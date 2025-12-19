ग्लोबल

पाकिस्तानात SEX वर अप्रत्यक्ष निर्बंध? Condom वरील GST रद्द करण्याची मागणी फेटाळली, IMF च्या एका निर्णयाने सगळं बदललं!

IMF Rejects Pakistan GST Relief on Condoms: आयएमएफने स्पष्ट नकार दिल्यामुळे पाकिस्तान सरकारची कोंडी; कंडोम व गर्भनिरोधकांवरील १८ टक्के जीएसटी कायम, लोकसंख्या नियंत्रण आणि सार्वजनिक आरोग्यावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता
Shehbaz Sharif

Shehbaz Sharif

esakal

Sandip Kapde
Updated on

पाकिस्तान सरकारने गर्भनिरोधक उत्पादनांवरील (Condom) १८ टक्के सामान्य विक्री कर तात्काळ हटवण्याची विनंती आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीला केली होती, मात्र आयएमएफने ती स्पष्टपणे नाकारली आहे. हा निर्णय पाकिस्तानला मोठा धक्का मानला जात आहे, कारण देशात गर्भनिरोधके स्वस्त आणि सहज उपलब्ध करून देण्याचे सरकारचे प्रयत्न यामुळे बाधित होत आहेत. विशेषतः पाकिस्तानची लोकसंख्या जगातील सर्वात जलद वाढणाऱ्या लोकसंख्यांपैकी एक असताना हा निर्णय महत्त्वाचा ठरतो.

Loading content, please wait...
Pakistan
Condom

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com