HowdyModi अमेरिकेत मोदी-ट्रम्प एकत्र भाषण करणार!

ह्युस्टन : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अमेरिकेत संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेला संबोधित करणार आहेत. या आठवड्यात ते अमेरिका दौऱ्यावर असून टेक्सास मधील ह्युस्टनमध्ये एका कार्यक्रमात सहभागी होणार असून मोदी व अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प एकत्रितपणे 50 हजार लोकांना संबोधित करणार आहेत.

The special gesture of President @realDonaldTrump to join us in Houston highlights the strength of the relationship and recognition of the contribution of the Indian community to American society and economy. #HowdyModi

मोदींच्या ह्युस्टनमध्ये होणाऱ्या कार्यक्रमाला #HowdyModi असे संबोधण्यात येत असून, हा हॅशटॅग ट्विटरवर मोठ्या प्रमाणात ट्रेंडिंग आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासोबत अमेरिकन संसदेतील 50 हून अधिक खासदार आणि गव्हर्नर मोदींच्या या कार्यक्रमात सहभागी होणार आहेत. मेडिसन स्क्वेअर आणि सिलिकॉन व्हॉली येथील कार्यक्रमांनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा अमेरिकेतील हा तिसरा सर्वात मोठा कार्यक्रम असेल. या कार्यक्रमात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्षही सहभागी होणार असल्याने हाऊडी मोदी हा कार्यक्रम चर्चेचा विषय ठरणार आहे. तसेच अमेरिकेतील रस्त्यांवर आतापासूनच मोदींचे पोस्टर्स झळकत आहेत.

USA is all set to welcome PM Sri @narendramodi Ji for the #HowdyModi event, to be held on 22nd Sept at NRG stadium in Houston, Texas.

Over 50,000 people have registered for the event & 60 lawmakers will also attend the event.

Look at the large hoardings displayed across USA! pic.twitter.com/bLe6MwuXGj

— Shobha Karandlaje (@ShobhaBJP) September 16, 2019