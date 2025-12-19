पाकिस्तानात SEX वर अप्रत्यक्ष निर्बंध? Condom वरील GST रद्द करण्याची मागणी फेटाळली, IMF च्या एका निर्णयाने सगळं बदललं!

पाकिस्तान सरकारने गर्भनिरोधक उत्पादनांवरील (Condom) १८ टक्के सामान्य विक्री कर तात्काळ हटवण्याची विनंती आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीला केली होती, मात्र आयएमएफने ती स्पष्टपणे नाकारली आहे. हा निर्णय पाकिस्तानला मोठा धक्का मानला जात आहे, कारण देशात गर्भनिरोधके स्वस्त आणि सहज उपलब्ध करून देण्याचे सरकारचे प्रयत्न यामुळे बाधित होत आहेत. विशेषतः पाकिस्तानची लोकसंख्या जगातील सर्वात जलद वाढणाऱ्या लोकसंख्यांपैकी एक असताना हा निर्णय महत्त्वाचा ठरतो..सवलतींमुळे कर संकलन यंत्रणा कमजोरआयएमएफच्या मते, गर्भनिरोधकांवर कर सवलत किंवा कपात याचा विचार केवळ पुढच्या अर्थसंकल्पातच करता येईल. अशा प्रकारच्या सवलतींमुळे कर संकलन यंत्रणा कमजोर होऊ शकते, असा इशारा निधीने दिला आहे. सध्याच्या बेलआउट कार्यक्रमातील महसूल लक्ष्ये साध्य करण्यासाठी पाकिस्तानला आधीच मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे..आयएमएफने विरोध दर्शवलाफेडरल बोर्ड ऑफ रेव्हेन्यूने वॉशिंग्टन येथील आयएमएफ मुख्यालयाशी ईमेल आणि ऑनलाइन बैठकींद्वारे जीएसटी सवलतीचा प्रस्ताव मांडला होता. या प्रस्तावामुळे सरकारला दरवर्षी ४०० ते ६०० दशलक्ष पाकिस्तानी रुपयांचे उत्पन्न कमी होण्याची शक्यता होती. तरीही आयएमएफने हा प्रस्ताव स्वीकारला नाही. त्याचप्रमाणे महिलांच्या सॅनिटरी पॅड्स आणि बाळांच्या डायपर्सवरील कर सवलतीच्या प्रस्तावांनाही आयएमएफने विरोध दर्शवला आहे..Dhurandhar Craze in Pakistan: पाकिस्तानात ‘धुरंधर’ पाहण्याची क्रेझ! बंदी असतानाही लोक कसे पाहतायत चित्रपट? .संकटाचा सामनाहा निर्णय घेतला जात असताना पाकिस्तानला गंभीर लोकसंख्येशी संबंधित संकटाचा सामना करावा लागत आहे. देशातील लोकसंख्या वाढीचा दर सुमारे २.५५ टक्के आहे, ज्यामुळे दरवर्षी जवळपास सहा दशलक्ष नव्या नागरिकांची भर पडते. याचा परिणाम सार्वजनिक सेवांवर आणि सामान्य नागरिकांच्या उत्पन्नावर मोठा ताण निर्माण करतो..आयएमएफच्या बेलआउट कार्यक्रमात सहभागीसध्या पाकिस्तान आयएमएफच्या बेलआउट कार्यक्रमात सहभागी आहे, ज्यात कर आकारणी, सरकारी खर्च आणि महसूल गोळा करण्यावर कठोर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. आतापर्यंत आयएमएफने सुमारे ३.३ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सची रक्कम सोडली आहे, तर अतिरिक्त १.२ अब्ज डॉलर्सची मंजुरीही दिली आहे..पाकिस्तान सरकारचा युक्तिवादपाकिस्तान सरकारचा युक्तिवाद असा होता की आयएमएफच्या दबावामुळे सलग मिनी बजेट्सद्वारे लावलेला १८ टक्के जीएसटी हा गरीब आणि कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांसाठी प्रजनन आरोग्याशी संबंधित आवश्यक वस्तूंची किंमत वाढवतो, ज्यामुळे त्या वस्तू जवळजवळ लक्झरी उत्पादनांसारख्या होतात. तरीही आयएमएफने ही मागणी मान्य केलेली नाही..Dhurandhar Craze in Pakistan: पाकिस्तानात ‘धुरंधर’ पाहण्याची क्रेझ! बंदी असतानाही लोक कसे पाहतायत चित्रपट? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.