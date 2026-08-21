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Imran Khan : पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांना रुग्णालयातून पुन्हा तुरुंगात नेलं; सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतरही घडला प्रकार

Pakistan Politics : शहबाज शरीफ सरकारने सुरुवातीला न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी मान्य केली, मात्र नंतर पुनर्विचार याचिका दाखल केली. न्यायालयाने सरकारची आदेश मागे घेण्याची मागणी फेटाळून लावली.
Imran Khan Health Update

Imran Khan returns to Adiala Jail after medical examination

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Imran Khan Health Update: पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अदियाला कारागृहातून इस्लामाबादमधील शिफा इंटरनॅशनल हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आले. मात्र, वैद्यकीय तपासणीनंतर अवघ्या सहा तासांतच त्यांना पुन्हा कारागृहात पाठवण्यात आले. तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर पोलिसांनी कडेकोट बंदोबस्तात इम्रान यांना पुन्हा त्यांच्या कोठडीत नेले.

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