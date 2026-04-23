Iran-US War: होर्मुझमध्ये कडक नाकाबंदी; तरीही सुटका! जहाजांचे कॅप्टन इराण आणि अमेरिकेला कसा चकवा देतायेत? ५ गुप्त मार्ग उघड

युद्धामुळे अमेरिका आणि इराणने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर कडक नाकेबंदी लादली आहे. इराणने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये २० हून अधिक पाण्याखालील सुरुंग पेरले आहेत. असे असूनही, जहाजे कोणत्याही अडथळ्याशिवाय त्यातून जात आहेत. किंबहुना, पर्शियन आखातात अडकलेल्या जहाजांचे कॅप्टन अमेरिका आणि इराणच्या अधिकाऱ्यांच्या नजरेतून सहजपणे सुटत आहेत. पर्शियन आखातातील जहाजे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाण्यासाठी पाच पद्धतींचा वापर करत आहेत..आतापर्यंत या पद्धतींचा वापर करून २० जहाजे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून गेली आहेत. मात्र, काही जहाजे इराण आणि अमेरिकेच्या तावडीत सापडली आहेत. सध्या होर्मुझमध्ये अडकलेल्या जहाजांची संख्या तीन आहे. यापैकी दोन जहाजांवर इराणने, तर एका जहाजावर अमेरिकेने ताबा मिळवला आहे. मिळालेल्या वृत्तानुसार, मोठा समोरील हल्ला टाळण्यासाठी तीन ते चार जहाजे एकाच रांगेत होर्मुझमधून निघत आहेत. कारण हल्ले फक्त होर्मुझच्या आतून किंवा बाहेरूनच केले जातात..अमेरिकेने युद्धनौका तैनात केल्या आहेत, परंतु त्यांचा वापर करत नाही. जहाजांचे कॅप्टन त्यांचे स्थान आणि रडार बंद करत आहेत. यामुळे कोणालाही त्यांच्या जहाजांचा थेट मागोवा घेणे शक्य होत नाही. परिणामी, जहाजे होर्मुझची सामुद्रधुनी सहजपणे ओलांडू शकत आहेत. जहाजांचे कॅप्टन होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून निघण्यासाठी जास्तीत जास्त वेळेला प्राधान्य देत आहेत. कमी दृश्यमानतेत पकडले जाऊ नये म्हणून बहुतेक कप्तान रात्री उशिरा जहाजे रवाना करत आहेत. .तसेच, लहान बोटींना आपला पाठलाग करण्यापासून रोखण्यासाठी जहाजे अति वेगाने चालवली जात आहेत. अहवालानुसार, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाणारी बहुतेक जहाजे आशियाई देशांची आहेत. युरोपियन आणि अमेरिकन जहाजांनी सामुद्रधुनी ओलांडण्याचा धोका टाळून होर्मुझमध्ये माघार घेतली आहे. इराणी टँकर्सदेखील होर्मुझमधून वारंवार प्रवास करत आहेत. अमेरिकेला या टँकर्सचा माग काढता येत नाही..इराणची बहुतेक जहाजे चीनमधून येतात. चीन या जहाजांचा वापर इराणला क्षेपणास्त्र निर्मितीचे साहित्य पाठवण्यासाठी करत आहे. याव्यतिरिक्त, चीनमधून इराणला अन्नधान्याची निर्यात केली जात आहे. दरम्यान, पर्शियन आखातातून निघणारी जहाजे तेल आणि वायूने भरलेली असतात.