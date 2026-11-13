Global Indian CEOs : जगातील २०० दिग्गज कंपन्यांच्या तिजोरीची चावी भारतीयांच्या हाती! 'या' २३६ जणांचे वर्चस्व, महाराष्ट्र देशात अव्वल!

जागतिक कॉर्पोरेट आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात भारतीय वंशाच्या नेतृत्वाचा डंका पुन्हा एकदा जगभर घुमला आहे. नुकत्याच जाहीर झालेल्या 'HSBC हुरुन ग्लोबल इंडियन्स लिस्ट २०२६' मध्ये भारतीय वंशाच्या तब्बल २३६ उद्योगनेत्यांनी स्थान पटकावले आहे. .हे दिग्गज परदेशात मुख्यालय असलेल्या २०० बलाढ्य कंपन्यांचे नेतृत्व करत असून, या कंपन्यांचे एकत्रित बाजारमूल्य (Valuation) तब्बल १५ ट्रिलियन डॉलर म्हणजेच सुमारे १,३५० लाख कोटी रुपये इतके प्रचंड आहे. विशेष म्हणजे, या यादीत देशातील राज्यांच्या क्रमवारीत महाराष्ट्राने बाजी मारत पहिले स्थान पटकावले आहे..NCP Merger Politics : "भाजपला दूर ठेवून आम्ही पुढे कसे जाणार?"; दोन्ही राष्ट्रवादींच्या विलीनीकरणातील सर्वात मोठा पेच उघड!.सुंदर पिचाई अव्वल; सत्य नडेलांना टाकले मागे!२०२६ च्या या यादीत अव्वल स्थानावर मोठी उलथापालथ झाली आहे. अल्फाबेट (Google) चे सीईओ सुंदर पिचाई यांनी मायक्रोसॉफ्टचे सीईओ सत्य नडेला यांना मागे टाकत पहिले स्थान मिळवले आहे.१. सुंदर पिचाई (Alphabet) : कंपनीचे व्हॅल्युएशन ९८ टक्क्यांनी वाढून ४.२ ट्रिलियन डॉलरवर पोहोचले आहे.२. सत्य नडेला (Microsoft) : कंपनीचे व्हॅल्युएशन १७ टक्क्यांनी घसरून २.६ ट्रिलियन डॉलरवर आल्याने नडेला दुसऱ्या स्थानी आहेत.३. संजय मेहरोत्रा (Micron Technology) : AI मेमरी चिप्सच्या प्रचंड मागणीमुळे कंपनीच्या मूल्यात तब्बल १,१७४ टक्क्यांची ऐतिहासिक वाढ होऊन ते १.४ ट्रिलियन डॉलरवर पोहोचले आहे.४. नील मोहन (YouTube) आणि ५. थॉमस कुरियन (Google Cloud) यांचाही पहिल्या पाच दिग्गजांमध्ये समावेश आहे..Viral Mysterious Village : जगातील 'लिलिपुट'चे गाव! इथे माणसांची उंची अवघ्या ३ फूट, घराचे दरवाजेही छोटे; VIDEO पाहून नेटकरी थक्क!.भारतीय शिक्षण संस्था अन् महाराष्ट्राचा डंका!ताज्या अहवालानुसार, यादीतील ५८ टक्के उद्योगनेत्यांनी आपले पदवीचे शिक्षण भारतातच पूर्ण केले आहे:राज्यांमध्ये महाराष्ट्र प्रथम : या यादीत महाराष्ट्रातील सर्वाधिक २२ उद्योगनेते असून, त्यापाठोपाठ दिल्ली (२१) आणि तामिळनाडू (१५) यांचा क्रमांक लागतो.शैक्षणिक संस्था : आयआयटी दिल्लीचे सर्वाधिक १५, मुंबई विद्यापीठाचे १२ आणि आयआयटी मद्रासचे ११ माजी विद्यार्थी या जागतिक यादीत झळकले आहेत.अमेरिकेत सर्वाधिक वास्तव्य : २३६ पैकी सर्वाधिक १७७ जण अमेरिकेत, यूएई आणि ब्रिटनमध्ये प्रत्येकी १५, तर सिंगापूरमध्ये ९ जण कार्यरत आहेत..महिलांची संख्या वाढली; AI चा दबदबायंदाच्या यादीत प्रथमच आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) या क्षेत्राला स्वतंत्र श्रेणी मिळाली आहे. एकूण २०० पैकी १०३ कंपन्या AI आधारित किंवा AI चा वापर करणाऱ्या असून त्यांचे एकत्रित मूल्य १०.७ ट्रिलियन डॉलर (एकूण यादीच्या ७१ टक्के) आहे. तसेच, २०२४ मध्ये या यादीत १२ महिला होत्या, यंदा ही संख्या वाढून १६ झाली आहे. .माणदेशाच्या दुष्काळी माळरानावर १.५ लाख झाडे कशी फुलवली? या बहीण भावाचा पराक्रम वाचून थक्क व्हाल!.अरिस्टा नेटवर्क्सच्या जयश्री उल्लाल या महिला नेतृत्वात आघाडीवर असून, या १६ महिलांनी नेतृत्व केलेल्या कंपन्यांचे मूल्य ६९९ अब्ज डॉलर इतके आहे. जगातील या २०० कंपन्यांमध्ये सध्या सुमारे ५३ लाख कर्मचारी कार्यरत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.