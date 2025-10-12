ग्लोबल

Pakistan Afghanistan War: पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान देशांचे किती सैनिक मारले गेले? वाद नेमका कुठून सुरू झाला? जाणून घ्या...

Pakistan Afghanistan Clash: अफगाणिस्तानने ५८ पाकिस्तानी सैनिकांना ठार मारल्याचा आणि सीमेवरील अनेक पाकिस्तानी चौक्या ताब्यात घेतल्याचा दावा केला आहे. या प्रदेशातील परिस्थिती अजूनही तणावपूर्ण आहे.
Pakistan Afghanistan War

Pakistan Afghanistan War

Vrushal Karmarkar
अफगाणिस्तानातून झालेल्या हल्ल्यानंतर पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी एक निवेदन जारी केले. शाहबाज यांनी सांगितले की, पाकिस्तान आपल्या सुरक्षेशी तडजोड करणार नाही. त्यांनी तालिबान सरकारवर दहशतवादी कारवायांसाठी अफगाणिस्तानची भूमी वापरण्याची परवानगी दिल्याचा आरोप केला. पाकिस्तानी लष्कराने सांगितले की, सीमेवरील चकमकीत २३ पाकिस्तानी सैनिक मारले गेले. २९ जखमी झाले.

