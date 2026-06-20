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Hormuz Strait : होर्मुझ सामुद्रधुनीत जहाजांची प्रचंड रांग; इराणने कडक नियम जाहीर केले, ४८ तास आधी अर्ज अनिवार्य

Iran Introduces Stricter Transit Rules as Ship Traffic Surges in the Hormuz Strait : होर्मुझ सामुद्रधुनीत करारानंतर जहाजांची उसळी; वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी PGSA कडून ४८ तास आधी ऑनलाइन अर्ज, सतत संपर्कासह कडक नियम लागू
Why Are Ships Queuing at the Hormuz Strait? Iran Announces Strict New Transit Rules

Why Are Ships Queuing at the Hormuz Strait? Iran Announces Strict New Transit Rules

esakal

Sandip Kapde
Updated on

अमेरिका आणि इराण यांच्यातील करारानंतर होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जहाजांची वाहतूक पुन्हा सुरू झाली आहे. मात्र, अचानक वाढलेल्या जहाजांच्या संख्येमुळे या महत्त्वाच्या जलमार्गावर मोठी वाहतूक कोंडी निर्माण झाली आहे. सुरक्षित आणि सुव्यवस्थित पारगमन सुनिश्चित करण्यासाठी पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी (PGSA) ने कठोर नियम लागू केले आहेत.

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