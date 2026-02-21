Trump Tariff: सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर डोनाल्ड ट्रम्प भारताकडून किती टॅरिफ आकारणार? हा कर फक्त १५० दिवसांसाठी का लादला?

दुसऱ्यांदा सत्तेत आल्यानंतर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या अटींवर व्यापार करण्यास भाग पाडण्यासाठी सर्व देशांवर वेगवेगळे कर लादण्याची घोषणा केली. सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प यांच्या कर निर्णयाला बेकायदेशीर घोषित केले आहे. अलिकडेच, भारत-अमेरिका व्यापार कराराचा एक भाग म्हणून ट्रम्प प्रशासनाने भारतावरील कर १८% पर्यंत कमी करण्याची घोषणा केली होती. .आता अमेरिकन न्यायालयाच्या आदेशानंतर लोकांना आश्चर्य वाटत आहे की भारताला किती कर भरावा लागेल. भारत-अमेरिका व्यापार करार मार्च २०२६ पर्यंत अंतिम होऊ शकतो. अमेरिकन न्यायालयाच्या निर्णयानंतर, अध्यक्ष ट्रम्प यांनी तात्काळ लागू होणारा नवीन जागतिक १० टक्के कर जाहीर केला. परिणामी, भारतावर आता सध्याच्या १८ टक्के ऐवजी १० टक्के कर आकारला जाईल. या महिन्याच्या सुरुवातीला जेव्हा अमेरिका आणि भारताने अंतरिम व्यापार कराराच्या चौकटीवर कराराची घोषणा केली. .Trump Tariff: डोनाल्ड ट्रम्प यांचे टॅरिफ बेकायदेशीर; अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय, सुनावणीत काय घडलं?.तेव्हा ट्रम्प यांनी रशियन तेल खरेदीसाठी भारतावर लादलेला २५ टक्के दंडात्मक कर काढून टाकण्याचा कार्यकारी आदेश जारी केला. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी सांगितले की भारताने मॉस्कोमधून थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे ऊर्जा आयात करणे थांबवण्याची आणि अमेरिकन ऊर्जा उत्पादने खरेदी करण्याची वचनबद्धता दर्शविली आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ट्रम्प यांनी एका घोषणेवर स्वाक्षरी केली ज्यामध्ये असे म्हटले होते की, मूलभूत आंतरराष्ट्रीय पेमेंट समस्या सोडवण्यासाठी आणि अमेरिकन कामगार, शेतकरी आणि उत्पादकांच्या हितासाठी आमचे व्यापार संबंध पुन्हा संतुलित करण्यासाठी तात्पुरते आयात शुल्क लादण्यात येत आहे..ट्रम्प यांच्या घोषणेनुसार, अमेरिकेत आयात केलेल्या वस्तूंच्या मूल्यावर आधारित १० टक्के आयात शुल्क १५० दिवसांच्या कालावधीसाठी लागू केले जाईल. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर काही तासांतच, शुक्रवारी (२० फेब्रुवारी २०२६) व्हाईट हाऊसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर भारतासोबत प्रस्तावित अंतरिम व्यापार कराराची चौकट कायम राहील का असे विचारले असता, ट्रम्प म्हणाले, "काहीही बदल होणार नाही आणि भारताला शुल्क भरावे लागेल." व्हाईट हाऊसने नंतर स्पष्ट केले की कायदेशीररित्या, भारतावर १० टक्के शुल्क अजूनही लागू केले जाईल. .सुप्रीम कोर्टाचा दणका तरी ट्रम्प ऐकेनात, आता जगावर लावला १० टक्के ग्लोबल टॅरिफ.व्हाईट हाऊसच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, "अमेरिकेशी व्यापार करार असलेल्या सर्व देशांवर आता तात्पुरते १० टक्के कर आकारला जाईल." व्हाईट हाऊसच्या फॅक्ट शीटनुसार, स्टील आणि अॅल्युमिनियमवरील कलम २३२ अंतर्गत ५० टक्के कर आणि काही ऑटो पार्ट्सवर २५ टक्के कर लागू राहील. या मुद्द्यावर स्पष्टता मिळविण्यासाठी भारत सरकारचे एक शिष्टमंडळ पुढील आठवड्यात वॉशिंग्टन डीसीला भेट देण्याची अपेक्षा आहे..कलम १२२ हा १९७४ च्या यूएस ट्रेड अॅक्टचा भाग आहे. जर अमेरिका मोठ्या प्रमाणात आणि गंभीर पेमेंट बॅलन्स संकटाचा सामना करत असेल तर तो कोणत्याही किंवा सर्व देशांवर १५% पर्यंतचे कर लादण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना देतो. या तरतुदीअंतर्गत कर लादण्यासाठी कोणत्याही चौकशीची किंवा व्यापक कायदेशीर प्रक्रियेची आवश्यकता नाही. परंतु हे शुल्क फक्त १५० दिवसांसाठीच लागू राहू शकते. १५० दिवसांच्या कालावधीनंतर, कोणत्याही वाढीव शुल्कासाठी काँग्रेसची मान्यता आवश्यक असते. जर काँग्रेसने ते वाढवण्यासाठी मतदान केले नाही, तर कलम १२२ अंतर्गत लादलेले शुल्क आपोआप संपतील. महत्त्वाचे म्हणजे, या कलमाचा वापर यापूर्वी कधीही करण्यात आलेला नाही..कलम ३०१ हा १९७४ च्या व्यापार कायद्याचा देखील एक भाग आहे. याअंतर्गत, यूएस ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्ह (USTR) हा देश अमेरिकेसोबत अनुचित व्यापार पद्धतींमध्ये गुंतला आहे का याची चौकशी करतो. यामुळे प्रत्युत्तरात्मक शुल्क लादले जाऊ शकते. ट्रम्पच्या ताज्या घोषणेनंतर कलम ३०१ अंतर्गत कोणतीही नवीन चौकशी सुरू झालेली नसली तरी, हा पर्याय ट्रम्पसाठी खुला आहे. भारताच्या डिजिटल सेवा कराला यापूर्वी कलम ३०१ अंतर्गत वादाचा सामना करावा लागला होता, जो २०२१ मध्ये OECD करारानंतर सोडवण्यात आला होता..शिवछत्रपतींच्या पुतळ्याचा वाद विकोपाला! मराठा बांधवांची अलोट गर्दी; राज्यभरातून घटनेचा निषेध .कलम २३२ हा १९६२ च्या व्यापार विस्तार कायद्याचा भाग आहे. जर एखाद्या आयातीमुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण झाला असेल, तर वाणिज्य सचिवांच्या शिफारशीनुसार या कायद्याअंतर्गत शुल्क लादले जाऊ शकते. ट्रम्प यांनी यापूर्वी भारतासह अनेक देशांवर या कलमाअंतर्गत शुल्क लादले होते, ज्यामुळे स्टील, अॅल्युमिनियम आणि काही ऑटो पार्ट्सवर परिणाम झाला. अलिकडच्या अमेरिका-भारत व्यापार करारानंतर, काही शुल्क काढून टाकण्यात आले आणि ऑटो पार्ट्सवर सवलतीचे कोटे देण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर, ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले आहे की ते टॅरिफ दबाव कायम ठेवण्यासाठी इतर कायदेशीर पर्यायांचा अवलंब करतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.