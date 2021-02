भारताचा उदारपणा; इम्रान खान यांना भारतीय हवाई क्षेत्र वापराला परवानगी

नवी दिल्ली- भारताने पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांना आपले हवाई क्षेत्र वापरण्याची परवानगी दिली आहे. इम्रान खान पुढील आठवड्यात मंगळवारी आपल्या काही मंत्र्यांसोबत आणि अन्य प्रतिनिधींसोबत दोन दिवसांच्या श्रीलंका दौऱ्यावर जात आहेत. यासाठी त्यांना भारतीय हवाई क्षेत्राचा वापर करण्याची आवश्यकता होती. भारताने यासाठी परवानगी दिली आहे. एएनआय या वृत्तसंस्थेने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.

सौदी महिलांना लष्कराची दारं खुली; तिन्ही सैन्य दलातील प्रवेशाला मंजुरी

विशेष म्हणजे 2019 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिका आणि सौदी अरेबियाच्या दौऱ्यासाठी पाकिस्तानकडे हवाई क्षेत्र वापरु देण्यासाठी परवानगी मागितली होती. पण, पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी यासाठी नकार दिला होता. पाकिस्तानने जम्मू-काश्मिरमध्ये होणाऱ्या मानवाधिकार उल्लंघनाचा आरोप करत मोदींच्या हवाई क्षेत्र वापराला परवानगी नाकारली होती.

India has allowed Pakistan PM Imran Khan‘s aircraft to use Indian airspace, he is travelling to Sri Lanka: Sources

— ANI (@ANI) February 23, 2021