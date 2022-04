World Book Day: शेक्सपिअरच्या जन्म अन् मृत्यूमध्ये एका गोष्टीचे साम्य; जाणून घ्या

By

World Book Day: आज २३ एप्रिल...आजचा दिवस जागतिक पुस्तक दिवस म्हणून साजरा केला जातो. कारण या दिवशी महान लेखक ,जगप्रसिद्ध नाटककार शेक्सपिअर यांच्या जन्म झाला अन योगायोगाने त्यांचा मृत्यूही यांच दिवशी झाला. पुढे या लेखकाला आदरांजली वाहण्यासाठी म्हणून १९९५ साली २३ एप्रिल हा दिवस जागतिक पुस्तक दिन म्हणून घोषित केला आणि तिथुन पुढे दरवर्षी २३ एप्रिल हा पुस्तक दिवस म्हणून साजरा होऊ लागला. (In honor of Shakespeare, April 23, 1995 was declared World Book Day.)

या पुस्तक दिवसाला आपण आपल्या घरातील पुस्तकांची काळजी कशी घ्यावी या विषयी माहिती घेऊ या..

जे केव्हा तुम्ही पुस्तके वाचण्यासाठी हातात घेता तेव्हा तुमचे हात स्वच्छ असावेत.

शक्यतो पुस्तक वाचातांना किंवा हाताळतांना खाण्यापिण्याचे पदार्थ दूर ठेवावेत.

वाचन कुठपर्यंत झालयं किंवा काही खुणेसाठी पुस्तकाचे पानं कोपर्‍यात दुमडण्याऐवजी बुकमार्क्सचा वापर करावा वापरावेत.

शक्य असल्यास नविन पुस्तक घेतल्यावर प्लॅस्टीक अथवा कागदी कव्हर घालावं.

खोलीत तुमचं पुस्तकांचं कपाटं थेट सूर्याची किरणे पुस्तकांवर पडेल अशा ठिकाणी नसावं.

दोन तिन महिण्यातुन पुस्तके अधून मधून हाताळत रहावीत.पुस्तकाच्या कपाटाची वेळोवेळी साफसफाई करावी.

पुस्तकं शक्यतो उभी लावावीत. एकाच उंचीची, आकाराची पुस्तक जवळजवळ लावावीत.

