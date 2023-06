By

नवी दिल्ली : उच्चशिक्षणसाठी लंडनमध्ये असलेल्या एका भारतीय विद्यार्थीनीची तिच्या फ्लॅटमेटनं चाकून भोसकून हत्या केल्याची खळबळजनक घटना समोर आली आहे. मंगळवारी ही घटना घडली असून स्थानिक पोलिसांनी दोन जणांना अटक केली आहे. एनडीटीव्हीनं याबाबत वृत्त दिलं आहे. (Hyderabad Student Stabbed To Death By Brazilian Flatmate In London)