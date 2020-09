चीनला झटका देत संयुक्त राष्ट्रात भारताने मारली बाजी; 'ECOSOC'चं मिळवलं सदस्यत्व

वॉशिंग्टन- संयुक्त राष्ट्रामध्ये चीनला मोठा झटका बसला आहे. आर्थिक आणि सामाजिक परिषदेची Economic and Social Council (ECOSOC) संस्था असलेल्या 'युनायटेड नेशन्स कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वूमन' च्या सदस्यपदी भारताची वर्णी लागली आहे. संयुक्त राष्ट्रातील भारताचे स्थायी प्रतिनिधी टीएस तिरुमूर्ती यांनी सोमवारी याबाबतची माहिती दिली आहे. या ECOSOC चे सदस्यत्व भारताकडे चार वर्षांसाठी असणार आहे.

तिरुमूर्ती यांनी यासंबंधी ट्विट केलं. प्रतिष्ठित अशा ECOSOC मध्ये भारताला जागा मिळवण्यात यश मिळालं आहे. भारत 'कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वूमन'मध्ये Commission on Status of Women (CSW) सदस्यत्व मिळवू शकला आहे. लिंग समानता आणि महिला सबलीकरण हे कायमच भारताच्या अजेंड्यावर राहिलं आहे. आम्हाला पाठिंबा दिलेल्या सर्व सदस्य देशांचे आम्ही आभार मानतो, असं तिरुमूर्ती म्हणाले आहेत.

India wins seat in prestigious #ECOSOC body!

India elected Member of Commission on Status of Women #CSW. It’s a ringing endorsement of our commitment to promote gender equality and women’s empowerment in all our endeavours.

We thank member states for their support. @MEAIndia pic.twitter.com/C7cKrMxzOV

— PR UN Tirumurti (@ambtstirumurti) September 14, 2020