कॅनडाच्या पंतप्रधानांना भारताने शिकवला धडा; शेतकरी आंदोलनाला समर्थन देणं भोवलं

Canada PM Trudeau Comment On India Farmer Protest : नव्या कृषी कायद्याच्या विरोधात मोदी सरकारविरोधात शेतकऱ्यांनी पुकारलेल्या आंदोलनाला वेगवेगळ्या क्षेत्रातून पाठिंबा मिळत आहे. परदेशातील काही दिग्गजांनी देखील शेतकऱ्यांना पाठिंबा दर्शवला आहे. यात कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो यांचाही समावेश होता. मात्र त्यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे भारत-कॅनडा यांच्यातील द्विपक्षीय संबंध ताणले जाणार असल्याचे समोर येत आहे. दोन्ही देशांत होणारी उच्च स्तरिय बैठक भारताने स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे सचिव रिवा गांगुली दास आणि कॅनडाचे समकक्ष अधिकारी यांच्यात मंगळवारी एक बैठक पार पडणार होती. या बैठकीला भारताने स्थगिती दिली आहे. नियोजित तारखेत बैठक शक्य नाही, असे कारण भारताने दिले आहे. मात्र याचा संबंध कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्र्ड्रो यांच्या वक्तव्याशी जोडला जात आहे. कॅनडाच्या पंतप्रधानांनी शीख धर्माचे संस्थापक गुरुनानक देवजी यांच्या 551 व्या जयंतीनिमित्त एक व्हिडिओ शेअर केला होता. यामध्ये त्यांनी मोदी सरकारविरोधात मैदानात उतरलेल्या शेतकऱ्यांना समर्थन दिले होते. भारतात शेतकऱ्यांनी पुकारलेल्या आंदोलनावर चिंता व्यक्त करुन अधिकारासाठी शांतीपूर्ण आंदोलन करणाऱ्याच्या देश पाठिशी असेल, असे पंतप्रधान ट्रूड्रो म्हणाले होते. द्विपक्षीय बैठक स्थगित करण्यापूर्वी मागील आठवड्यात भारतीय परराष्ट्र मंत्री एस. जय शंकर यांनी कोविड-19 संदर्भातील फ्रेंकोइस-फिलिपद्वारा आयोजित केलेली समन्वय समूह बैठक अर्ध्यातून सोडली होती. 7 डिसेंबरच्या बैठकीपासून दूर राहण्याचे कारण देताना भारताने 'शेड्यूलिंग'चा दाखला दिला होता. भारतीय समुदायाचे जवळपास 16 लाख लोक कॅनडामध्ये वास्तव्यास आहेत. यात सर्वाधिक लोकसंख्याही पंजाबी लोकांची आहे. कॅनडामध्ये जवळपास 7 लाख इतकी लोकसंख्या शिख समुदायाची आहे.



