषणेनंतर आता सर्व संबंधित देश आणि व्यापारी संघटना या नव्या स्थितीचा स्वीकार करतील, असे दिसते. इराणने घेतलेल्या या सकारात्मक पावलामुळे क्षेत्रीय तणाव कमी होण्यास मदत होईल आणि शस्त्रसंधीची प्रक्रिया अधिक मजबूत होईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.