Iran-Israel War : मध्य पूर्वेतील युद्धाचा भारताला कसा बसणार फटका? महागाईची गणिते समजून घ्या

US Iran Conflict May Impact India : अमेरिका आणि इस्रायलनं इराणवर हल्ला केल्यानं आखाती देशांमध्ये युद्धाचा भडका उडाला आहे. इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला खान यांच्या मृत्यूनंतर मध्य पूर्वेतील तणाव आणखी वाढला आहे. इराणने यानंतर होर्मुझची सामुद्रधुनी पूर्ण बंद करण्याचा निर्णय घेतलाय. याआधी १९८०मध्ये टँकर युद्धानंतर इराणकडून सामुद्रधुनी बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. आता इराणच्या या निर्णयामुळे जगात कच्च्या तेलाच्या आणि गॅसच्या किंमती वाढण्याची भीती व्यक्त केली जातेय. जगातील तेल आणि गॅस वाहतुकीच्या २० टक्के वाहतूक या मार्गाने होते. इराणवर हल्ल्यानंतर काही तासातच होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या वाहतुकीत तब्बल ७० टक्के इतकी घट झाली होती. तर ५५ भली मोठी तेलवाहू जहाजं इराणच्या हद्दीत अडकून पडली आहेत. यात १८ जहाजांमध्ये कच्चं तेल आहे..इराण अमेरिकेच्या युद्धाचा थेट परिणाम भारतावर होण्याची शक्यता आहे. कारण भारताला लागणाऱ्या कच्च्या तेलापैकी ८८ टक्के तेल हे आयात केलं जातं. तर भारतात दररोज ५.५ दशलक्ष बॅरल कच्च्या तेलाची गरज असते. त्यापैकी २.६ दशलक्ष बॅरल दरदिवशी इराक, सौदी अरेबिया कुवेत आणि युएईमधून आयात करण्यात येतं. ही सर्व वाहतूक होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून केली जाते. आता होर्मुझची सामुद्रधुनीच बंद झाल्यानं त्यावर मोठा परिणाम होऊ शकतो..इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी केली पूर्ण बंद, जहाज पेटवून देण्याचा इशारा; तेलाच्या किंमतीचा भडका उडणार, आशियाई देशांना फटका.तेलाच्या दराचा भडकाकच्च्या तेलाचे दर मध्य पूर्वेतील तणावानंतर ६५ डॉलर प्रति बॅरलवरून आता ७० ते ७५ डॉलरपर्यंत पोहोचले आहेत. हा दर ९० डॉलरच्या वरही जाण्याची शक्यता आहे. जर कच्च्या तेलाच्या दरात प्रति बॅरल १ डॉलर वाढ झाली तरी वर्षाला आयात होणाऱ्या खर्चात २ अब्ज डॉलरने वाढ होईल. यामुळे भारतावर अतिरिक्त बोजा बडू शकतो..गॅस पुरवठ्याची चिंताभारत एलनजी गॅस २५ दशलक्ष टन इतका आयात करतो. यातला ६७ टक्के गॅस हा आखाती देशांमधून आणला जातो. तर स्वयंपाकाला वापरला जाणारा एलपीजी गॅसही जवळपास तितकाच आयात केला जातो. यात ९३ टक्के गॅस हा पश्चिम आशियातून आयात करण्यात येतो. सध्या भारताकडे असलेला एलपीजी साठा हा १० दिवसांचा आहे. वर्षाला ३३ दशलक्ष टन इतका वापर होतो. त्याच्या तुलनेत हा साठा खूपच कमी आहे..US-Iran War Impact: 'Strait of Hormuz' म्हणजे काय? भारतासाठी इतका महत्त्वाचा का? हा मार्ग बंद झाला तर महाग होईल तुमचं जेवण! .चाबहार बंदर आणि INSTC प्रकल्पभारताचा इराणमध्ये चाबहार पोर्टचा प्रकल्प आहे. मध्य आशिया, अफगाणिस्तान, रशियासोबत व्यापारासाठी भारताचं हे महत्त्वाचं बंदर आहे. पाकिस्तानला वळसा घालून या बंदरात पोहोचता येतं. तसंच ७२०० किलोमीटर लांबीचा International North-South Transport Corridor (INSTC) हासुद्धा एक वाहतूक प्रकल्प आहे. सुएझ कालव्यातून होणाऱ्या वाहतुकीच्या खर्चात ३० टक्के बचत आणि ४० टक्क्यांपर्यंत वेळ वाचवण्यासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा आहे. पण इराण-इस्रायल संघर्षामुळे हे दोन्ही प्रकल्प धोक्यात आहेत..होर्मुझहोर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्यास त्याचा फटका सौदी अरेबिया, कतारसारख्या देशांनाही बसू शकतो. दरम्यान, काही काळ तेलपुरवठ्यावर परिणाम झाल्यास दरवाढ, रुपयाची घसरण यामुळे बाजारात अस्थिरता निर्माण होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येतेय. होर्मुझला पर्याय म्हणून अटलांटिक मार्गे आयात करण्यासाठी लागणारा वेळ हा २५ ते ४५ दिवसांचा आहे. त्या तुलनेत आखाती देशांमधून ते फक्त ५ ते ७ दिवसात पोहोचतं. तेलासाठी इतर देशांचा पर्याय आणि होर्मुझला पर्यायी मार्ग भारतासाठी परवडणारा नाही..काय होणार परिणामबासमती तांदूळ - इराण हा भारताकडून तांदूळ आयात करणारा दुसरा मोठा देश आहे. युद्धामुळे दरात ४ ते ५ रुपयांची घसरण झालीय.चहा - भारतातून इराणमध्ये मोठ्या प्रमाणावर चहाची निर्यात होते. मात्र युद्धानंतर या निर्यातीवर परिणामाची शक्यता आहे.रुपयाची घसरण - ८६ रुपये प्रती डॉलर अशी रुपयाची घसरण झाली होती. आता तेल दरवढा झाल्याच तूट वाढून रुपयावर दबाव येण्याची शक्यता आहे.इंधन - तेल आणि गॅसच्या दराचा भडका उडण्याची शक्यता आहे. याचा परिणाम थेट सर्वसामान्यांवर होणार आहे. वाहतूक खर्च वाढल्यानं महागाई वाढण्याची शक्यता आहे.सुएज कालवा - गेल्या आर्थिक वर्षात ४४.४ अब्ज डॉलर किंमतीच्या मालाची वाहतूक या मार्गाने केली. हे प्रमाण एकूण निर्यातीच्या १० टक्के इतकं आहे. आधीच हुती हल्ल्यांनी अडथळा असायचा, त्यात युद्धामुळे नवा धोका निर्माण झालाय.विमान वाहतूक, लॉजिस्टिक, पेंट, केमिकल उद्योग, ऑटो क्षेत्रावरही परिणाम होऊ शकतो..