ग्लोबल

Missile attack: सौदी अरेबियाच्या संरक्षण मंत्रालयावर बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्राने हल्ला; येमेनमधील हूती बंडखोरांचा दावा

Saudi Arabia Defence Ministry missile attack: हूतींच्या या दाव्यापूर्वी सौदी अरेबियाने मंगळवारी दिवसा हूतींकडून डागण्यात आलेली दोन बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे हवाई संरक्षण यंत्रणेच्या मदतीने यशस्वीरीत्या हवेतच नष्ट केल्याचे स्पष्ट केले होते.
Saudi Arabia

Saudi Arabia

esakal

संतोष कानडे
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Saudi Arabia Defence Ministry: येमेनमधील हूती बंडखोरांनी मंगळवारी सौदी अरेबियाची राजधानी रियाध येथील संरक्षण मंत्रालयावर बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्राने थेट हल्ला केल्याचा मोठा दावा केला आहे. हूती लष्कराचे प्रवक्ते याह्या सारी यांनी निवेदन जारी करत म्हटले आहे की, त्यांच्या सशस्त्र दलांनी शत्रूची राजधानी असलेल्या रियाधमधील संरक्षण मंत्रालयाच्या मुख्यालयाला बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्राने अचूक लक्ष्य केले असून हे क्षेपणास्त्र थेट ठरवलेल्या लक्ष्यावर आदळले आहे.

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