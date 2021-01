मॉस्को : रशियात पुतिन सरकारच्या विरोधात -50 डिग्री तापमान असताना देखील लोक रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहेत. राजधानी मॉस्कोमध्ये पोलिस आणि आंदोलनकर्त्यांमध्ये हिंसक झटापट देखील घडली. रशियातील अनेक शहरांमध्ये आंदोलनादरम्यान शनिवारी 3,100 हून अधिक आंदोलकांना अटक केली गेली आहे. पुतिन यांचे कट्टर विरोधक असलेल्या एलेक्सी नवाल्नी यांच्या सुटकेसाठी तसेच पुतिन यांचं सरकार हटवण्याच्या मागणीसाठी रशियाच्या अनेक शहरामध्ये मोठ्या संख्येने लोक रस्त्यावर उतरले आहेत. नवाल्नी यांनी बर्लिनहून आल्यावर मॉस्को एअरपोर्टवर 17 जानेवारीला अटक करण्यात आली होती.

आंदोलनकर्त्यांवर होत असलेल्या दडपशाहीचा अमेरिका आणि ब्रुसेल्सने निषेध नोंदवला आहे. युरोपीय संघाच्या परराष्ट्र धोरणाचे प्रमुख जोसेफ बोरोल यांनी म्हटलं की, संघ पुढच्या वाटचालीबाबत सोमवारी चर्चा करेल. राष्ट्रपती व्लादिमीर पुतिन यांचे सर्वांत मोठे टीकाकार तसेच विरोधक नवाल्नी यांना 17 जानेवारी रोजी अटक केली गेली होती. ते जर्मनीहून मॉस्कोला परतले होते. जर्मनीमध्ये पाच महिने त्यांच्यावर उपचार सुरु होता. आपल्यावर विषप्रयोग केला गेल्याचा आरोप त्यांनी रशिया सरकारवर केला होता.

Yep not your same old Russian protests. The car belongs to the FSB & the driver has been hospitalized with an eye injury, state news says pic.twitter.com/X42qNy5L9E

