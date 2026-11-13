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Global Indian CEOs : जगातील २०० दिग्गज कंपन्यांच्या तिजोरीची चावी भारतीयांच्या हाती! 'या' २३६ जणांचे वर्चस्व, महाराष्ट्र देशात अव्वल!

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Sundar Pichai at the top position, while Maharashtra secures first place

Sundar Pichai at the top position, while Maharashtra secures first place

Sakal

Vinayan
Updated on

जागतिक कॉर्पोरेट आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात भारतीय वंशाच्या नेतृत्वाचा डंका पुन्हा एकदा जगभर घुमला आहे. नुकत्याच जाहीर झालेल्या 'HSBC हुरुन ग्लोबल इंडियन्स लिस्ट २०२६' मध्ये भारतीय वंशाच्या तब्बल २३६ उद्योगनेत्यांनी स्थान पटकावले आहे.

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