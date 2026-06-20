Hormuz Strait : होर्मुझ सामुद्रधुनीत जहाजांची प्रचंड रांग; इराणने कडक नियम जाहीर केले, ४८ तास आधी अर्ज अनिवार्य

अमेरिका आणि इराण यांच्यातील करारानंतर होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जहाजांची वाहतूक पुन्हा सुरू झाली आहे. मात्र, अचानक वाढलेल्या जहाजांच्या संख्येमुळे या महत्त्वाच्या जलमार्गावर मोठी वाहतूक कोंडी निर्माण झाली आहे. सुरक्षित आणि सुव्यवस्थित पारगमन सुनिश्चित करण्यासाठी पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी (PGSA) ने कठोर नियम लागू केले आहेत..४८ तास आधी अर्ज अनिवार्यPGSA ने स्पष्ट केले की, होर्मुझमधून जाणाऱ्या प्रत्येक जहाजाने किमान ४८ तास अगोदर ऑनलाइन ट्रान्झिट विनंती सादर करणे बंधनकारक आहे. अर्ज सादर केल्यानंतर जहाजाने प्राधिकरणाशी सतत संपर्क ठेवणे आवश्यक आहे. या प्रक्रियेदरम्यान काही चूक झाल्यास त्याची पूर्ण जबाबदारी जहाज मालकावर राहील. PGSA च्या अधिकृत वेबसाइटवरून ही विनंती सादर करण्याची सोय उपलब्ध करण्यात आली आहे. अर्जामध्ये प्रवासाची संपूर्ण माहिती, नियोजित मार्ग, संपर्क तपशील आणि जहाजाची पूर्ण माहिती द्यावी लागेल. जहाजे होर्मुझजवळ पोहोचण्यापूर्वीच हा अर्ज करणे अपेक्षित आहे..होर्मुझ का आहे जगासाठी इतका महत्त्वाचा?होर्मुझ सामुद्रधुनी पर्शियन गल्फ आणि ओमानच्या आखाताला जोडणारा महत्त्वाचा दुवा आहे. मार्च महिन्यात अमेरिकेच्या हल्ल्यानंतर हा मार्ग सामान्य वाहतुकीसाठी बंद ठेवण्यात आला होता. फक्त मर्यादित जहाजांना परवानगी देण्यात येत होती आणि हल्ल्याचा धोका सदैव कायम होता. आखाती देशांकडील सुमारे ८० टक्के तेल आणि वायू निर्यात या मार्गावर अवलंबून आहे. चीन, भारत, जपान आणि दक्षिण कोरिया सारख्या देशांसाठी हा जलमार्ग अत्यंत निर्णायक आहे. भारत आपल्या एकूण कच्च्या तेल आयातीपैकी सुमारे ४० टक्के आयात याच मार्गाने करतो..US Iran Peace Deal : मध्यपूर्वेत शांततेची नवी पहाट ! अमेरिका-इराणमध्ये ऐतिहासिक शांतता करार; युद्धाला पूर्णविराम, 'होर्मुझ' खुली होणार .युद्धकाळातील खतरनाक पार्श्वभूमीयुद्धादरम्यान होर्मुझमध्ये सुरुंग पेरण्यात आल्याने हा भाग अत्यंत अपघातप्रवण बनला होता. त्यामुळे जहाजांना या क्षेत्रातून जाणे धोकादायक होते. आता PGSA ने सुरक्षित मार्ग उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि अपघात टाळण्यासाठी ही कडक प्रक्रिया राबवली आहे.६० दिवसांत कोणतेही शुल्क नाहीकरारानुसार इराण सरकारने पुढील ६० दिवसांसाठी कोणतेही सुरक्षा किंवा पर्यावरणीय शुल्क आकारणार नसल्याचे जाहीर केले आहे. सामुद्रधुनीतील व्यापारी जहाजांचा सुरळीत प्रवास सुनिश्चित करण्यासाठी देखभालीचा सर्व खर्च इराणी सरकार उचलणार आहे..जहाजांच्या संख्येत लक्षणीय वाढगुरुवारी एकट्या दिवशी किमान २५ जहाजे होर्मुझमधून पार गेली. तुलनेने एप्रिल महिन्यात फक्त ७ ते ८ जहाजांना या मार्गाने जाण्याची परवानगी मिळाली होती. अमेरिकेच्या हल्ल्यानंतर या मार्गावरील जहाजांच्या संख्येत मोठी घट झाली होती. आता करारानंतर परिस्थिती हळूहळू सामान्य होत असल्याचे दिसते आहे.शांतता चर्चा पुढे ढकललीदरम्यान, अमेरिका आणि इराण यांच्यातील शांतता चर्चा शुक्रवारी स्वित्झर्लंडमध्ये सुरू होणार होती. मात्र इस्रायल आणि हिजबुल्लाह यांच्यातील संघर्ष तीव्र झाल्याने आणि इस्रायलने लेबनॉनवर केलेल्या हवाई हल्ल्यामुळे ही चर्चा पुढे ढकलण्यात आली. उपराष्ट्रपती जेडी व्हान्स यांनीही आपला स्वित्झर्लंड दौरा रद्द केला..Hormuz Strait : होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा खुली! 40 LPG टँकर भारतात येणार; व्यावसायिक सिलिंडरचा तुटवडा दूर होणार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.