Missile attack: सौदी अरेबियाच्या संरक्षण मंत्रालयावर बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्राने हल्ला; येमेनमधील हूती बंडखोरांचा दावा

Saudi Arabia Defence Ministry: येमेनमधील हूती बंडखोरांनी मंगळवारी सौदी अरेबियाची राजधानी रियाध येथील संरक्षण मंत्रालयावर बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्राने थेट हल्ला केल्याचा मोठा दावा केला आहे. हूती लष्कराचे प्रवक्ते याह्या सारी यांनी निवेदन जारी करत म्हटले आहे की, त्यांच्या सशस्त्र दलांनी शत्रूची राजधानी असलेल्या रियाधमधील संरक्षण मंत्रालयाच्या मुख्यालयाला बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्राने अचूक लक्ष्य केले असून हे क्षेपणास्त्र थेट ठरवलेल्या लक्ष्यावर आदळले आहे..सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड कराLink:https://www.esakal.com/get-app?utm_source=esakal_web&utm_medium=inline_callout&utm_campaign=app_download&utm_content=article_mid.मात्र, हूतींच्या या दाव्यापूर्वी सौदी अरेबियाने मंगळवारी दिवसा हूतींकडून डागण्यात आलेली दोन बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे हवाई संरक्षण यंत्रणेच्या मदतीने यशस्वीरीत्या हवेतच नष्ट केल्याचे स्पष्ट केले होते. असे असले तरी वृत्तसंस्थांच्या वृत्तानुसार, राजधानी रियाधमध्ये अतिशय शक्तिशाली स्फोटांचे आवाज ऐकू आले आहेत..Pune Crime : पंचतारांकित हॉटेलमधील हायप्रोफाइल सेक्स रॅकेट उघडकीस; मॉडेलिंग क्षेत्रातील दोन तरुणींची सुटका.संरक्षण मंत्रालयाव्यतिरिक्त, हूती बंडखोरांनी सौदी अरेबियातील सर्वात मोठी तेल रिफायनरी असलेल्या 'रास तनूरा'लाही बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्राने लक्ष्य केल्याचा दावा केला आहे. ही रिफायनरी पर्शियन आखाताच्या किनारपट्टीवर मोक्याच्या ठिकाणी वसलेली आहे..हूती प्रवक्त्यांच्या दाव्यानुसार, या हल्ल्यामुळे रिफायनरीच्या आवारात आग लागली; मात्र सौदी प्रशासनाने या तेल प्रकल्पावरील हल्ल्याच्या वृत्ताला अद्याप कोणतीही अधिकृत पुष्टी दिलेली नाही. दरम्यान, सौदी अरेबिया आणि इराणसमर्थित हूती बंडखोरांमधील संघर्ष गेल्या काही महिन्यांपासून अधिक तीव्र झाला असून, अमेरिका आणि इराणमधील तणावानंतर या प्रदेशातील संघर्षाची तीव्रता वाढली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.