Iran War: खामेनेई कुठे लपलेत हे कसं कळलं? अमेरिका आणि इस्रायलने नियोजित वेळेपूर्वी हल्ला का केला? आतली माहिती आली समोर!

इराणला हादरवून टाकणारे स्फोट आणि सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांच्या मृत्युमुळे पश्चिम आशिया पुन्हा एकदा युद्धाच्या उंबरठ्यावर आला आहे. अमेरिका आणि इस्रायलच्या संयुक्त हल्ल्यांमुळे या कृती केवळ लष्करी दबाव आहेत की, इराणमध्ये सत्ता बदलाची सुरुवात आहे असे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. एका अमेरिकन अधिकाऱ्याने सांगितले की, अचानक झालेल्या हल्ल्याचा फायदा घेण्यासाठी हल्ल्यात प्रथम खामेनेईंना लक्ष्य करणे आवश्यक होते..त्यांनी असे संकेत दिले की, जर संधी मिळाली असती तर इराणी सर्वोच्च नेते लपून बसू शकले असते. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, एका अमेरिकन अधिकाऱ्याने सांगितले की, शनिवारी (२८ फेब्रुवारी २०२६) खामेनेईंना लक्ष्य करण्याची तयारी करण्यात आली होती. शनिवारी संध्याकाळी खामेनेई तेहरानमध्ये बैठक घेतील अशी अपेक्षा होती. परंतु इस्रायली गुप्तचर संस्थांना शनिवारी सकाळी एक बैठक आढळली. त्यानंतर हल्ला आधीच करण्यात आला.".Iran Interim Supreme Leader : अयातुल्ला अराफी बनणार इराणचे सर्वोच्च नेते ! खामेनेई यांच्या मृत्युनंतर मोठी जबाबदारी.इस्रायल-अमेरिकेच्या संयुक्त कारवाईत सुरुवातीला तेहरानमधील खामेनेई यांच्या उच्च-सुरक्षा संकुलाला लक्ष्य करण्यात आले. उपग्रह प्रतिमांवरून पुष्टी झाली की, ते संकुल पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाले आहे. अमेरिका-इस्रायल हल्ला सुरू होताच तेहरानने तेल अवीव, कतार, बहरीन, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती (यूएई), जॉर्डन आणि कुवेतवर ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांचा मारा करून प्रत्युत्तर दिले..इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने खामेनेई यांच्या मारेकऱ्यांचा बदला घेण्याची शपथ घेतली. आयआरजीसीने म्हटले आहे की, ते अमेरिका आणि इस्रायलवर इतिहासातील सर्वात घातक हल्ला करतील. इस्रायलने म्हटले आहे की, खामेनेई हे त्यांच्या वरिष्ठ सहकाऱ्यांसह मारले गेले. ज्यात राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेचे माजी सचिव अली शामखानी आणि आयआरजीसी कमांडर मोहम्मद पाकपूर यांचा समावेश होता. .IRAN-AMERICA WAR REASON : अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर हल्ला का केला? 'या' 5 कारणांमुळे सुरू झालंय भीषण युद्ध, काळीज पिळवटणारे व्हिडिओ.दोन इराणी सूत्रांनी रॉयटर्सला सांगितले की, हल्ला सुरू होण्याच्या काही काळापूर्वी शनिवारी खामेनेई यांनी शामखानी आणि सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेचे सचिव अली लारीजानी यांची एका सुरक्षित ठिकाणी भेट घेतली. इराणी सरकारी टेलिव्हिजनने रविवारी (१ मार्च २०२५) अयातुल्ला अली खामेनेई यांच्या मृत्यूची पुष्टी केली. इराणी माध्यमांनी त्यांची मुलगी, जावई आणि नात यांच्या मृत्यूचीही बातमी दिली.