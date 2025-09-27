NATO: ‘नाटो’चा दावा भारताने फेटाळला; युक्रेनवरून मोदी पुतीन यांच्यात चर्चा झाल्याचा आरोप अमान्य

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्यात युक्रेन युद्धाविषयी दूरध्वनीवर चर्चा झाल्याचा नाटोचे सरचिटणीस मार्क रुटे यांचा आरोप आज भारताने फेटाळून लावला. .रुटे म्हणल्याप्रमाणे पंतप्रधान मोदी आणि अध्यक्ष पुतीन यांच्यात कोणतीही चर्चा झालेली नाही. ‘नाटो’सारख्या संस्थेच्या नेतृत्वाने सार्वजनिक विधानांमध्ये अधिक जबाबदारी आणि अचूकता दाखवायला हवी. भारत आपल्या जनतेला स्वस्त वीज पुरवठा करण्यासाठी तसेच देशाच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक पावले उचलत राहील, अशीही पुस्ती परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जायस्वाल यांनी जोडली..ब्राह्मणांना होतोय रशियन तेलाचा फायदा? ट्रम्प यांच्या सल्लागाराच्या विधानाने खळबळ, भारतात जातीय हिंसाचार भडकवण्याचा अमेरिकेचा कट?.अमेरिकेने भारतावर लावलेल्या आयात शुल्काचा रशियावर प्रभाव पडताना दिसत असून त्यामुळे भारताने युक्रेन युद्धाच्या रणनीतीवरून भारताने रशियाला जाब विचारल्याचा दावा मार्क रुटे यांनी केला आहे. पण रुटे यांचा दावा भारताने सपशेल फेटाळून लावला. दरम्यान, रशियन सैन्यात भरती झालेल्या २७ भारतीयांना परत पाठविण्याची मागणी भारताने रशियाकडे केली आहे. ही अत्यंत धोकादायक बाब असून लोकांनी अशा रशियन सैन्यभरतीपासून दूर राहावे, असे आवाहन भारताने केले आहे. .अमेरिकेतून २,४१७ बेकायदा भारतीय परतलेचालू वर्षात जानेवारीपासून आजतागायत अमेरिकेतून दोन हजार ४१७ भारतीय नागरिकांना भारतात परत पाठविण्यात आले आहे. अमेरिकेने भारताचे औषध निर्मिती क्षेत्र आणि इतर वस्तूंवर नव्याने आयात शुल्क लावले असल्याची बाब निदर्शनास आली असून त्यावर संबंधित मंत्रालय आणि विभाग नजर ठेवून आहेत, असे जायस्वाल यांनी सांगितले. .Premium| Bangladesh Politics: बांगलादेशात राजकीय अस्थिरतेत वाढ का? त्याचे भारतावर काय परिणाम होतील?.तुर्कियेला भारताचा शहकाश्मीरच्या प्रश्नावर संयुक्त राष्ट्राच्या ठरावानुसार सुरक्षा समितीच्या मदतीने तोडगा काढण्यात यावा, अशी मागणी तुर्कियेचे अध्यक्ष रेसेप तय्यिप एर्दोगान यांनी संयुक्त राष्ट्राच्या आमसभेत केली आहे. त्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना काश्मीरच्या मुद्यावर भारताची अनेक दशकांपासूनची भूमिका सर्वश्रुत असल्याचे जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले. एर्दोगान यांना त्यांच्याच शब्दात प्रत्युत्तर देताना भारताने तुर्कियेच्या ताब्यात असलेल्या उत्तर सायप्रसच्या मुद्यावर संयुक्त राष्ट्राच्या नियमांच्या अधीन राहून व्यापक व कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यात यावा, अशी भूमिका मांडली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.