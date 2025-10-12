Pakistan Afghanistan War: पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान देशांचे किती सैनिक मारले गेले? वाद नेमका कुठून सुरू झाला? जाणून घ्या...

अफगाणिस्तानातून झालेल्या हल्ल्यानंतर पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी एक निवेदन जारी केले. शाहबाज यांनी सांगितले की, पाकिस्तान आपल्या सुरक्षेशी तडजोड करणार नाही. त्यांनी तालिबान सरकारवर दहशतवादी कारवायांसाठी अफगाणिस्तानची भूमी वापरण्याची परवानगी दिल्याचा आरोप केला. पाकिस्तानी लष्कराने सांगितले की, सीमेवरील चकमकीत २३ पाकिस्तानी सैनिक मारले गेले. २९ जखमी झाले. .यात २०० हून अधिक अफगाण आणि तालिबानी सैनिक मारले गेले. तालिबानने ५८ पाकिस्तानी सैनिक मारल्याचा दावा केला आहे. तर तालिबानने म्हटले आहे की, त्यांचे नऊ सैनिक मारले गेले आहेत. तालिबान सरकारचे प्रवक्ते जबीहुल्लाह मुजाहिद म्हणाले की, अफगाण सुरक्षा दलांनी २५ पाकिस्तानी लष्करी चौक्या ताब्यात घेतल्या आहेत. तर पाकिस्तानने १९ अफगाण लष्करी चौक्या ताब्यात घेतल्याचा दावा केला आहे..Gaza Strip: उद्ध्वस्त घरे अन् अस्वस्थता; गाझा पट्टीत परतलेल्या हजारो पॅलेस्टिनींची भावना.भारताच्या दौऱ्यावर असलेले अफगाणिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री अमीर खान मुत्ताकी यांनी सांगितले की, पाकिस्तानविरुद्ध चार तास चाललेली कारवाई यशस्वी झाली. त्याचे उद्दिष्ट साध्य झाले. या कारवाईदरम्यान कोणत्याही नागरिकांवर परिणाम होणार नाही याची विशेष काळजी घेण्यात आली. अफगाणिस्तानला पाकिस्तानच्या शांतताप्रिय लोकांशी कोणतीही समस्या नाही. उलट पाकिस्तानमधील काही घटक सीमेवर तणाव निर्माण करत आहेत. कतार आणि सौदी अरेबियाच्या मध्यस्थी प्रयत्नांमुळे अफगाणिस्तानने आपले कामकाज थांबवले आहे. आम्हाला पाकिस्तानसोबत चांगले संबंध आणि शांतता हवी आहे. जर पाकिस्तानने शांततापूर्ण संबंधांना नकार दिला तर अफगाणिस्तानकडे त्याच्या सुरक्षेसाठी इतर पर्याय आहेत.".९ ऑक्टोबर रोजी अफगाणिस्तानची राजधानी काबूलमध्ये तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) च्या ठिकाणांवर हवाई हल्ले झाले. तालिबानने दावा केला की हे हल्ले पाकिस्तानने केले आहेत. पाकिस्तानने हे हल्ले मान्य केले नाहीत, परंतु त्यांनी तालिबानला त्यांच्या भूमीवर टीटीपीला आश्रय देऊ नये असा इशारा दिला होता. गेल्या आठवड्यात, टीटीपीने पाकिस्तानच्या खैबर पख्तूनख्वा येथील ओरकझाई जिल्ह्यात हल्ले केले. ज्यामध्ये ११ पाकिस्तानी सैनिक ठार झाले..Donald Trump : डोनाल्ड ट्रम्प यांनी १०० टक्के टॅरिफ लावण्याचा निर्णय घेताच भडकला चीन, जागतिक मंदीची शक्यता.तालिबानने पाकिस्तानवर त्यांच्या भूमीवर आयसिसच्या दहशतवाद्यांना आश्रय दिल्याचा आरोपही केला आहे. ९ ऑक्टोबर रोजी पाकिस्तानने काबूल, खोस्त, जलालाबाद आणि पक्तिका येथे टीटीपी प्रमुख नूर वली मेहसूदवर हवाई हल्ले केले. शनिवारी रात्री उशिरा नांगरहार आणि कुनार प्रांतातील डुरंड रेषेजवळील पाकिस्तानी लष्करी चौक्यांवर हल्ला करून अफगाणिस्तानने पाकिस्तानी हल्ल्यांना प्रत्युत्तर दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.