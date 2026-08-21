Imran Khan : पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांना रुग्णालयातून पुन्हा तुरुंगात नेलं; सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतरही घडला प्रकार

Imran Khan Health Update: पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अदियाला कारागृहातून इस्लामाबादमधील शिफा इंटरनॅशनल हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आले. मात्र, वैद्यकीय तपासणीनंतर अवघ्या सहा तासांतच त्यांना पुन्हा कारागृहात पाठवण्यात आले. तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर पोलिसांनी कडेकोट बंदोबस्तात इम्रान यांना पुन्हा त्यांच्या कोठडीत नेले..कडक सुरक्षेत रुग्णालयातून कारागृहात परत वृत्तसंस्था 'रॉयटर्स'ने पक्षाच्या प्रवक्त्याच्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तानुसार, शाहबाज शरीफ सरकारने शुक्रवारी सकाळी इम्रान खान यांना शिफा हॉस्पिटलमधून रावळपिंडीच्या अदियाला कारागृहात परत हलवले. वैद्यकीय तपासणीसाठी त्यांना गुरुवारी रात्री उशिरा कारागृहातून रुग्णालयात आणण्यात आले होते. रुग्णालयाबाहेर आधीच व्यापक सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आली होती; पोलिसांची अनेक पथके तैनात करण्यात आली होती आणि इम्रान यांच्या उपचारांची पूर्ण तयारी करण्यात आली होती. तपासणी करण्यासाठी सहा डॉक्टरांचे एक विशेष पथक तयार करण्यात आले होते..पाकिस्तानातील गँगस्टर महाराष्ट्रातील तरुणांना कसं जाळ्यात ओढायचे? तपासातून धक्कादायक खुलासा, Modus Operandi समोर... .वैद्यकीय पथकाने इम्रान खान यांची प्रकृती उत्तम असल्याचे जाहीर केले, त्यानंतर त्यांना पुन्हा कारागृहात पाठवण्यात आले. त्यांच्या कोठडीची कसून तपासणी केल्यानंतर त्यांना परत हलवण्यात आले. इम्रान खान यांच्या पक्षाचे (पीटीआय) समर्थक आणि चाहते सकाळपर्यंत रुग्णालयाबाहेर जमा होऊ नयेत, यासाठी ही संपूर्ण प्रक्रिया रात्रीच पूर्ण करण्यात आली..इम्रान यांच्या डोळ्यांच्या समस्येमुळे चिंता इम्रान खान यांच्या प्रकृतीबाबत त्यांचे कुटुंबीय आणि समर्थकांनी व्यक्त केलेल्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला होता. त्यांना कारागृहात पुरेशा वैद्यकीय सुविधा मिळत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. गेल्या वर्षी इम्रान खान यांच्या बहिणींना त्यांना भेटताना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला होता; इतकेच नाही तर कडाक्याच्या थंडीत त्यांच्यावर पाण्याचे फवारे (वॉटर कॅनन) देखील सोडण्यात आले होते. .इम्रान यांच्या उजव्या डोळ्यातील समस्येचे निदान जानेवारीच्या अखेरीस झाले होते. त्यानंतरच्या काही महिन्यांत त्यांना अनेकदा इस्लामाबादमधील 'पाकिस्तान इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस' (PIMS) मध्ये नेण्यात आले होते. यामुळे त्यांच्या कुटुंबीयांनी आणि समर्थकांनी त्यांना चांगल्या उपचारांसाठी खाजगी रुग्णालयात हलवण्याची मागणी अधिक तीव्र केली होती. मात्र, वैद्यकीय तपासणीनंतर अवघ्या काही तासांतच त्यांना पुन्हा अदियाला कारागृहात पाठवण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.